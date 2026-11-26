Korejská kosmetika ovládla Black Friday. Akcie výrobců rostou
Korejské pleťové masky, séra a krémy ovládly žebříčky nejprodávanějších produktů na Amazonu v USA i Evropě. Nákupní horečka kolem Black Friday se přelévá také na burzu.
Zákazníci plní nákupní košíky korejskou kosmetikou, investoři svá portfolia akciemi jejích výrobců. Fenomén K-beauty ovládl žebříčky Amazonu na šesti významných světových trzích a postaral se o dvouciferný týdenní růst akcií kosmetického sektoru, informuje server CNBC.
Akcie kosmetického gigantu APR si ve čtvrtek připsaly 2,23 procenta, akcie smluvních výrobců kosmetiky Kolmar Korea a Cosmax přidaly 2,26, respektive 2,91 procenta.
Nejvýraznější růst zažívá právě APR, jejíž akcie si od začátku týdne připsaly přes 26 procent. Hlavní index jihokorejské burzy Kospi přitom za stejné období ztratil 2,65 procenta. Index kosmetického sektoru sledovaný makléřskou společností Meritz Securities do středy posílil o 12 procent.
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Korejská péče o pleť dobývá Západ
Produkty korejské kosmetiky, označované jako K-beauty, se podle dat společnosti Meritz Securities dostaly do čela žebříčků nejprodávanějších přípravků péče o pleť na Amazonu hned na šesti významných trzích – ve Spojených státech, Británii, Německu, Francii, Španělsku a Itálii.
Mezi desítku nejprodávanějších produktů v USA se prosadily také korejské značky Biodance, Illiyoon či Anua.
Podle analytiků Meritz Securities stojí za růstem akcií obnovený optimismus ohledně budoucích zisků kosmetických firem. Vedle silných prodejů na amerických a evropských e-commerce platformách hraje roli také atraktivnější ocenění jejich akcií po několika měsících poklesu.
Investoři znovu objevují K-beauty
Analytici očekávají, že akcie APR si udrží pozitivní dynamiku až do konce letošního roku a výraznější oživení by mohlo přijít počátkem roku 2027. Právě APR a Cosmax označila společnost Meritz Securities za své favority.
Korejské kosmetické značky mají podle analytiků v žebříčcích nejprodávanějších produktů na velkých internetových tržištích během Black Friday „drtivou převahu“. Jejich úspěch nutí investory přehodnocovat růstový potenciál celého odvětví.
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Názory
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Trhy
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