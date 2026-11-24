Michal Nosek: Doksanský na přestup? Co je pro ANO průšvih, by u Motoristů mohlo být kvalifikací
Návštěva nočního klubu Zlatý strom vynesla poslanci ANO Denisi Doksanskému víc pozornosti než samotná práce ve Sněmovně. Pro ředitele křesťanské školy je to nepříjemný druh slávy. Stačilo by ale popojít po sněmovní chodbě o pár dveří dál a z potížisty by mohl být rebel. Mandát by přitom zůstal týž.
Nejméně příjemná část výletu do Zlatého stromu čeká Denise Doksanského nejspíš až na schůzi poslaneckého klubu ANO. Člověk by mu docela přál slyšet, že kam chodí po práci, je jeho věc. Jenže zkuste s touhle větou vystačit před předsedkyní klubu Taťánou Malou, když se o vás píše jako o řediteli křesťanské školy a článek doplňují odvážné fotografie z nočního podniku. Doksanského noční život se navíc vůbec nelíbí nejvlivnější člence ANO a ministryni financí Aleně Schillerové. To už může být pro bývalého pastora problém.
U Motoristů by stejná historka vyzněla jinak
Představme si na chvíli, že by Doksanský seděl v lavici Motoristů sobě. Museli by Petr Macinka s Filipem Turkem kvůli návštěvě Zlatého stromu vůbec něco vysvětlovat? Dost možná by jim stačila právě ta věta o tom, že dospělý člověk si po práci může zajít, kam chce. Příznivci by v ní slyšeli obhajobu osobní svobody a ještě by se podivili, proč se jich na to někdo ptá. Doksanský by přitom nemusel změnit ani slovo ze své verze večera. Stačilo by změnit poslanecký klub.
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Názory
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Kolik stojí jeden hlas
Dokud Doksanský sedí v klubu ANO, může vedení hnutí přemítat, jak velkou ostudu mu poslanec udělal. Kdyby se začal poohlížet po jiné politické straně, otázka by se rychle změnila na: „Jak moc by nám chyběl jeho hlas?“ A právě tehdy by Doksanský mohl zjistit, jakou má pro ANO cenu. Stačilo by, aby si na příští kávu zašel poklábosit k Motoristům.
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