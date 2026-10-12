Dalibor Martínek: Zánik Pirátů v přímém přenosu. Už nemají co nabídnout
Piráti kopírují vývoj mnoha politických stran, které byly v jisté době populární, nakonec se však společenský vývoj obrátil proti nim. Piráti nyní rapidně klesají, v Praze budou mít místo třinácti zastupitelů jen sedm. A modlí se, aby s nimi ještě někdo chtěl utvořit vládní koalici.
Co se stalo s Piráty? V letošních komunálních a senátních volbách pohořeli. V Praze se propadli pod deset procent, přestože očekávání bylo dvojciferné. Budou mít jen sedm zastupitelů. V senátních volbách se do druhého kola dostala za Piráty pouze jedna kandidátka, Adéla Sucharda Šípová v Kladně. Sklidila za to pochvalu od předsedy Zdeňka Hřiba, který jinak výsledek voleb hodnotil negativně.
Sucharda to bude mít v druhém kole senátních voleb těžké, Petr Paták z ODS za ní byl v prvním kole jen o pár set hlasů pozadu, rozhodně to není žádná favoritka nebo celebrita Kladenska.
O Kladno však nejde. Piráti evidentně vyčerpali svůj potenciál. Mladí lidé, na které míří, chtějí progres. Piráti dřív v minulosti nabízeli tempo, moderní svět, digitalizaci, ochranu přírody. Jenže, stala se z nich běžná, nudná politická strana bez osobností. Ví někdo, kdo je Tereza Nislerová? Ostatní strany jim každé z jejich témat vyzobaly.
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Politika
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Strana nad propastí
Piráti teď přemýšlejí, kde se stal zádrhel, proč přes veškerá očekávání tolik ztratili. „Náš základní problém je, že nemáme tolik peněz na kampaň jako jiné strany,“ našel výmluvu Zdeněk Hřib, předseda strany. S další variantou neúspěchu přišel dosud pražský radní pro dopravu Jaromír Beránek. „Asi nejsilnější faktor je teď celospolečenská popularita Starostů, kterým poslední rok až dva hodně rostou preference.“
Rádi by ještě mluvili do pražských záležitostí, pražská lídryně Pirátů Tereza Nislerová si přes bídný výsledek své strany pomýšlí na pražskou koalici se Starosty a Prahou Sobě. Je to varianta visící v oblacích, založená na možnosti, že se Tomáš Portlík a Petr Hlaváček nedohodnou. Pokud se dohodnou, Piráti skončí v opozici a budou mířit k nicotě.
Nebude to první případ strany, která chtěla být progresivní, ale stála na jednom muži. Také ANO se po odchodu Andreje Babiše rozpadne. Stejně jako skončily Věci veřejné, zda si je někdo pamatuje. Vít Bárta je v roce 2002 účelově založil, byl téměř rok ministrem dopravy, po jeho odchodu z ministerstva se strana v roce 2012 rozpadla.
Tomáš Portlík, místopředseda ODS a její pražský kandidát na primátora, chtěl doručit své straně volební vítězství v hlavním městě. Nepovedlo se, o kousek ho předběhli Starostové a skončil druhý. Patrně bude skládat vítěznou koalici, ale za Petrem Hlaváčkem půjde jako zmoklá slepice, ambice byly větší.
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Názory
Tomáš Portlík, místopředseda ODS a její pražský kandidát na primátora, chtěl doručit své straně volební vítězství v hlavním městě. Nepovedlo se, o kousek ho předběhli Starostové a skončil druhý. Patrně bude skládat vítěznou koalici, ale za Petrem Hlaváčkem půjde jako zmoklá slepice, ambice byly větší.
Zpackaná digitalizace
U zrodu Pirátů stál od začátku v roce 2009 Ivan Bartoš, tehdy ajťák s dredy, který si získal sympatie. Misí bylo posunout Česko do jednadvacátého století v oblasti technologií. Bartoš se v roce 2021 do sněmovních voleb spojil s tehdy ještě málo známým Vítem Rakušanem, bývalým starostou Kolína a čerstvým lídrem Starostů. Dostal se do Sněmovny, stal se ministrem pro místní rozvoj, měl na starost digitalizaci stavebního řízení. Piráti byli na vrcholu. Jenže Bartoš digitalizaci zpackal, premiér Petr Fiala ho vyhodil z vlády a od té doby se Piráti potácejí.
Roli ostré opozice jim úspěšně krade Vít Rakušan, který politicky vyrostl. Zdeněk Hřib slíznul za své primátorování v Praze mnoho kritiky, zejména za neřešení dopravních otázek. Nyní Piráti hledají, na jakém tématu se etablovat. Dostupné bydlení, to mají všichni. Digitalizace? To už je passé. Doprava? V tom už jim nikdo nevěří.
Zdeněk Hřib přišel s teorií, že za jejich volebním neúspěchem stojí nedostatek peněz na kampaň. Pravdou je, že Pirátům chybí silné osobnosti i odvážný program. Po příštích volbách možná budou hodnotit současná čísla, v Praze 9,37 procenta, jako mimořádný úspěch.
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