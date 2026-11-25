Dalibor Martínek: Zoufalá opozice. Kvůli bytové výstavbě zase běží za soudci
Senátoři chtějí zrušit novelu stavebního zákona, kterou vrátili Sněmovně. Ta poté veto přehlasovala a novelu nakonec podepsal prezident. Nyní vyšla ve sbírce zákonů a měla by platit. Senátoři ovšem nadále trvají na svém, nesouhlasí s ní, obracejí se na Ústavní soud s žádostí, aby novelu zrušil.
Na novele stavebního zákona se dá ukázat, jak vypadá téměř rok vlády Andreje Babiše. Se vším všudy. Parní válec vládní koalice, opoziční obstrukce, spory s prezidentem a nejnověji i snaha využít Ústavní soud k politickým cílům.
Karel Havlíček na novele vyšíval dlouho. Radil se o ní s kdekým, mimo jiné s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Nakonec přinesl obsáhlý a zamotaný dokument. Jak bude fungovat v praxi, je otázka. V České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ta slova „činných ve výstavbě“ se musí zmínit, jinak by se komora vztekala) ale měli pocit, že je Havlíček obešel. Vypadalo to na velký konflikt. Ten se nakonec podařilo zažehnat při dodatečném jednání.
Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček, v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj. Původním povoláním architekt, nyní však více politik, Hlaváček stojí v Praze v pozadí mnoha významných počinů, propaguje Vltavskou filharmonii či stál u zrodu Pražské developerské společnosti. Co přinese Praze?
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Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček, v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj. Původním povoláním architekt, nyní však více politik, Hlaváček stojí v Praze v pozadí mnoha významných počinů, propaguje Vltavskou filharmonii či stál u zrodu Pražské developerské společnosti. Co přinese Praze?
Výhrad inženýrů se mezitím při jednání ve Sněmovně chopili Piráti a další opoziční strany. Že prý nebude nutné zajistit bezbariérový vstup do domu, pokud by vyšel příliš draho. Že developer postaví dům v parku a nikdo mu v tom nebude moci zabránit. A že novela nahrává velkým developerům na úkor těch malých.
Koalice po řadě připomínek novelu ve Sněmovně prosadila. Senát ji poslancům vrátil, koalice ji schválila podruhé a prezident ji podepsal, byť s výhradou k fikci souhlasu. Nová pravidla mají začít platit na začátku roku 2027. Novela měla být vlajkovou lodí vlády. Zatím je z ní nekonečný příběh.
Tvrdohlaví senátoři
Senátorům, kteří se chtějí obrátit na Ústavní soud, vadí způsob, jakým koalice novelu prosadila. Její přípravu považují za nestandardní a tvrdí, že o ní politici měli jednat předem. O to chtějí svůj návrh opřít. Druhá výhrada míří k tomu, že by podle opozice mohla výstavba velkých bytových projektů dostat přednost před ochranou přírody. „To může být v kolizi s jinými veřejnými zájmy, například na ochranu přírody,“ uvedl předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka, který záměr obrátit se na Ústavní soud oznámil.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Je to takový český zapletenec. Roky posloucháme stížnosti, jak těžké je v Česku získat stavební povolení. A právem. Na všechna razítka potřebná ke stavbě bytového domu v Praze se někdy čeká i deset let. I to byty prodražuje. Vláda pak ve snaze zavděčit se voličům vymýšlí nesmyslné programy dostupného bydlení. Novela má povolování staveb zjednodušit a zrychlit. Co se na tom opozičním politikům nelíbí?
Zda novela skutečně pomůže k dostupnějšímu bydlení, je otevřená otázka. Je složitá a úředníci se s ní budou muset sžít. Ještě méně jasné ale je, proč do tohohle pokusu hází vidle „pravicová“ opozice, od níž by člověk čekal podporu bytové výstavby. Vypadá to, jako by jí šlo hlavně o to zkomplikovat vládě život. Přitom právě z opozičních lavic dnes a denně slýcháme výzvy, ať se politici baví o podstatě věci a přestanou si navzájem škodit kvůli stranickým zájmům.
V prvním pololetí letošního roku se v Česku narodilo 36,5 tisíc dětí, o pět procent méně než loni. A loňský rok byl se 77,6 tisíci dětmi, tedy 1,28 dítětem na ženu, nejhorší v historii měření. Pokles porodnosti trvá už pátým rokem v řadě. Pracujících ubývá, důchodců přibývá. A bude hůř.
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Názory
V prvním pololetí letošního roku se v Česku narodilo 36,5 tisíc dětí, o pět procent méně než loni. A loňský rok byl se 77,6 tisíci dětmi, tedy 1,28 dítětem na ženu, nejhorší v historii měření. Pokles porodnosti trvá už pátým rokem v řadě. Pracujících ubývá, důchodců přibývá. A bude hůř.
Prohráli jsme hlasování, hurá k Ústavnímu soudu
Pozoruhodná je i role, kterou opozice přisuzuje Ústavnímu soudu. Začalo to sporem o to, kdo bude Česko zastupovat v Ankaře. Ústavní soud měl vyložit článek 63 Ústavy, podle něhož prezident zastupuje stát navenek. Soud vydal předběžné opatření a Česko v Turecku zastupoval prezident.
Teď má přijít na řadu stavební zákon. Opozice jako by si v Ústavním soudu našla páku pro případy, kdy jí ve Sněmovně dojdou hlasy. Prohráli jsme hlasování, hurá k Ústavnímu soudu. I to vypovídá o zoufalství současné opozice. Voličům nepředložila důvěryhodný program a skončila v menšině. Teď chce pravidla hry určovat prostřednictvím patnácti ústavních soudců.