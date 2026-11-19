Dalibor Martínek: Don Hlaváček přebírá Prahu. Teď bude chtít zanechat stopu
Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček, v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj. Původním povoláním architekt, nyní však více politik, Hlaváček stojí v Praze v pozadí mnoha významných počinů, propaguje Vltavskou filharmonii či stál u zrodu Pražské developerské společnosti. Co přinese Praze?
Hlaváček je dlouhá léta považován za šedou eminenci výstavby v Praze. Když v některé městské části vzniknul spor o nějaký developerský projekt, skončil na jeho stole. A on spor rozseknul. Mezi pražskými developery požívá Hlaváček respektu jako jakýsi sicilský Don. Don Hlaváček.
Na druhé straně stojí za ním skutečná práce. Jako bývalý šéf Institutu pro plánování a rozvoj Prahy, následně jako mentor svého následovníka v této funkci Ondřeje Boháče, dotáhl po mnoha letech práce z pozice radního pro rozvoj města do konce nový Metropolitní plán. To se mu povedlo, ať plánovaně či neplánovaně, těsně před podzimními komunálními volbami.
Praha má málo bytů, studentům chybějí desetitisíce lůžek a část starších kanceláří přestává vyhovovat nájemcům. Developeři proto stále častěji hledají hodnotu v domech, které už ve městě stojí.
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Praha má málo bytů, studentům chybějí desetitisíce lůžek a část starších kanceláří přestává vyhovovat nájemcům. Developeři proto stále častěji hledají hodnotu v domech, které už ve městě stojí.
Metropolitní plán je také základnou, od které chce odvíjet rozvoj města v nové pozici primátora. Hlaváček si potrpí na koncepčnost, komplexnost. Těsně před volbami bylo v Praze za favorita považováno Spolu. Vypadalo to, že Hlaváček bojuje hlavně za to, aby mohl z pozice vlivného radního dál rozvíjet své pražské projekty. Jenže volby nakonec vyhrál.
Když byl na tiskové konferenci hned po volbách tázán, zda chce být primátorem, se svým osobitým šarmem odpověděl, že by tedy rád. Snad každý architekt musí mít silné ego, Hlaváček překročil sám sebe.
Hlavně ta filharmonie
Jako nově zvolený lídr Prahy nejprve vtáhl do vládní koalice Adama Scheinherra z Prahy Sobě, s nímž má komplikované vztahy. Opět se překročil. Scheinherrovi nechal složité téma dopravy, a nové vedení hned oznámilo, že zdraží roční lítačku v MHD a parkování v Praze. Na to měli tito dva lídři už před volbami shodu, ani Portlíkovi není zdražení hromadné dopravy proti mysli.
Co se týká dopravy, nebude Hlaváček patrně Scheinherrovi házet klacky pod nohy. Bude si hlídat svá rozvojová témata. Takže Prahu patrně čeká kromě zdražování parkování a MHD také omezování vjezdu do centra města, ostatně na v současnosti rozkopaném Václavském náměstí se s parkováním už nepočítá. S čímž Pražané nemají problém. Ve hře je ještě mýto, ale na to zatím není legislativa, a asi ani nebude.
Praha má od čtvrtka nového primátora. Petr Hlaváček chce během následujících let urychlit výstavbu na brownfieldech, připravovat metro E, dotáhnout městský okruh a výrazně rozšířit městský bytový fond. Otevřeně mluví také o zdražení rezidentního parkování i ročního kuponu MHD.
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Politika
Praha má od čtvrtka nového primátora. Petr Hlaváček chce během následujících let urychlit výstavbu na brownfieldech, připravovat metro E, dotáhnout městský okruh a výrazně rozšířit městský bytový fond. Otevřeně mluví také o zdražení rezidentního parkování i ročního kuponu MHD.
Pro architekta Hlaváčka je srdcovkou Vltavská filharmonie. Scheinherr mu před volbami vyčítal, že další jeho dítě, Pražská developerská společnost by se měla věnovat výstavbě bytů a ne filharmonii. Teď, poté, co každý dostal, co chtěl, se oba jistě domluví. Pražská developerská společnost rozpracovala za šest let své existence mnoho pozemků, zejména na jihu Prahy, teď bude otázkou, kdo na nich bude stavět. Portlík je pro to, aby to byli soukromí developeři. O to teď bude velká hra, jaký koncept výstavby městských bytů vlastně vznikne. Je to potenciální třecí plocha.
Na filharmonii si Hlaváček nenechá sáhnout. Dalším pomníkem, který si Hlaváček připíše, bude návrat tramvají na Václavské náměstí. Projekt inicioval a bude stát i u jeho dokončení. Jistě rozbije šampaňské o první tramvaj nebo poklepe nějaký kámen. Hlaváček má takové projekty rád. Stojí i za půlmiliardou na vydlaždičkování náměstí Jiřího z Poděbrad. Totemové projekty, to je Hlaváčkova káva. Ať si Portlík dělá s financemi, co chce. Prahu čekají samé krásné, velké projekty. Co bude s proklínanou dopravou, s tím ať si v Hlaváčkových očích poradí Scheinherr.
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