Deset příběhů ze senátek, které nejvíc zaujaly
V senátních volbách bylo asi nejvíc sledované, jak dopadne šéf lidovců Jan Grolich. Také proto, že se na Grolicha soustředila antikampaň vedení hnutí ANO, které na Vyškovsku nasadilo zdravotní sestru Petru Absolonovou. Grolich ji zdrtil 63 procenty hlasů. Přečtěte si deset příběhů, které v senátních volbách vzbudily největší pozornost.
Suverénní Grolich
Celému předvolebnímu klání v tomto okrsku předcházelo místy trapné, místy nechutné marketingové počínání ANO. Babiš dal Absolonové významnou podporu, například ji pozval do svého podcastu Sorry jako, kde spolu s Karlem Havlíčkem pubertálně laškovali na téma kolonoskopie. Možná právě tento „zbastlený“ marketing u mnoha voličů rozhodl, že zástupce hnutí, které je schopné takové věci tvořit a šířit, do Senátu nechce. Grolichovi také silně pomohlo, že v okrsku kandidovali pouze tři lidé.
Babišova tsunami se nekonala
Andrej Babiš na své včerejší večerní tiskové konferenci podrážděně reagoval na dotazy novinářů, v čem spočívá prohra ANO v Praze či v senátkách. "V Praze je evidentně obrovská nenávist vůči mé osobě," vysvětluje si Babiš. Avizované posílení v Senátu se letos zřejmě konat nebude. Většina kandidátů hnutí jde do druhého kola z druhého místa a tuší, že se ostatní spojí proti nim.
Starostové v laufu
Po vítězství STAN v Praze oznámil Vít Rakušan na povolební tiskové konferenci velké ambice do budoucnosti. Chce ovládnout Senát a stát se lídrem současné opozice. Na Senát má dobře našlápnuto. Jejich dva zástupci tam postoupili přímo, mnoho dalších z prvních míst. Pro Miloše Vystrčila (ODS), který by si rád zopakoval předsednictví horní komory Parlamentu, to nejsou dobré vyhlídky.
První Kubův muž v Senátu
Lékař Tomáš Fiala, který se při minulých volbách dostal do Senátu za ODS, změnil kabát a svůj post obhájil v prvním kole za Kubovo Naše Česko v jihočeském Strakonicku. Kuba tak získal prvního muže v horní komoře Parlamentu.
Šmarda se vynořil
Ve Žďáře nad Sázavou těsně zvítězil v prvním kole senátních voleb Michal Šmarda, bývalý předseda Socdem a dlouholetý starosta Nového Města na Moravě. Je to jediný „čistě levicový“ vítěz jednoho z 27 okrsků. Ve druhém kole to bude mít těžké. Velmi blízko ho pronásleduje lidovec Josef Klement, který, a to je kuriozita, získal o jediný hlas víc než třetí Radek Černý z ODS. Nad Šmardou se stahují mračna.
Generál uspěl
Sledovaný byl senátní souboj generála Karla Řehky, bývalého náčelníka generálního štábu armády, v Plzni. Možná mu v popularitě pomohly rozmíšky se svou tehdejší nadřízenou, ministryní obrany Janou Černochovou. Získal 33 procent hlasů a vyzve kandidátku ANO Lucii Kantorovou, která získala 27 procent.
Padevět překvapil Čižinského
Historik a spisovatel Jiří Padevět, který kandiduje na Praze 1 za širokou opoziční koalici, ale nominoval ho STAN, od otevření volebních místností mířil za vítězstvím v prvním kole. A to přesto, že měl za soupeře známého pražského politika, starostu Prahy 7 Jana Čižinského, který šel za koalici Praha Sobě, Zelení a lidovci. Takový rozdíl se nečekal. Až těsně před dopočítáním posledních hlasů klesl na 49,64 procenta, s velkým náskokem na Čižinského. Volbu si bude muset zopakovat.
Umělci proti sobě
Scénárista a dramaturg David Smoljak, syn slavného režiséra a scénáristy Ladislava Smoljaka, který kandidoval za velkou opoziční koalici a nominován byl za STAN, si to málem dokráčel na Praze 9 při své obhajobě senátního křesla zpátky hned v prvním kole v souboji s operní pěvkyní Dagmar Peckovou, která kandidovala za ODS. Získal pěkných 48,92 procenta a může být do druhého kola relativně v klidu.
Jediná pirátka
Adéla Sucharda Šípová, která kandidovala v Kladně za širokou koalici, byla však nominována za Piráty, se dostala do druhého kola z prvního místa a vysloužila si pochvalu od předsedy strany Zdeňka Hřiba, když Piráti jinak vyhořeli, v Praze například skončili pod deseti procenty. Jen těsně porazila Petra Patáka z ODS a ve druhém kole nemá nic jisté.
Úkaz v okrsku Litovel
Zvítězil tam Marek Ošťádal, obhajující senátor, který se před šesti lety dostal do Senátu za STAN, letos v létě však přestoupil do málo známého spolku 24/7. A bez toho, aby dělal jakoukoliv předvolební kampaň, vyhrál v prvním kole. Získal přes 32 procent a vyzve Martina Škurku (ANO), který dostal necelých 29 procent. Ošťádal, dříve starosta Nákla, je velkým propagátorem hanáčtiny, je frontmanem hudební skupiny Stracené ráj, která zpívá jen hanácky.