Slovenský kapitál míří do pražských bytů. V Modřanech jich postaví stovku
Modřany přitahují dalšího investora. Slovenská skupina Sandberg Capital se spojila s developerem Fettres management a vstupuje do svého prvního realitního projektu v Praze. Rezidence Hausmannova se 101 byty už získala stavební povolení, výstavba má začít na začátku října. Developer slibuje úsporné bydlení a dostupnější ceny, konkrétní částky však v oznámení nezveřejnil.
Od malých bytů o ploše 25 metrů čtverečních až po rodinné jednotky se 113 metry. Takové rozpětí nabídne Rezidence Hausmannova, kterou Fetters management připravuje v pražských Modřanech. Dům podle návrhu Ateliéru Smitka má být dokončen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2028. Zahájení stavby i spuštění prodeje developer plánuje na začátek října.
Vedle samotné výstavby je na projektu zajímavé také investorské spojení. Partnerem českého developera se stala slovenská investiční skupina Sandberg Capital, která prostřednictvím svého portfolia působí například v podnikovém softwaru, komunikačních technologiích či vzdělávání. Patří do něj společnosti Seyfor, Daktela nebo Bakaláři. Nyní rozšiřuje své aktivity také v bydlení.
Sandberg rozšiřuje záběr. Praha je novou adresou
Podle oznámení partnerů jde pro Sandberg Capital o první realitní investici na pražském trhu. Do rezidenčních projektů skupina investuje od loňského roku a jejich celková hrubá hodnota, označovaná zkratkou GDV, přesahuje 90 milionů eur. Výši investice do modřanského domu ani finanční uspořádání partnerství společnosti v oznámení neuvedly.
Za prvních sedm měsíců letošního roku se v České republice prodalo 28 571 starších bytů. To bylo meziročně o tři procenta a oproti stejnému období v roce 2024 o pětinu více. Nejvíce prodejů se letos uskutečnilo v červnu a červenci. Mediánová cena v červenci činila 4,3 milionu korun, což je dosavadní historické maximum. Vyplývá to z analýzy realitní kanceláře Maxima Reality využívající data z katastru nemovitostí.
Prodeje starších bytů dále rostou, ceny jsou na historickém maximu
Reality
Za prvních sedm měsíců letošního roku se v České republice prodalo 28 571 starších bytů. To bylo meziročně o tři procenta a oproti stejnému období v roce 2024 o pětinu více. Nejvíce prodejů se letos uskutečnilo v červnu a červenci. Mediánová cena v červenci činila 4,3 milionu korun, což je dosavadní historické maximum. Vyplývá to z analýzy realitní kanceláře Maxima Reality využívající data z katastru nemovitostí.
Pro Fetters management je projekt Hausmannova pokračováním aktivit v lokalitě, kde už realizuje Viladomy Voborského a připravuje rozsáhlejší Galerii Modřany.
„Modřany jsou lokalitou, kterou dobře známe a ke které máme blízko,“ říká jednatel společnosti Tomáš Fetters. U nového projektu podle něj firma kladla důraz na efektivní dispozice, nízké provozní náklady a architekturu.
Od garsonky po rodinný byt. Ceny zatím chybějí
Rezidence nabídne dispozice od 1+kk do 4+kk. Rozpětí velikostí umožňuje oslovit jednotlivce, páry i rodiny; nejmenší jednotky mohou zaujmout také kupující hledající byt k pronájmu. Ke každému bytu má patřit sklep, většinu doplní balkon, lodžie, terasa nebo předzahrádka.
Fetters projekt označuje za příklad „cenově dostupnějšího bydlení ve vyšším standardu“. Bez zveřejněného ceníku ovšem zatím nelze posoudit, vůči jaké části pražské nabídky má být dostupnější. U nejmenších bytů navíc nižší celková kupní cena nemusí znamenat nižší cenu za metr čtvereční.
Z nevzhledného okolí nádraží má vzniknout čtvrť s byty, obchody a dvěma náměstími. Vítězný návrh slibuje pohodlnější přestupy i nový veřejný prostor. O termínu výstavby a její ceně ale investoři zatím nemluví.
Konečně změna v Holešovicích. Místo betonové pustiny vzniknou dvě náměstí a nová dominanta
Reality
Z nevzhledného okolí nádraží má vzniknout čtvrť s byty, obchody a dvěma náměstími. Vítězný návrh slibuje pohodlnější přestupy i nový veřejný prostor. O termínu výstavby a její ceně ale investoři zatím nemluví.
Dům bude mít dva samostatné vchody a společná dvě podzemní podlaží. Jedna část nabídne čtyři nadzemní podlaží, druhá přidá páté ustupující. V přízemí vznikne jeden komerční prostor.
Architekt Daniel Smitka vysvětluje, že podoba budovy vychází ze svažitého terénu a okolní zástavby. Velké prosklené plochy mají přivést světlo do bytů i obchodní jednotky, část bytů nabídne výhledy do okolí.
Čtyři z deseti parkovacích míst obslouží zakladač
Zajímavé technické řešení se skrývá pod zemí. Z celkových 93 parkovacích míst bude 53 klasických, dalších 40 vznikne v automatickém zakladačovém systému. Více než dvě pětiny garážové kapacity tak zajistí technologie, která umožňuje využít omezený prostor efektivněji.
Projekt počítá s energetickou třídou PENB A, tedy s označením mimořádně úsporné budovy. Součástí vybavení mají být rekuperační jednotky, podlahové vytápění a venkovní žaluzie. Developer tím vedle pořizovací ceny staví do popředí také budoucí náklady na bydlení. Konkrétní odhad měsíčních výdajů však oznámení neobsahuje.
Modřany mění i okolí někdejšího Prioru
Hausmannova zároveň ukazuje, že zájem Fetters management o Modřany nekončí jedním domem. Podstatně větší zásah do místního centra firma chystá u Sofijského náměstí. Na místě obchodního domu Prior, dnes označovaného jako Pasáž Sofie, připravuje Galerii Modřany.
Podle zveřejněného záměru developera má vzniknout 109 bytů k prodeji a dalších 102 k dlouhodobému pronájmu. Doplní je kanceláře a přibližně 8500 metrů čtverečních obchodních ploch. Součástí návrhu je také průchozí pasáž propojující Sofijské náměstí s ulicí Generála Šišky a tramvajovou zastávkou.
Fetters tak v jedné městské části rozvíjí několik typů bydlení i komerční výstavbu. Hausmannova do této nabídky přidává samostatný bytový dům v rezidenční zástavbě, Galerie Modřany má ambici proměnit část místního obchodního centra.
Zeleň dnes, napojení na metro do budoucna
Hausmannova sází na kombinaci okolní zeleně, škol a služeb. Naproti projektu se nachází Rakouské gymnázium, v okolí jsou další školy, sportoviště a možnosti procházek.
Developer na webu rezidence zmiňuje také zastávky MHD s napojením na budoucí stanici metra D Nové Dvory. Jde však o výhled do budoucna, nikoli o současnou dostupnost metra přímo u domu. Pro zájemce proto bude vedle ceny a dispozice podstatné i dnešní dopravní spojení.
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