Dalibor Martínek: Kupka ztrácí půdu pod nohama. Chybí mu program
ODS se propadá, ODS se propadá. Titulky v médiích se po různých průzkumech volebních preferencí opakují. A členové strany, která měla před volbami premiéra a po volbách by ho chtěla mít opět, se začali bouřit.
Situace objektivně není vážná ani kritická. Volby budou až za tři roky, ODS má necelý rok nové vedení. Nicméně předvolební průzkumy jasně říkají: je třeba něco dělat. Už není čas na výmluvy. ODS, pokud chce být relevantní, by měla šlápnout do pedálů.
Podle posledního průzkumu agentury NMS by ODS aktuálně získala jen 10,5 procenta hlasů. To je nezvykle nízké, ostudné číslo. Babiš má 29,9 procenta. Podle říjnového průzkumu společnosti Median by ODS získala taktéž 10,5 procenta hlasů, ANO 32 procent. V ODS to začíná vřít.
V senátních volbách hnutí Andreje Babiše pohořelo. Nula senátorů, to skutečně vypadá jako debakl. A debakl to také je. Politici opozičních stran začali na vlně euforie mluvit o převzetí vlády, svrhnutí Babiše. Je to jen blouznění, Babiš pevně sedí na svých pozicích.
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V senátních volbách hnutí Andreje Babiše pohořelo. Nula senátorů, to skutečně vypadá jako debakl. A debakl to také je. Politici opozičních stran začali na vlně euforie mluvit o převzetí vlády, svrhnutí Babiše. Je to jen blouznění, Babiš pevně sedí na svých pozicích.
Situace dospěla tak daleko, že bude úpadek preferencí v pátek řešit předsednictvo strany. Někteří zástupci regionů žádají změny v politice ODS, děčínská organizace by chtěla svolat mimořádný volební kongres a vyměnit vedení. Iniciátorem je Narcis Tomášek, děčínský náměstek primátora. „Aktuální preference se nelíbí nikomu a nejvíc se nelíbí mně. Rád přijedu do Děčína si o připravovaných krocích pro obrat v průzkumech obliby ODS popovídat,“ říká Kupka.
Rakušan je problém, ne Babiš
ODS má objektivně dva problémy. A není to Andrej Babiš. Ten si drží svá standardní čísla, bez ohledu na veškeré své kroky či prohlášení. Babiš má své jisté.
Prvním problémem Kupky je, že téměř rok od okamžiku, kdy nastoupil do čela strany, stále nepředložil nějaký ostrý plán. Na tezích, že chceme být součástí západního světa a demokracii si vzít nedáme se volební vítězství neuvaří. Předseda Senátu Miloš Vystrčil před měsícem, v průběhu senátních voleb, omlouval vedení své strany slovy, že za sebou ještě nemají ani rok a že není potřeba být hysterický. To však nestačí.
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ODS už by měla vygenerovat konkrétnější plán. A ne plán marketingový, jaké kroky udělat, aby uspěla, jak bude objíždět zemi, ale plán reálný. Jaké kroky a proč. Co s důchody, co s podnikateli, co s matkami s dětmi či učiteli. Prostě nějaký plán. Jak vést Česko, jak pomoci ekonomice.
Druhým zásadním problémem ODS je, že jí v revíru řádí Vít Rakušan. Šéf Starostů sice také nemá žádná konkrétní řešení, Starostové vlastně ani nejsou nějakou politickou stranou v pravém slova smyslu, nicméně z nich Rakušan svou výřečností dokázal vytvořit uvěřitelnou alternativu k Andreji Babišovi. Martin Kupka je sice také výřečný, ale potřeboval by marketing opřít o skutečný plán, aby mohl Rakušanovi konkurovat.
V ODS se mají nad čím zamýšlet. Volby jsou sice daleko, ale když se voliči budou dozvídat týden co týden, že jejich strana neustále upadá, opadne logicky o takovou partaj zájem. Kupka by měl zapomenout na Vánoce, představit stínovou vládu, program, měl by začít makat, být vidět. Ne se pořád ve Sněmovně točit na boji proti Babišovým návrhům, ale přinést svůj program. Silný program. A to co nejdřív, aby stranu vůbec dotáhl do voleb.
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