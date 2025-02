Dalibor Martínek: Drahé nájmy se z Prahy přelily do regionů

Podle údajů společnosti Bezrealitky, která se věnuje prodeji a pronájmu nemovitostí, vyskočila výše nájmů začátkem roku ve 13 ze 14 krajů v meziročním srovnání dvouciferně.

Reklama

Nejvíce v Olomouckém kraji, přes 30 procent, v Pardubickém kraji přes 25 procent, v Jihočeském kraji také o 25 procent. Společnost čerpá data z uskutečněných transakcí. Vlastníci bytů napříč republikou zjistili, že když nájmy zdražují v Praze, mohli by nájem zvednou i oni. Protože poptávka po nájmech převyšuje nabídku.

V Praze je od nového roku průměrný nájem 412 korun za metr, ve Středočeském kraji 305 korun, v Brně 334 korun. Nárůst výše nájmů je patrný ve všech krajích. Samozřejmě, ještě existuje segment takzvaného institucionálního nájemného, což je bydlení v novostavbách se servisem, z velkého procenta pro expaty, které kupují a pronajímají různé nemovitostní fondy. Tam je průměr už přes 540 korun za metr.

Kde se v Česku nejlépe žije? V Praze ani v Brně to není Enjoy Hledáte nejlepší podmínky pro život v Česku? Většinu z nás asi napadne, že se nacházejí ve velkých městech. Ovšem není tomu tak. Vítězem je město na severu Čech. ČTK Přečíst článek

Malá výstavba

Vše je dáno malou výstavbou. Ani vládní podpora nájemního bydlení tuto situaci nezmění. V Česku shání byt desítky tisíc lidí. Trh je příliš úzký, než aby ho někdy v budoucnu vystavěných několik tisíc bytů ze státních dotací změnil. Výsledek je jasný, ceny letí vzhůru.

Reklama

Mezitím ministr Marian Jurečka osekává příspěvky na bydlení pro ty nejchudší, často jde o takzvané vyloučené. Což každý ví, co to znamená, ale v rámci korektnosti to nelze říct explicitně.

Podle zjištění Bezrealitky to přináší nový trend. Dva mladí lidé, třeba kamarádi, si pronajmou malý byt dohromady a o rostoucí náklady se podělí. „Vidíme, že pro řadu párů je hlavním impulsem ke vzájemnému sestěhování růst celkových nákladů na bydlení,“ říká šéf společnosti Martin Ponzer.

Vláda fatálně selhala v povolovacím řízení výstavby. V dostupnosti bydlení jsme proto v rámci E27 na posledním místě. Nový trend, že spolu musí sdílet byt aspoň dva lidé, aby to ekonomicky utáhli, může paradoxně přinést další nový trend. Když jsou dva mladí lidé po večerech spolu sami v mikrobytě, třeba se otočí křivka fatálně tragické porodnosti v Česku. Mezi lety 2013 a 2023 klesl počet narozených dětí o dvanáct tisíc. Možná kvůli neschopnosti vlády vytvořit model rychlejší výstavby bytů přestaneme vymírat.

Dalibor Martínek: Pustit penzijní fondy do nájemního bydlení? Proč ne, ale nájmy dál porostou Názory Stanjurův plán zapojit do výstavby nájemního bydlení penzijní společnosti dává na první pohled logiku. Bude více peněz na výstavbu, bude víc bytů, nájmy se sníží, to je základní úvaha (nesmysl, nájmy se nikdy nesnižují). Na druhý a každý další pohled už to dává menší logiku. Dalibor Martínek Přečíst článek