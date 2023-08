Dalibor Martínek: Studenti shánějí bydlení, nájemné jde nahoru

Roztáčí se druhé kolo boje o bydlení studentů. Ti šikovnější si bydlení na příští dva semestry zařídili již začátkem prázdnin. Nyní, v srpnu, hledají bydlení v univerzitních městech bloudi, kteří nejdříve odjeli cestovat a užívat si. Nyní s hrůzou zjišťují, že nabídka je malá a ceny vysoké. Jak říkají lidé z realitní branže, nastává čas orodujících maminek.

Majitelé bytů studenty milují. Je to nejoblíbenější sorta nájemníků. Dohromady v Česku studuje vysoké školy asi tři sta tisíc mladých. Pro vlastníky bytů mají několik výhod. Za prvé, kdyby náhodou neměli peníze, mají rodiče, kteří za ně buď rovnou platí, nebo uhradí případné dluhy. Za druhé, studentům nedělá problém brát si nájem pouze na rok, naopak ho takto vyžadují. Na rozdíl třeba od rodin s dětmi, které by chtěly delší smlouvy. Ty však majitelé neradi dávají, chtějí každý rok zdražovat, a dlouhodobější nájemce se v takovém případě často cuká.

Všechny nové projekty nájemního bydlení využívají roční smlouvy. Není potom problém se po roce nevyhovujícího nájemníka zbavit. Během té doby dokonce správci nájemních developerských projektů průběžně lezou nájemníkům do bytu a kontrolují, zda nezničili tapety nebo kanape. V takovém případě okamžitě následují smluvní sankce.

Studenti roztáčejí trh

A za třetí, studenti jsou skromní, většinou nemají domácí zvířata, ty také nemají majitelé rádi. Nemají ani děti, ty vlastníci trpí se skřípěním zubů. Nepotřebují moc nábytku, a dokonce dokáží místnosti sdílet. To je pro majitele opět benefit, protože může rozpočítat náklady na provoz domu na víc lidí.

Nájemné, přestože se o něm v Česku mluví kvůli drahému vlastnickému bydlení a nedostupným hypotékám jako o nastupujícím trendu, má stále punc něčeho nízkého. Nájemníci jsou považováni za lidi druhé kategorie, jsou podezřelí, vnímaní jako neschopní zajistit si vlastní bydlení. Je to zvláštní až zvrácené, nájemníci zajišťují investorům do nájemního bydlení zisk nebo jim aspoň splácí hypotéky. Vlastníci by je místo šikanování měli na rukou nosit.

Ale zpět ke studentům. Ti jsou ideální záminkou, aby vlastníci zvyšovali ceny. Jak prozradil například manažer projektu Beyvák, který se soustředí na studenty, meziročně šlo nájemné nahoru zhruba o inflaci, tedy meziročně asi o dvanáct procent.

Vysoká škola je vnímaná jako motor ekonomické prosperity. Město s vysokou školou se posouvá na vyšší úroveň. Stává se magnetem ekonomické aktivity. Studenti potřebují jíst, pít kafe a alkohol, chodit na koncerty, kupovat oblečení a hry. A hlavně bydlet. V každém univerzitním městě proto mohou díky studentům každoročně růst nájmy.

Studentský nájem? Klidně dvakrát vyšší než průměr

V Praze jsou aktuálně na sociálních sítích nabídky spolubydlení pro studenty mezi deseti a dvanácti tisíci korunami za pokoj. V Olomouci (Univerzita Palackého) existuje portál zaměřený na studenty, který nabízí jednotlivá lůžka. V třílůžkovém pokoji od 260 euro, v dvojlůžkovém od 280. V Brně je nabídka širší, postel lze sehnat od čtyř tisíc korun měsíčně. Nebo za 12 tisíc průchozí pokoj pro dva. Zmíněný Beyvák nabízí v Praze jeden projekt pro studenty, především pro cizince. Cena za pokoj je 750 euro.

Rostoucí nájmy lákají stále víc developerů. Například v karlínském projektu Trigemy Fragment je v nabídce posledních pár nájemních bytů, cena už je přes 660 korun za metr. Pražský průměr je přitom asi 370 korun za metr, vždy samozřejmě záleží na lokalitě.