Dobré znamení. Německá ekonomika se letos pozvolna vrací k růstu

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se po poklesu o 0,5 procenta v posledním čtvrtletí loňského roku zvýšil v prvním letošním kvartálu proti předchozím třem měsícům o 0,2 procenta, uvedl Spolkový statistický úřad, který tak potvrdil předběžné výsledky z konce dubna. Návrat k růstu označila šéfka statistického úřadu Ruth Brandová za dobré znamení.

„Po poklesu HDP v závěru roku 2023 vstoupilo německé hospodářství do roku 2024 s dobrým znamením,“ řekla Brandová.

Navzdory klesající inflaci se ale v prvním čtvrtletí neozdravily výdaje na soukromou spotřebu. Ty naopak podle cenově, sezonně a kalendářně očištěných dat mezičtvrtletně o 0,4 procenta klesly. Důvodem bylo mimo jiné snížení spotřebitelských výdajů za potraviny a oděvy. Také výdaje na spotřebu státu proti předchozím třem měsícům poklesly o 0,4 procenta.

Zvýšily se naopak investice. „Po slabé druhé polovině roku 2023 vzrostly investice ve stavebnictví v prvním čtvrtletí podle cenově, sezonně a kalendářně očištěných dat o výrazných 2,7 procenta,“ uvedl statistický úřad. Investice do strojů, přístrojů a vozidel se ale snížily, mezičtvrtletně o 0,2 procenta.

Pozitivní impulzy přicházejí podle statistiků nejen ze stavebnictví, ale také ze zahraničního obchodu. Mezičtvrtletně se export zboží a služeb zvýšil o 1,1 procenta. Tempo růstu dovozu bylo pomalejší a činilo 0,6 procenta.

Německá ekonomika se dlouhodobě potýká s problémy, které přední německé hospodářské instituty označují jak za růstové, tak i strukturální. Ještě loni očekávané výrazné hospodářské oživení v letošním roce o 1,3 procenta nenastane, podle institutů se HDP zvýší jen o 0,1 procenta. Vláda letos očekává růst o 0,3 procenta. Za celý loňský rok německá ekonomika klesla o 0,2 procenta.

