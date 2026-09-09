Dalibor Martínek: Válka předvolebních průzkumů. Portlík se může ulítat, Hušbauer nemusí hnout brvou
Předvolební průzkum má dvojí účel. Veřejnosti ukázat, jak lidé tíhnou v reálném čase k té či oné politické straně. Mají však i druhý účel. Ovlivnit vnímání voličů, a tím volební výsledek v budoucím čase. Volební průzkumy mají zajímavou vlastnost. Jsou sebenaplňující. To si politické strany uvědomují, a bojují nyní v těchto průzkumech o dobrá čísla.
Když vydáte předvolební průzkum a o nějaké straně sdělíte, že klesá, skutečně začne ztrácet zájem voličů. Když naopak nějaký subjekt označíte za rostoucí, teď jsou to například Starostové, skutečně to může vést k většímu zájmu o Starosty.
Je přesně měsíc do komunálních voleb, a předvolební průzkumy začínají válcovat veřejný prostor.
Ve volbách nepůjde o programy stran, ty jsou tak nějak známé, pro voliče spíše nezajímavé. Všichni chtějí rozvíjet dostupné bydlení, zlepšit dopravu, život nás všech. Konkrétní plány jsou kostrbaté, a často se neplní. Nejde dokonce ani o lokální lídry, kteří mají města vést. Pražského lídra ANO Jana Hušbauera donedávna prakticky nikdo neznal. Přesto se v průzkumu společnosti Median pražská ANO dostává do vedení. Lídrem je Babiš. Proti němu Kupka?
Jde o emoce
Jde o emoce. A průzkumy je mohou výrazně ovlivnit. Median dává Motoristům v Praze šanci na pět procent, a tím pádem na pozici jazýčku na vahách v budoucím zastupitelstvu. Ipsos vidí Motoristy na čtyřech procentech voličů, a tím mimo rozhodování o Praze.
ANO se měsíc před komunálními volbami dostalo v Praze do čela. Podle průzkumu Medianu by získalo 23,3 procenta hlasů a těsně porazilo STAN. Souboj ale zůstává otevřený – pětina Pražanů stále neví, koho bude volit.
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ANO se měsíc před komunálními volbami dostalo v Praze do čela. Podle průzkumu Medianu by získalo 23,3 procenta hlasů a těsně porazilo STAN. Souboj ale zůstává otevřený – pětina Pražanů stále neví, koho bude volit.
ODS, ANO, Piráti nebo Motoristé už nemohou říct Pražanům nic nového. Každý volič už jejich DNA zná. Teď už nejde o boj idejí, ale o boj průzkumů, kdy nejde o podstatu politiky té či oné strany, ale naklonění si části voličů. Nikdo nechce hodit svůj hlas straně, která podle průzkumů nemá šanci. O to tu jde.
Jen krátký, subjektivní pohled na obsah politiky stran. ODS dlouho Praze vládla, měla důvěru. Byli to racionální lidé. Jenže, jak se ukázalo, často hráli na sebe a své kamarády, důvěru ztratili. Tomáš Portlík se ji snaží získat zpět, jako starosta Prahy 9 vede svou část k rozvoji.
U ANO je jedno, kdo je kandidátem na primátora. Stranu vede Andrej Babiš, a podle něj se bude dít. Babiš je anti-ideologický pragmatik, třetině národa se to zamlouvá. A podle průzkumů i pětině Pražanů. Nezáleží na postupech, ale na výsledku.
Starostové jsou nečitelný subjekt, jaksi středový a zásadový, ale o co jim ve skutečnosti jde je nejasné. Vzbuzují emoci naděje. V Praze je vede radní Petr Hlaváček, který se nyní, začátkem září, může pochlubit novým metropolitním plánem. Ten navozuje pocit, že se Praha bude lépe rozvíjet. Možná proto nyní tak vysoká čísla v předvolebních průzkumech. Podle názoru mnoha odborníků je metropolitní plán krokem vpřed, nicméně málo ambiciózní. Možná to tak Pražanům vyhovuje.
Piráti imponují mladým, vyrábějí cyklopruhy. Pro rozvážkové služby. Ve volbách nabízejí neznámou Terezu Nislerovou, která si přeje, aby „v české politice působili čestní lidé, kteří mají zájem rozvíjet naši zemi a dbát na ochranu naší demokracie, ekonomiky a životního prostředí.“ Je krásné být mladým. Piráti mají punc pokrokové strany, na magistrát se dostanou. A zase tam budou dělat nepořádek.
A Motoristé? Mnoha Pražanům se líbí jejich přístup k dopravě. Milion Pražanů má auto a chce s ním jezdit. „Silnice, parkování a veřejná doprava podle potřeb lidí, ne podle ideologických zákazů,“ to je jejich heslo. No jo, ale co ten politický styl, co charakter?
Česko slíbilo Bruselu, že do roku 2030 sníží rozpočtový schodek na 1,2 procenta HDP. Podle ekonoma Tomáše Holuba je však tento plán nevěrohodný a prakticky nesplnitelný. Dokládá to mimo jiné plánovanými výdaji na dopravní infrastrukturu, které mají během pouhých dvou let klesnout o více než 110 miliard korun – přestože stát současně slibuje dostavbu dálniční a železniční sítě.
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Česko slíbilo Bruselu, že do roku 2030 sníží rozpočtový schodek na 1,2 procenta HDP. Podle ekonoma Tomáše Holuba je však tento plán nevěrohodný a prakticky nesplnitelný. Dokládá to mimo jiné plánovanými výdaji na dopravní infrastrukturu, které mají během pouhých dvou let klesnout o více než 110 miliard korun – přestože stát současně slibuje dostavbu dálniční a železniční sítě.
Zpět k průzkumům. Podle posledního předvolebního průzkumu agentury NMS Starostové upevnili pozici nejsilnější opoziční strany, ODS prý propadá. Ve volebním modelu agentury Starostové posílili na 18,1 procenta, občanští demokraté spadli na 12,2 procenta. To se týká celostátních preferencí v parlamentních volbách. Kdyby se konaly nyní, takto by to prý vypadalo. Ony se však budou konat až za tři roky.
Výsledek takového průzkumu se však zákonitě propíše do vnímání stran při komunálních volbách. V těch jde na vsi často o konkrétní projekt či pozemek, na politické příslušnosti nezáleží. Ve velkých městech je zase témat tolik, že si nelze podle programů stran vybrat lidi, kteří vás budou zastupovat. Volby jsou o emocionálním rozhodnutí. A průzkumy ho dokáží velmi výrazně ovlivnit.
Dle srpnového průzkumu Ipsos pro ODS by koalice Spolu, kterou tvoří ODS a TOP 09, v Praze vyhrála se ziskem 23,4 procenta hlasů. Na druhé místo tento volební model umístil Starosty se 17,9 procenta, na třetí místo ANO se 17,6 procenta. Naopak podle průzkumu agentury Median ze začátku září by pražské komunální volby vyhrálo se ziskem 23,3 procenta hlasů hnutí ANO. Starostové by byli druzí s 22,6 procenty voličů. Až třetí by skončilo Spolu s pouhými 13,9 procenty.
Podobné průzkumy na nás teď budou měsíc pršet. Zejména vzhledem k možnosti ovlivnit volební výsledek v době nedostatku skutečných lídrů, po kterých každý podvědomě baží.