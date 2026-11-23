Dalibor Martínek: ODS hasí požár, nechce skončit jako KSČ
Občanská demokratická strana byla třicet let pilířem nových hodnot. Prozápadní orientace, nízké daně, svoboda podnikání. Volebně jí to nyní nevychází, poslední sněmovní volby s tímto programem prohrála. Předtím byla čtyři roky u moci a měla premiéra, který ovšem ekonomice nerozumí. Teď strana šlape vodu. ODS má štěstí, že volby jsou až za tři roky. Má ještě čas něco se sebou udělat.
Členové i vrcholní představitelé ODS se bouří. Na mimořádném republikovém sněmu se sešly špičky strany s regionálními šéfy. Vedení chce se zástupci regionů probrat strategii, jak zvrátit pokles preferencí a dostat občanské demokraty z krize. Členům strany se nelíbí, že je v předvolebních průzkumech předbíhá Vít Rakušan.
Jak je možné, že zkušený řečník Rakušan, dříve učitel, devět let starosta Kolína, ačkoliv nemá kloudný program, poráží v předvolebních průzkumech Martina Kupku? kladou si otázku členové ODS. A mají odpověď. Kupka nemá program.
Členové ODS by rádi od svého vedení slyšeli jasné vize. Minulý kabinet během svého volebního období navzdory původním slibům rozhodl o zvýšení některých daní, odvodů OSVČ nebo koncesionářských poplatků. „Tentokrát už lidi nesmíme zklamat. I s dalšími kolegy se snažíme o to, abychom znovu získali jejich důvěru. ODS by měla dělat i kroky, které jsou sice nepopulární, ale také nezbytné. Musíme komunikovat upřímně a otevřeně,“ říká Radim Ivan, mladá krev ODS, rebel z Ostravy, ve stranických volbách neúspěšný vyzyvatel Martina Kupky. Ze scény však nezmizel, dál Kupku ostřeluje.
Zrušit státní důchody, zavést povinné spoření a ještě snížit daně. Radim Ivan z ODS představil recept na pravicový restart strany, který ale má zásadní trhlinu: ekonomicky nevychází. ODS nechybějí velké ambice, ale ekonomická erudice, komentuje ekonom Pavel Páral.
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Zrušit státní důchody, zavést povinné spoření a ještě snížit daně. Radim Ivan z ODS představil recept na pravicový restart strany, který ale má zásadní trhlinu: ekonomicky nevychází. ODS nechybějí velké ambice, ale ekonomická erudice, komentuje ekonom Pavel Páral.
A není sám. Členové strany by rádi větší dynamiku. „Musíme si konkrétní změny a ochotu je ihned začít realizovat probrat nejen v nejužším vedení, abychom jenom nečekali na další průzkumy a nepřihlíželi nárůstu preferencí subjektů, které obecností nikomu nevadí,“ říká místopředseda ODS a senátor Martin Červíček.
Důvod k nervozitě
Narcis Tomášek z děčínské buňky strany dokonce vyzýval ke svolání mimořádného kongresu strany na začátek příštího roku, která by podle něj měla vést ke změně vedení ODS. Důvodů k nervozitě uvnitř strany je dost, například podle volebního modelu agentury Median za říjen ODS oslabila na 10,5 procenta, což je alarmující a pro stranu tragické číslo. Proto ten povyk.
Martin Kupka, ani ne rok šéf ODS, budí dojem člověka, který je sice pracovitý, na všech důležitých akcích je vidět, ale nemá vlastní téma. Kritizovat vládu Andreje Babiše není program a členové jeho strany to vnímají. ODS, jakkoliv již tradiční strana, se dostává do situace bývalé KSČ. Ta měla také velký stranický aparát, své postupy, kongresy. Ale ve své poslední fázi už neměla co lidem nabídnout. A skončila jako dinosaurus.
Týden plný velkých událostí je za námi. A ačkoli by někdo asi rád, aby k těm nejdůležitějším zprávám patřilo vzedmutí občanské společnosti v Česku, případně setkání vlivných vládců velmocí, ve skutečnosti to jediné podstatné se odehrálo jinde. Svět totiž ve skutečnosti zajímají jen dvě věci: nový James Bond a GTA VI. Nevěříte? Tak sledujte.
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Týden plný velkých událostí je za námi. A ačkoli by někdo asi rád, aby k těm nejdůležitějším zprávám patřilo vzedmutí občanské společnosti v Česku, případně setkání vlivných vládců velmocí, ve skutečnosti to jediné podstatné se odehrálo jinde. Svět totiž ve skutečnosti zajímají jen dvě věci: nový James Bond a GTA VI. Nevěříte? Tak sledujte.
ODS nejdříve opustil s velkou dávkou kritiky zakladatel Václav Klaus, chyběla mu pravicová ideologie. Strana podle něj začala být vyprázdněná. Potom bylo mnoho kmotrovských kauz, partaj byla výtahem k penězům. Petr Fiala měl přinést očistu, možná ji svou osobností přinesl. Ale více než ekonomice, které nerozumí, se věnoval Ukrajině.
Kupka měl být mladou krví, ale zase nic. Po roce v čele strany nepředložil ostrý plán pro čím dál zadluženější zemi v rukou populisty Andreje Babiše. Na povrch tak vyhřezává vyhaslost strany, která by se chtěla vnímat jako již tradiční, ostrá, konzervativní. Nic z toho voličům nedoručuje. Bez jasného plánu to nejde. V ODS teď horečně diskutují, jak se opět stát relevantními. Měli by ve svém zájmu začít řezat ostrým nožem, jestli nechtějí skončit jako vyprázdněná KSČ.
Množí se rozepře uvnitř vládní koalice. Naposledy Andrej Babiš vyjel na Tomia Okamuru, ať nemluví do prodeje letounů Skyfox na Ukrajinu. Babiš chce dělat pragmatický zahraniční obchod, Okamura nechce podporovat Ukrajinu. Macinka nechce ruské hokejistky v Česku, Okamura nemá nic proti. Vydrží koalice?
Okamura rozjel kampaň, Babiš zuří
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Množí se rozepře uvnitř vládní koalice. Naposledy Andrej Babiš vyjel na Tomia Okamuru, ať nemluví do prodeje letounů Skyfox na Ukrajinu. Babiš chce dělat pragmatický zahraniční obchod, Okamura nechce podporovat Ukrajinu. Macinka nechce ruské hokejistky v Česku, Okamura nemá nic proti. Vydrží koalice?