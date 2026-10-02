Roční kupon MHD musí zdražit. A pro Airbnb v Praze není místo, říká Pirátka Tereza Nislerová
Řešení nedostupnosti bydlení jsme si vzali jako naše hlavní téma, říká Tereza Nislerová, kandidátka na primátorku za Piráty. Jedním z jejich hlavních receptů je například vznik takzvaných akceleračních zón navázaných na prodloužení linek metra, v nichž by se měla bytová výstavba legislativně zrychlit. Piráti chtějí budovat městský bytový fond, který by Praha pronajímala potřebným. Modré zóny by Piráti zachovali, roční kupon na MHD by podle nich měl zdražit. S ANO by podle Nislerové do koalice na magistrátu nikdy nešli. Rozhovor s Terezou Nislerovou je první ze série předvolebních rozhovorů s pražskými lídry favorizovaných stran, které v příštích dnech Newstream přinese.
Hlavním tématem voleb do zastupitelstva hlavního města je nedostupné bydlení. Pražany bydlení možná nezajímá tolik jako lidi mimo Prahu, tedy nevoliče, kteří chtějí do hlavního města přijít a bydlení je pro ně nedostupné. Nicméně bytová výstavba je pomalá. Jaký mají Piráti recept na lepší dostupnost bydlení v Praze?
Krize bydlení se promítá do služeb, které dopadají na nás všechny. Zažívám to na Praze 4, kde jsem zastupitelkou, u učitelů. Přestěhují se, ale chtějí zůstat na škole. A nemají přístup k dostupnému bytu. Za nás má mít město vlastní bytovou politiku. Ve Vídni nebo v Berlíně město kontroluje až dvacet procent bytového fondu. Buď jsou to městské byty, nebo byty s regulovaným nájemným. Město tak může byty nabízet potřebným profesím, jako jsou učitelé, zdravotníci, ale také mladé rodiny či samoživitelky. V Praze jsme už na dvou stech tisících korunách za metr čtvereční u novostaveb. Bydlení je nedostupné i pro dva středněpříjmové lidi. To se týká i nájemního bydlení. Dostupné bydlení znamená, že „spolkne“ maximálně třicet procent vašich příjmů.
Řešení nedostupnosti bydlení jsme si vzali jako naše hlavní téma. Už v dubnu jsem připravila se čtyřiceti odborníky, ekonomy, právníky, kolegy z magistrátu, desetibodový akční plán. Jsou v něm kroky, ke kterým potřebujeme i Sněmovnu. Například akcelerační zóny se zrychlenou výstavbou bydlení.
Akcelerační zóny máte v programu, mají být u stanic metra. Co to znamená, akcelerační zóna?
Jde o to podpořit stranu nabídky. Jsem ekonomka, cena se formuje poptávkou a nabídkou. V Praze se staví asi pět a půl tisíce bytů ročně, podle dat IPR by to mělo být deset tisíc. K akceleračním zónám jsme připravili legislativu, nahráli ji do sněmovního systému. Pokud to budou chtít vládní strany řešit, mohou na to navázat. Mělo by to umožnit vznik čtvrtí krátkých vzdáleností. Jsou to čtvrti pro dvě stě tisíc lidí. Tímto způsobem bychom chtěli rychle nakopnout stranu nabídky.
Můžete uvést nějaký příklad, kde by byla taková zóna?
Máme Nové Kolovraty, východní a západní město. Vždy na prodloužení linek metra. Tam by měly být jednoduché byty, kam by mohly jít mladé rodiny nebo senioři, kteří si za celý život nenašetřili na vlastní bydlení. Chceme čtvrti budovat tak, aby tam byla i škola, školka, obchody. Máme to nakreslené. Legislativním návrhem bychom přeskočili fázi územního plánování.
Od září přitom platí pro Prahu nový územní plán…
Ano, má odemknout možnost pro výstavbu asi 350 tisíc nových bytů. Ale budeme závislí na soukromých developerech. My bychom chtěli stavět zjednodušeně a zrychleně, předpřipraveně, blokovou výstavbu. Potřebujeme k tomu Sněmovnu. Na úrovni magistrátu je důležitým nástrojem Pražská developerská společnost.
Tématem, které údajně rozhodne výsledek voleb v Praze, je nedostupné bydlení. Přinášíme přehled řešení jednotlivých politických stran. Důležitou otázkou pro volby v Praze také bude, nakolik vlastně pražské voliče nedostatek nového bydlení zajímá.
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Tématem, které údajně rozhodne výsledek voleb v Praze, je nedostupné bydlení. Přinášíme přehled řešení jednotlivých politických stran. Důležitou otázkou pro volby v Praze také bude, nakolik vlastně pražské voliče nedostatek nového bydlení zajímá.
Jak se díváte na fungování a pozici Pražské developerské společnosti?
Je to důležitý nástroj, který má řada evropských měst. Vznikla v době, kdy jsme byli v koalici, která vládla na pražském magistrátu. Podporujeme tento projekt. Dostala svěřeno asi sto hektarů pozemků, které plánováním, zcelováním a projektováním zhodnotila o několik miliard korun. Praha se zbavila mnoha lukrativních pozemků, třeba na Nákladovém nádraží Žižkov. Za nás je dobře, že existuje městský developer. Byty jsou naprojektovány a první projekty získávají stavební povolení. Chtěla bych přispět k tomu, abychom to v příštím volebním období překlápěli do konkrétních postavených bytů.
Musíme PDS posílit, rozvinout. Probrat, jakým mechanismem bude byty stavět. To je úplně nová věc. Umíme opravovat byty a stavět mosty, na to jsou vyčleněné kapacity a týmy. Nepotřebuju, aby samotná Praha stavěla byty, jde mi o výsledek. Je jedno, jestli to postaví soukromý developer, nebo vytvoříme nějaký vnitřní tým. Jde mi o to, aby k tomu vedla co nejefektivnější cesta. Byty budou patřit Praze a město bude kontrolovat výši nájmů. Informovala jsem se v Evropské investiční bance, ta je připravená nám dát úvěr. Za dvacet miliard korun bychom mohli vybudovat čtyři tisíce městských bytů.
Další variantou je, a ještě k tomu není zpracovaný podklad, ještě musíme dořešit účetní a daňové aspekty, že by vznikl pražský investiční fond. Do něj by se vložily pozemky a projekty, soukromníci by se na vzniku městských bytů mohli podílet. Ručilo by se pozemky a splácelo by se to z nájmů. Ideově jde o to, zda si myslíme, že bydlení vyřeší trh. Za mě ne. Nyní má Praha asi třicet tisíc bytů, čtyři procenta celého bytového fondu, takže nemůže dělat žádnou efektivní bytovou politiku. Nemá byty pro potřebné profese, ani nemůže moderovat výši nájmů, které rostou.
V našem desetibodovém akčním plánu říkáme, že se má stavět deset tisíc bytů ročně, z toho tisíc bytů má být pod kontrolou města. Chceme také zregulovat Airbnb, podle našich propočtů je v něm uzamknuto dvacet tisíc bytů. To je ekvivalent tří let výstavby. To nemůžeme přehlížet, pro turisty máme hotely. A pronajímat byt turistům je nelegální.
Jaký je plán Pirátů v Praze kolem Airbnb? Jeden plán už na úrovni vlády vzniká, a to registr pronajímaných bytů…
Chceme posílit stavební úřady, což je bohužel přenesená působnost státní správy. Tajemník radnice však má vliv na to, jak se stavební úřady řídí. Je potřeba vytvořit task force, která by zákony vymáhala. Ve spolupráci se živnostenským úřadem. Už nyní jsou v zákoně pokuty, pro fyzickou osobu pět set tisíc korun, pro právnickou osobu milion. Chceme větší kontrolu. V týmu mám lidi, kterým už se podařilo vrátit byty k dlouhodobému bydlení. Druhá věc je legislativa, na kterou čekáme a která už měla být do našeho právního řádu zavedena. Zatím visí ve Sněmovně. Byty by dostaly štítky a město by mohlo omezovat délku pronájmu. Třeba na šedesát dní v roce. To už si majitel bytu rozmyslí, zda se mu to vyplatí.
Nyní máme v centru města celé bytové domy, které nejsou zkolaudované pro podnikání, ale jsou inzerované na internetu jako hotely. A nejde jen o Airbnb, jsou to ruské a čínské platformy. Evropský judikát přitom jasně říká, že bydlení je nadřazené podnikání. Je potřeba radikálně zakročit, pro Airbnb tady není místo. Nejsme proti tomu pronajmout krátkodobě byt nebo pokoj, nejsme proti sdílení. Byty jsou domovy. Hotely v Praze jsou obsazeny jen ze sedmdesáti procent.
Mluvíme však o soukromých bytech…
Ano, ale v nich se bydlí. Ať jsou pronajaté, využité k dlouhodobému pronájmu. Nemůžeme mít z bytů nelegální hotely.
Praha se učí dělat to, na čem dosud vydělávali především soukromí developeři: připravovat pozemky pro výstavbu. Za šest let Pražská developerská společnost žádný byt nedokončila, podle Ondřeje Boháče však městu vytvořila hodnotu v řádu miliard korun. Teď přichází další otázka. Kdo byty postaví?
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Praha se učí dělat to, na čem dosud vydělávali především soukromí developeři: připravovat pozemky pro výstavbu. Za šest let Pražská developerská společnost žádný byt nedokončila, podle Ondřeje Boháče však městu vytvořila hodnotu v řádu miliard korun. Teď přichází další otázka. Kdo byty postaví?
Od různých politických stran, i od vás, zaznívá, že město chce byty pro potřebné profese, učitele, hasiče či zdravotní sestřičky. Všechno jsou to lidé placení z veřejných peněz. Kde mají bydlet třeba barmanky nebo instalatéři, lidé pracující v soukromé sféře?
Existují pravidla pro přidělování bytů. Než přišli Piráti na magistrát, neexistovala žádná objektivní kritéria pro přidělení bytu. Často se s byty šmelilo. Nyní jsou bodová kritéria, podle kterých se uchazeči posuzují. Nechceme, aby se Praha stala městem pro bohaté a privilegované. V metropolích na Západě funguje, že rodina dostane větší byt, a když člověk zůstane sám, město mu nabídne menší byt v dané lokalitě. S byty se pracuje tak, aby měli podporu lidé, kteří tam žijí. U nás jsou pravidla zkostnatělá, část bytů se dokonce komerčně draží. Nechápu, proč se městské byty draží za co nejvyšší nájem, aby z toho městská část měla příjem. Proč má město podnikat se svými byty? Má mít jasná, transparentní kritéria.
Například v polských Katovicích zrekonstruovali staré, rozpadlé budovy v centru města a vytvořili komunitní bydlení, které patří městu. Vznikají tam tisíce městských bytů, toho nejsme v Praze schopni.
Jaké jsou plány Pirátů kolem pražské dopravy? Chcete zavřít centrum města pro auta, více cyklopruhů, zdražíte MHD?
Jsme bojovníci za moderní město. Aby se po něm mohli lidé pohybovat způsobem, který jim vyhovuje. Největší počet cest se uskutečňuje pomocí MHD. Chceme ji rozvíjet a posilovat. Chceme podporovat i pěší a cyklistickou dopravu. A samozřejmě i automobilovou dopravu. Ta je nedílnou součástí města. Pražská MHD, která je v rámci světa velmi dobře hodnocena, nás stojí asi 25 miliard ročně. Cena krátkodobého jízdného se zvyšuje průběžně, ale roční kupon za 3 650 korun se nezvyšoval od roku 2015. Jsem ekonomka a nepopulisticky říkám, že cenu kuponu je potřeba aspoň o několik stokorun navýšit. Nechceme, aby to rozhodilo rodinné rozpočty, ale chceme se v jízdném přiblížit dvaceti procentům nákladů veřejné dopravy.
Co se týká aut, uvědomujeme si, že je lidé potřebují. Osobně, když jedu se svými třemi dětmi k lékaři, nedokážu si představit, že bych všechny vzala za ruku do autobusu. Chápu, že jsou lidé, kteří auto potřebují ke své profesi. Máme falešný punc odpůrců aut. Opravili jsme Barrandovský most v rekordní době. Chceme, aby se tu jezdilo, ale stejně jako moderní západní města chceme chránit centrum. V centru chceme omezit tranzitní dopravu. Chceme stavět vnitřní městský okruh, to je naše priorita. Jeho velkou část chceme svést pod zem. Příští rok budeme žádat o stavební povolení. Do deseti let by mohl být dostavěn. Další naší prioritou je stavba metra D.
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Jak by to za vás mělo být s parkováním v Praze? Spojit modré zóny do jedné, nebo nechat systém tak, jak je? Jak mají parkovat návštěvníci Prahy, příbuzní z venkova?
Navrhujeme reformu parkování, poslali jsme návrh sedmapadesáti městským částem. Navrhujeme sedm různých režimů. Když má městská část na svém území O2 arenu a je velká akce, bude si moct vybrat návštěvnický režim a parkovné mnohonásobně zvýšit.
Na druhé straně jsou městské části méně napojené na MHD a rodina tam potřebuje i víc než jedno auto. V centru zase víc parkovacích míst nevytvoříte. Naším cílem je, aby každý rezident zaparkoval. Modré zóny bychom nechali, jak jsou. Fungují fialové zóny pro nerezidenty. Na sídlištích podporujeme vznik parkovacích domů. Pro mimopražské budujeme a budeme budovat kapacity parkovišť P+R. S tím, jak Praha roste, je však jedinou cestou posilování kolejové dopravy, tramvají a železnice. K tomu potřebujeme podporu státu.
Jak vnímáte svůj povolební koaliční potenciál?
Za mě by byla ideální koalice třiatřiceti statečných, přičemž největší městotvorný potenciál vidím společně se STAN a Prahou sobě. Máme shodu na stavbě městských bytů, na pokračování projektu Vltavské filharmonie, s Prahou sobě na budování kapacity středních škol. Také na projektu nového hlavního nádraží. V projektech veřejných prostranství se v pohledu na Prahu shodneme.
Vidím průnik i s ODS, třeba na dopravních stavbách. S ostatními stranami jsme spolupráci prakticky vyloučili. Vylučujeme spolupráci s SPD, s komunisty, s Motoristy. S ANO též. Za nás je magistrátní politika blízko celostátní politice a víme, že Andrej Babiš chce Prahu řídit a vydává protichůdné signály. Říká, že Praha má příliš peněz, což je strašný signál pro Pražany. Stát se nepodílí na klíčových stavbách, na lince metra D nebo na městském okruhu, což je stavba za sto dvacet miliard korun. Budou také investice do škol a další. Peníze máme připravené na tyto projekty. Pan Hušbauer tvrdí, že Praha neinvestuje, a sám jako radní na Praze 4 proinvestoval pouze třicet procent chystaných investic.
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