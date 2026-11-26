Škoda si ukrajuje z jaderného megaprojektu. V Dukovanech může získat další kontrakt
Plzeňská Doosan Škoda Power může získat další zakázku při výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. S korejskou KHNP jedná o dodávkách pomocných technologií pro turbínové haly, smlouva se podle Korejců přibližuje. Jihokorejský dodavatel zároveň ujišťuje, že nadále počítá se zapojením českého průmyslu ze 60 procent. Projekt za 407 miliard korun má podle něj pokračovat podle plánu.
Plzeňská společnost Doosan Škoda Power má šanci rozšířit svou účast na největší připravované české zakázce. S jihokorejskou společností KHNP, která má postavit dva nové jaderné bloky v Dukovanech, jedná o dodávkách pomocných zařízení pro turbínové haly. Podle korejské firmy už jednání pokročila natolik, že přípravy směřují k uzavření smlouvy. Doosan Škoda Power přitom již dříve získala kontrakt na dodávky parních turbín pro oba nové bloky.
Výstavba dvojice reaktorů v Dukovanech má podle dosavadních údajů stát 407 miliard korun v cenách loňského roku. První blok se měl podle zveřejněného harmonogramu začít stavět v roce 2029 a dokončen má být v roce 2036. KHNP zároveň opakuje svůj závazek, že se na projektu bude ze 60 procent podílet český průmysl. Právě rozšiřování spolupráce s tuzemskými podniky bylo jedním z hlavních témat třídenní návštěvy výkonného viceprezidenta KHNP pro rozvoj a řízení obchodu Čche Il-kjonga v České republice.
Českým jaderným oborem se v posledních dnech šířila poplašná spekulace – Korejci už údajně vyhlížejí spoustu projektů v Americe a o Dukovany přestávají mít zájem. Tyto obavy vyvolala nedávná zpráva, že KHNP přerušila jednání s další korejskou společností Daewoo o dodávce stavební části dukovanského projektu. Kolem amerických projektů je však ve skutečnosti hodně nejistot, což potvrdily i volby do Kongresu. Význam Dukovan nijak neklesá.
Americké jaderné projekty jsou pro Korejce zatím „holubi na střeše“. Dukovany stále mají zásadní význam
Názory
Českým jaderným oborem se v posledních dnech šířila poplašná spekulace – Korejci už údajně vyhlížejí spoustu projektů v Americe a o Dukovany přestávají mít zájem. Tyto obavy vyvolala nedávná zpráva, že KHNP přerušila jednání s další korejskou společností Daewoo o dodávce stavební části dukovanského projektu. Kolem amerických projektů je však ve skutečnosti hodně nejistot, což potvrdily i volby do Kongresu. Význam Dukovan nijak neklesá.
Plzeňská Škoda jedná o dalších dodávkách
KHNP a Doosan Škoda Power už společně vytipovaly klíčové technologické celky pro strojovny parních turbín, mezi nimi například čerpadla a kondenzátory. Nyní pokračují jednání o konkrétních dodávkách. Korejská strana očekává, že by mohla vyústit v podpis závazné smlouvy, termín však zatím neoznámila.
„K zajištění maximální lokalizace na subdodavatelské úrovni úzce spolupracujeme s předními českými výrobci. Věříme, že k podpisu závazných smluv dojde v co možná nejkratší době, abychom podpořili dodržení harmonogramu projektu,“ uvedl výkonný ředitel Doosan Škoda Power Daniel Procházka.
Korejci současně pokračují v jednání s další plzeňskou společností Škoda JS. Ta získala potřebnou certifikaci ASME a nyní se registruje do dodavatelského systému pro čtyři balíčky pomocných zařízení a materiálů. Ve spolupráci s firmou Doosan Enerbility navíc prověřuje možnosti dodávek hlavních komponent samotného reaktoru.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Korejci hledají nového stavitele, termín Dukovan prý platí
Vedle rozšiřování spolupráce s českými průmyslovými podniky musí KHNP vyřešit také obsazení stavební části projektu. Nedávná jednání s korejským konsorciem o smlouvě na stavební práce totiž skončila neúspěchem. Společnost proto nyní vybírá nového dodavatele, zároveň ale ujišťuje, že příprava Dukovan pokračuje podle dohodnutého harmonogramu.
KHNP se aktuálně věnuje projektovým a inženýrským pracím, přípravě dokumentace potřebné pro povolovací procesy a výběrovým řízením na dodávky jednotlivých technologických celků. Podle korejské společnosti by změna dodavatele stavebních prací neměla ovlivnit původně sjednané podmínky výstavby.
„Naším závazkem vůči České republice je realizovat projekt v dohodnutém termínu, za sjednanou cenu a při dodržení nejvyšších standardů bezpečnosti a kvality. Výběr nového dodavatele stavebních prací na tomto závazku nic nemění,“ uvedl výkonný viceprezident KHNP Čche Il-kjong.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.