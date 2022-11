Datovky budou povinné pro právnické osoby. Musejí se připravit na jeden zásadní háček

Funkční datová schránka má celou řadu výhod. A také jednu podstatnou nevýhodu – pokud ji máte zřízenou, jste povinni přes ni posílat krom dalších formulářů také daňové přiznání. A finančák vám neumí zajistit ověřenou kopii přiznání zdarma. Budete si za ni muset zaplatit, upozorňuje komentátor newstream.cz Stanislav Šulc.

Vláda schválila povinné vlastnictví datových schránek pro všechny právnické osoby. Nakonec se nenaplnila obava, že ji budou muset mít všichni, kdo mají nějakou výdělečnou činnost. Kdyby byl člověk paranoidní, řekl by si, že si stát chce povinnými datovými schránkami přikulit pár milionů korun.

Ne, Česká pošta, která datovky zřizuje, si na nic moc nepřijde, protože zřízení datovek je zdarma. A vskutku jde o velmi dobrý nástroj pro komunikaci se státem a s obchodními partnery, zvláště těmi, kteří nejsou úplně solventní a je potřeba jim poslat předžalobní výzvy.

Zásadní nevýhoda

Přesto má vlastnictví datové schránky jednu docela zásadní nevýhodu. Tou je povinnost posílat datovou schránkou veškeré formuláře, a to včetně daňového přiznání. Právě podání daňového přiznání přitom Češi téměř všichni realizují všichni stejným způsobem: ke konci března si nechají svou účetní připravit veškeré papíry, podepíšou je a jdou na finančák se dvěma výtisky. Jeden nechají na podatelně, druhý si nechají orazit jako ověřenou kopii.

Tato kopie je zdánlivě zbytečná. Až do chvíle, kdy jdete žádat o jakýkoli úvěr. Pak musíte dodat ověřené daňové přiznání za několik let zpětně. Pak se vám tato orazítkovaná kopie náramně hodí.

Zdarma už to není

Jenomže když podáte daňové přiznání datovou schránkou, žádnou takovou kopii nedostanete. Ani nemůžete. Nanejvýš dostanete z finančáku dobropis, že jste přiznání k dani podali a na něm je i nějaké identifikační číslo, které váš „případ“ dostal.

V bance však přirozeně na nějakém dokladu o vašich příjmech trvají. Co pak můžete dělat? Jedině zavolat na finančák a objednat si ověřenou kopii. A ta není zdarma. Něco stojí samotné vytištění, něco stojí následné ověření.

Jsou to desítky až stovky korun za každé přiznání, když je potřebujete třeba pět let dozadu, sice vás to nezruinuje, ale přinejmenším s láskou zavzpomínáte na dobu, kdy jste si mohli vystát frontu a nechat si oštemplovat vlastní kopii daňového přiznání.