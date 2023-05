Dalibor Martínek: Podivné okolnosti kolem zatýkání v ŘSD. Řídí Babiš policii, média, nebo koho?

S Karlem Havlíčkem, stínovým premiérem, jsme dělali rozhovor minulé úterý. Po rozhovoru se ve své kanceláři celkem překvapivě rozpovídal o podlimitních zakázkách na Ředitelství silnic a dálnic. Jak je prý pobírá jakási propojená skupina podnikatelů, že jde o sekání trávy kolem dálnic a podobné drobné činnosti a jak je celý systém „dojení“ státu propracovaný. Havlíček také ze svého křesla v budově poslanecké sněmovny líčil, jak s touto partičkou chtěl zatočit, jak s nimi seděl v jedné místnosti a jak byli arogantní a sebejistí ve svém vztahu k vedení ředitelství.

Pro novináře to byly zajímavé informace, nicméně pro jejich mediální zpracování bylo potřeba je ověřit a doložit fakty. Co se však nestalo. Týden na to policie provedla rozsáhlou razii, pozavírala dvacet lidí údajně napojených na tento podivný byznys podlimitních zakázek kolem ředitelství silnic.

Otevírá se prostor pro mnoho otázek. Jaká je souvislost mezi tím, když místopředseda sněmovny Havlíček vypráví novinářovi nesdělitelné detaily korupce ve státní firmě a následným policejním zásahem?

Jak to, že přesně týden po tomto sdělení začala policejní razie? Věděl o ní Havlíček dopředu, nebo jenom trefil „hřebíček na hlavičku“?

Proč se Havlíček baví s novinářem v náznacích o korupci, v které policie záhy provádí zákrok? Byl snad u výslechu a jen si pustil před novinářem pusu na špacír? Nebo v tom byl nějaký záměr? Jaký?

Další zajímavou okolností je, že o zatýkání takzvané spiklenecké korupční skupiny okamžitě píše Babišova MF Dnes. V článku, který si musíte zaplatit v sekci zvané prémium, dva novináři Babišova vydavatelství začínají slovy, že „MF Dnes získala detaily celé kauzy“. A kruciš. Jak dva novináři Babišova vydavatelství získají od Národní centrály proti organizovanému zločinu, která „případ“ řeší, podrobné detaily celého dění? A ještě jmenují konkrétního případného pachatele.

Vždy vám někdo něco musí dát

Je to nějaká zpravodajská hra? Nebo zájmová hra Andreje Babiše? Volal snad nějaký policista redaktorům MF Dnes, aby se pochlubil s detaily jejich akce? To asi těžko. Z policie, neřkuli takto významné centrály, obvykle žádné informace nedostanete. Tedy pokud takové informace někdo nechce tak nějak médiím podšoupnout. Tak totiž ve skutečnosti vypadá novinářská investigace. Vždy vám někdo něco musí dát do ruky.

Takže kdo tady komu co dal do ruky? Možná skutečně existovala zločinecká skupina, která tyla ze státních zakázek na ředitelství dálnic. Byl tam nějaký propletenec a státu unikaly peníze. Policie to vyšetřovala a konečně zasáhla. Skvělý úspěch.

Ale jak to, že to Babišův stínový premiér vykládá novinářům týden před akcí? Jak to, že o tom Babišovi novináři píší s detaily, které není možné získat? Není to důkazem toho, že Babiš, který údajně nemá na dění ve svých médiích vliv, ve skutečnosti vliv má? Takže celá skupina Agrofert, včetně vydavatelství Mafra, není v nějakém svěřenském fondu, ale je přímo ovlivňována Babišem či lidmi kolem něj?

Ať si to každý přeloží po svém. Ze zpráv Babišových médií o zásahu proti korupčníků se na jednu stranu můžeme radovat nad skvělou prací naší policie, jak odhalila gang lumpů. Ale zároveň tady zůstává řada nezodpovězených otázek. Klíčovou je, komu celá tato mediální šaráda kolem podlimitních zakázek kolem silnic slouží? Jaký je účel toho, že dopadení těchto lumpů se stane hlavním článkem Babišova webu?