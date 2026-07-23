Dalibor Martínek: Pražská developerská získala první stavební povolení. Ostuda
Pražská developerská společnost získala stavební povolení pro bytový dům Nový Zlíchov na Praze 5, jde o 22 nájemních bytů. Je to první pravomocné stavební povolení, které pražská příspěvková organizace získala. Ambice politiků narazily na realitu.
Je to vlastně smutná zpráva. Pražská developerská společnost vznikla před šesti lety, měla to být vlajková loď masové bytové výstavby v režii města. Dostala rozpočet, personál. Bylo na ní převedeno víc než 900 tisíc metrů městských pozemků. Zatímco běžný developer si cestu musí prošlapat sám, koupit pozemek, vyřídit razítka, zajistit financování, stavět, pražská developerská toho dostala do kolébky dost, aby se z ní stal významný developer.
Jenže společnost, vyskládaná z veřejných peněz, narazila na realitu. Až teprve po šesti letech existence získala první stavební povolení. A to na komorní projekt s pouhými 22 dostupnými městskými nájemními byty. To bytovou krizi v Praze nezažehná. Je to kapka v moři, na pražský bytový trh se ročně dostává něco přes pět tisíc bytů, a nestačí to. Byl by potřeba dvojnásobek, do Prahy každý rok přichází asi deset tisíc nových obyvatel.
Praha za dva roky, až se první schválený objekt postaví, přispěje pouhými dvaadvaceti byty. V plánu přitom má výstavbu šesti až osmi tisíc bytů v horizontu mnoha let. To také není žádná spása, jen společnost Central Group má v Praze nyní rozestavěných 3200 bytů.
Starší byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily o 13 procent. Přestože jejich nabídka vzrostla o třetinu, za metr čtvereční kupující v průměru zaplatili 122 595 korun. Trh se ale začíná dělit: kvalitní nemovitosti mizí rychle, zatímco u horších bytů a domů musejí prodávající stále častěji slevovat. Klidně i 15 procent.
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Starší byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily o 13 procent. Přestože jejich nabídka vzrostla o třetinu, za metr čtvereční kupující v průměru zaplatili 122 595 korun. Trh se ale začíná dělit: kvalitní nemovitosti mizí rychle, zatímco u horších bytů a domů musejí prodávající stále častěji slevovat. Klidně i 15 procent.
Ne developer, politický vehikl
Pražská developerská je politický vehikl radního Petra Hlaváčka, který se i nyní, krátce před volbami, chtěl pochlubit, že jím vymyšlená firma přece jen pracuje. Fanfáry si tento „úspěch“ nezaslouží, je to ostuda. Politici si patrně mysleli, že budou umět chodit v džungli stavebního řízení lépe než lety ošlehaní developeři. Spletli se. „Projekt jsme opakovaně projednávali s budoucími sousedy a těší nás, že jej přijali,“ poodkryl Petr Urbánek, šéf pražské developerské, útrapy, které jsou pro něj patrně nové, ale jimž developeři běžně čelí.
Investiční expertní výbor, který je součástí developerské firmy a jehož členy si mohl vybrat její šéf, přičemž je schválila rada města, projednal necelou třicítku bytových projektů. Všechny jsou buď ve fázi povolovacího řízení, nebo v projektové přípravě. Žádný další projekt zatím povolení nemá.
Jak je vidět, městská společnost není svižný developer, ale moloch zatížený množstvím úředních a schvalovacích úkonů a povinností.
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Město si hraje na developera
Je obrovskou chybou města, že své rozsáhlé pozemky již dávno neposkytlo developerům k výstavbě. Bytů mohlo být dávno mnohem víc. Místo toho na nich politici něco kutí a hrají si na developery. Neznají postupy, všechno jim trvá. „Pražská developerská společnost po dvou letech projednávání získala první stavební povolení. V souladu se zakládací listinou PDS nyní projekt předá odboru investic, který připraví zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby,“ uvedl Hlaváček.
Bože, to je jako chůze bažinou. Pomalá a neefektivní.
Praha by měla pod budoucím vedením projekty vysoutěžit mezi developery a svou vlastní firmu zavřít. Nepřinesla nic, pouze výdaje na platy. Dvaadvacet bytů je fiaskem města a předvolební lídr Starostů Hlaváček by se tím rozhodně neměl chlubit.