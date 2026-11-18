Byty v Praze rostou. A nejsou tak drahé. Jen je potřeba se podívat dál od centra
Ještě uvnitř hranic Prahy, ale vlastně už na kraji lesa nebo pole, rostou tisíce bytů. V Praze panuje atmosféra, že byty se nestaví a že je jich málo. Na vnějších hranicích města, téměř v každé čtvrti, je ve výstavbě nějaký projekt. Praha neroste do výšky, na okrajích se však masivně zahušťuje.
V Dolních Chabrech na severu hlavního města, původně vesnice u Prahy, už dvanáct let buduje jakési nové sídliště izraelská společnost Star Group. Dosud tam postavila 1100 bytů, a nyní rozjela výstavbu asi poslední etapy dlouholetého projektu. Etapy, které jsou nyní kolaudované a ty, jejichž stavbu na akci developer zahajuje, mají investiční hodnotu přesahující 4,5 miliardy korun.
Jen o vesnici vedle, v Čimicích, ona už to tedy řadu let není vesnice, ale plnohodnotné sídliště severně od Bohnic, vzniká Rezidence Čámovka. Je to již třetí etapa projektu, má tam vzniknout 174 nových bytů. Za rozvojem v této lokalitě stojí společnost Horizon Holding, která je součástí největšího developerského holdingu v Izraeli s názvem Shikun & Binui (Housing & Construction). V Česku působí od roku 2001.
V Praze je akcentovaná zejména výstavba na několika brownfieldech v podání velkých developerských společností. Na Smíchově staví Luděk Sekyra novou čtvrť, bude tam mimo jiné nové sídlo České spořitelny, nové nádraží. Celkově tam vznikne asi 1600 bytů.
Nový primátor, nové spojenectví, staré pražské problémy. STAN, Spolu a Praha sobě se dohodly na společné vládě nad metropolí. Petr Hlaváček má v čele magistrátu řešit nedostatek dostupných bytů i nákladné dopravní stavby.
Praha má novou koalici. Slibuje rozhýbat byty i dopravní stavby
Politika
Nový primátor, nové spojenectví, staré pražské problémy. STAN, Spolu a Praha sobě se dohodly na společné vládě nad metropolí. Petr Hlaváček má v čele magistrátu řešit nedostatek dostupných bytů i nákladné dopravní stavby.
Masivně se rozvíjí Rohanský ostrov v pražském Karlíně, také bývalé nákladové nádraží na Žižkově. Tam hraje prim Dušan Kunovský a jeho Central Group. Tvoří tam Parkovou čtvrť, ve které postupně vznikne zhruba dva a půl tisíce bytů. Po zářiovém schválení metropolitního plánu se začne rozvíjet čtvrtá velká oblast téměř v centru města, Bubny-Zátory. Tam konsorcium v čele s Penta Real Estate během příštích desetiletí postaví možná až deset tisíc nových bytů, vznikne zcela nová městská čtvrť.
Desítky projektů ve výstavbě
Méně nápadně, přesto však mohutně, rostou na okrajích Prahy desítky projektů, které vytvářejí nový charakter města. Namátkou, developerská společnost Doma je Doma staví Trio Radotín, tři bytové domy, kde bude 205 bytů. Evžen Korec, který má rád okrajové části města a získal tam řadu pozemků, rozjel projekt Slunečné Terasy v Řeporyjích. Čtyři domy s celkem 192 byty. A do třetice, společnost Vivus si oblíbila Uhříněves, rozjela tam už šestou etapu bytové výstavby, dosud tam postavila více ne jedenáct set bytů. Nyní postaví dalších pět bytových domů a nově i 24 řadových rodinných domů.
Seznam projektů by mohl pokračovat dál a dál. Za rok 2025 byla v Praze zahájena výstavba 7 380 bytů, což je sice meziroční pokles o 9,9 procenta, nicméně v posledním čtvrtletí už bylo meziročně zahájeno o čtyři procenta více staveb.
„Na okraji města jsou největší územní rezervy. Je naivní si myslet, že Praha se do těchto prostor nerozroste,“ říká Jan Kasl, předseda České komory architektů. Jedním z důvodů, proč se město nadále rozpíná do polí, za sídliště ze sedmdesátých a osmdesátých let, jsou výškové limity. Ani nový územní plán je neprolomil. „U brownfieldů si umím představit, že by nebylo definováno nic, ani limitní výška. Z hlediska výškové regulace chybí plánu velkorysost,“ myslí si Kasl.
Doprava je klíč
Klíčovým faktorem pro výstavbu na okrajích je doprava. Proto je oblíbená Uhříněves, v Kolovratech vzniká několik nových projektů. Také Radotín má vlak, dokonce i Řeporyje, ty jsou i blízko metru. V Dolních Chabrech si hodně slibují od záměru Prahy rozvíjet tramvajové tratě: „V oblasti se již připravuje výstavba nové tramvajové trati, která spojí Dolní Chabry s centrem Prahy. Obyvatelům to umožní pohodlně cestovat přímým spojem do lokalit jako Holešovice, Staré Město, Libeň nebo Vinohrady.“ Také masivní nová výstavba v jihopražských Komořanech se může těšit na tramvajové napojení z Modřan.
Cenové překvapení
Pořídit si byt v těchto okrajových lokalitách má však nespornou výhodu. A to ne blízkost lesa, ale cenu. V hlavním městě se průměrná cena nového bytu vyhoupla nad 180 tisíc korun za metr. Tu však mají na svědomí zejména zmíněné projekty velkých developerů, kde ceny často přesahují 200 tisíc za metr.
V Čimické Čámovce se ceny bytů pohybují od 135 tisíc do 155 tisíc za metr. Podobně v Radotíně nebo v Uhříněvsi. Co je zajímavé, například v Radotíně, kdo chce sklep, připlatí si přes tři sta tisíc korun, a kdo garážové stání, přes půl milionu. Nejobvyklejší dispozicí je 2+kk o velikosti 50 až 60 plus balkon, a to s absolutní částkou od osmi do deseti milionů korun. On je totiž pro investora, třeba na hypotéku, rozdíl koupit, padesátimetrový byt za osm milionů nebo stometrový byt za šestnáct milionů. Tyto větší byty leží v nabídkách nejdéle.