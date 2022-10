Dalibor Martínek: Trh s energiemi se zhroutil. Trh s pokutami skvěle prosperuje

Přišla další pokuta. Pět set korun za hodinové parkování u obory Hvězda v Praze 6. Pět set chce také Praha 7 za hodinové stání u kavárny v Tusarově ulici. Autíčko s kamerami patrně projelo těsně před zaplacením parkovného, kdy člověk vyhledává totem pro zaplacení, a jelikož se schůzka o dvacet minut protáhla, asi nasnímalo SPZ i po uplynutí času.

Milá Dobruška žádá sedm set za jízdu 56 kilometrů v hodině po její krásné obci. Pardon, asi je to město.

Trh s energiemi se v Česku zhroutil

Je tu jakýsi nesouměr. Zatímco klíčové služby, a teď je řeč o cenách energií, krachují v důsledku nečinnosti vlády, jiné systémy dál vesele fungují. Veřejný sektor si žije v jakési bublině. Žádá zvyšování platů kvůli inflaci, a jede v zajeté koleji. A s chutí dál podle předpisů rozdává pokuty. Starosta severomoravských Lesních Albrechtic se nyní veřejně pochlubil, jak jim jejich radar, instalovaný v červenci, již vydělal na pokutách přes šest milionů korun.

Mezitím dodavatelé energií posílají jedno navýšení cen energií za druhým. Trh s energiemi se v Česku zhroutil. Nefunguje, odběratelé jsou zcela v moci dodavatelů, kteří se snaží zachránit si existenci. Na úkor nás všech. Slovensko ohlásilo možný kolaps ekonomiky. Asi s podobným ohlášením přijdou na řadu další země. Česko stojí první v řadě.

Stát nechá trh s energiemi zkrachovat

Stát si nechá zkrachovat trh s energiemi, zcela nečinně na tu zkázu hledí. A následně vymýšlí jakési sociální podpory.

Mezitím komunál celkem bez ohledu na dění „dělá svoji práci“. Nakoupil kamery, ty už jsou v každé vesnici. V Praze nakoupili (z daní svých občanů) autíčka s kamerami, která projíždějí ulicemi, najmuli řidiče, a vybírají. Vše z daní soukromého sektoru.

Není v kompetenci referenta jakési obce řešit, zda je pokuta spravedlivá nebo není. On ji prostě podle úředního nařízení vypíše a pošle dopis (k radosti České pošty). A čeká. Nemusí hnout ani palcem, postupuje podle práva.

Aby bylo úředníky z čeho platit

Lidé, kteří nepracují pro erár, se musejí snažit. Musejí přemýšlet, víc pracovat. Aby bylo úředníky z čeho platit. Oni však mezitím v klidu sedí na svých židlích a vybírají pokuty. Ano, měl jsem možná hledat nějaký parkovací automat. Ale za parkování v Praze platím, žiju tady. Proč mám platit každé městské části poplatky za to, že se tam na hodinu přijedu podívat?

Proč nejsou radní schopni se dohodnout, že by placené parkování pro lidi z jednoho města mělo platit všude v tomto městě? V jedné předvolební debatě jsem se na to ptal končícího starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka. Odpověď zněla, že to je příliš těžké téma, že by se shoda mezi jednotlivými městskými částmi hledala velmi složitě. Volíme si špatné zástupce?

Proč nás úředníci mají finančně deptat z tepla svých kanceláří, mezitím žádat vyšší platy, a vymlouvat se na úřední postup. Zatímco my musíme peníze nějakým smysluplným způsobem vydělat. A ještě si tyto úředníky platit.