Dalibor Martínek: Česko bude potřebovat miliony migrantů, jinak nebude na důchody
V prvním pololetí letošního roku se v Česku narodilo 36,5 tisíc dětí, o pět procent méně než loni. A loňský rok byl se 77,6 tisíci dětmi, tedy 1,28 dítětem na ženu, nejhorší v historii měření. Pokles porodnosti trvá už pátým rokem v řadě. Pracujících ubývá, důchodců přibývá. A bude hůř.
Během prvního pololetí letošního roku se počet obyvatel Česka snížil o 12,2 tisíce. Číslo mohlo být ještě vyšší, bilanci o devět tisíc vylepšili migranti, vyplývá z dat statistického úřadu. Největší pohyb byl u Ukrajinců, kteří však přicházeli i odcházeli. Saldo příchodů lidí ze zahraničí bylo nejvyšší u občanů Filipín, kterých přibylo 2,5 tisíc.
Seniorů nad 65 let bylo loni v Česku 2,3 milionu a bude jich každým rokem přibývat. V roce 2050 budou v zemi žít víc než tři miliony lidí nad 65 let. Aby tito senioři mohli pobírat penzi, budou chybět lidé v produktivním věku.
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Na jednoho seniora připadá dva a půl pracujících
V současnosti připadají na jednoho seniora dva a půl pracujících. Podle propočtů Tomáše Fialy z katedry demografie na VŠE by na konci století, a to v případě, kdyby se počet dětí zvedl na 1,4 na jednu ženu, což je zatím málo pravděpodobný scénář, byl podíl důchodců oproti pracujícím téměř dvojnásobný proti současnému stavu. A to ještě za předpokladu, že do země každý rok přijde čtyřicet tisíc migrantů.
„I při zvýšené porodnosti na 1,6 dítěte na ženu do roku 2050 by potřebné úhrnné saldo migrace do Česka muselo do konce roku 2100 dosáhnout více než 5,5 milionu osob,“ tvrdí Fiala. Číslo přitom počítá s postupným zvyšováním věku odchodu do důchodu až na sedmdesát let.
Babišova vláda však zrušila takzvanou Potůčkovu reformu, kterou připravil tým pod vedením Martina Potůčka, kdy se počítalo s postupným navyšováním věku odchodu do penze až na 67 let. A zafixovala ho na 65 let, čímž ještě utáhla šrouby na pracovním trhu.
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Zrušit státní důchody, zavést povinné spoření a ještě snížit daně. Radim Ivan z ODS představil recept na pravicový restart strany, který ale má zásadní trhlinu: ekonomicky nevychází. ODS nechybějí velké ambice, ale ekonomická erudice, komentuje ekonom Pavel Páral.
Česko mezi dvěma možnostmi
Česko mělo letos v srpnu vůbec nejnižší nezaměstnanost ze zemí EU. Podle Eurostatu činila 3,2 procenta, průměr zemí unie byl 6,1 procenta. Nedostatek pracovních sil je jednou z hlavních brzd rychlejšího růstu ekonomiky.
Česko stojí mezi dvěma možnostmi. Mnohem více se otevřít migrantům, zjednodušit zatím velmi složitý proces jejich příchodu ze zemí mimo EU. Nebo se proti migrantům zavřít, jak žádají populisticky někteří politici s Tomiem Okamurou v čele. Potom ovšem dříve či později zkolabuje penzijní systém. Do kterého Babiš nesmyslně, nesystémově a na dluh státu nalévá další peníze navíc, v lednu to bude kromě valorizace jednorázově dalších pět miliard korun. Penze již nyní tvoří třicet procent výdajů státního rozpočtu, za loňský rok to bylo 716 miliard korun.
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