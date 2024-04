Ovocnáři trpí. Mrazivá noc v Česku snížila naději na letošní dobrou úrodu ovoce

Mrazivá noc na dnešek snížila naději na letošní dobrou úrodu ovoce. S každou další mrazivou nocí ovocnáři o část úrody přijdou. Mráz v noci na dnešek z pěstitelských oblastí zasáhl hlavně východní Čechy a částečně i Moravu, uvedl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Zásadní negativní okolností je podle něj to, že vegetace je proti obvyklému stavu téměř o čtyři týdny urychlená a mrazy tak mohou ohrozit všechny ovocné druhy včetně hlavního druhu jabloní.

„Každou mrazivou nocí přicházíme o část úrody a snižuje se pravděpodobnost na slušnou úrodu. Rozhodne to, kolik takových nocí bude a jako dlouho bude mráz v noci trvat. Předpověď však není vůbec příznivá. Zejména na pátek a pak na neděli a pondělí, kdy to vypadá na celonoční mrazy na většině území,“ řekl Ludvík.

Vyčíslovat přesné škody po první mrazivé noci by podle něj bylo předčasné. „Zatím se nedá se říci, zda bude úroda v mrazem zasažených oblastech významně menší. Příroda s určitou regulací počítá,“ řekl. Vyhodnocení škod by ovocnáři podle něj mohli udělat po skončení mrazů na konci příštího týdne.

V noci na dnešek mrzlo v místech s jasnou oblohou, šlo především o pás od jižní Moravy přes Vysočinu a východní Čechy po LIberecký kraj. Teploty klesy až několik stupňů pod nulu. V noci na pátek meteorologové očekávají mrazy na většině území. „Nad nulou zůstane teplota ve dvou metrech nad zemí pravděpodobně v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, při zemi ale bude mrznout i v těchto oblastech,“ uvedli meteorologové.

Dubnová vlna chladného počasí není podle ovocnářů ničím neobvyklá. „Zásadním problémem je to, že vegetace je téměř měsíc vpředu. Stromy jsou ve fázi, ve které bývají v polovině května. Peckoviny jsou odkvetlé, naplno kvetou jabloně. Citlivost stromů na mráz je vysoká,“ řekl Ludvík.

Mrazy jsou ohrožené všechny ovocné druhy včetně jabloní, zatímco v minulosti ve druhé polovině dubna se škody z mrazů týkaly především meruněk, broskví a třešní. Chladné počasí s deštěm a větrem neprospívá ani opylení květů, protože včely v takovém počasí nelétají.

Ovocnáři se mohou pokusit sady před mrazy ochránit ohříváním svícemi, pálením štěpky a slámy, používáním protimrazových zamlžovačů, promícháváním vzduchu ventilátory. Zvládnou to zhruba u pěti až deseti procent sadů. Pokud však jsou mrazy silné a trvají řadu dní, je obrana velmi obtížná a také velmi nákladná. Pojištění z jarních mrazů lze podle Ludvíka sjednat jen velmi omezeně u jahod a jabloní.

Jarní mrazy sráží v posledních letech úrodu ovoce v ČR poměrně často. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli zejména v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

Mimořádně zapůsobily květnové mrazy v roce 2011, kdy bylo poničeno 10 500 hektarů sadů. Sklizeň ovoce tehdy klesla na pouhých 101 249 tun a patřila mezi nejnižší sklizně za posledních 50 let. Loni mrazy významně poškodily výsadby meruněk a také broskví, celková sklizeň ovoce loni činila podprůměrných 121 946 tun.