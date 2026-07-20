Nový bonus pro seniory. Po osmdesátce má důchod růst každých pět let
Senioři nad 80 let mají dostávat k důchodu pravidelně víc peněz. Vláda schválila novelu, podle níž by se penze od příštího roku zvyšovala každých pět let podle věku, u osmdesátníků nově o 500 korun. Od roku 2028 se má vrátit i navyšování důchodu za práci v penzi. Účet pro stát ale může postupně vyrůst na desítky miliard korun ročně.
Vláda schválila důchodovou novelu, která má od příštího roku přidat peníze nejstarším seniorům. Lidem od 80 let by se důchod mohl zvyšovat každých pět let o 500 korun. Od roku 2028 by se navíc měly znovu navyšovat penze těm, kteří i v důchodovém věku dál pracují.
Schválení novely oznámil na síti X ministr práce Aleš Juchelka z ANO. Návrh nyní dostane k projednání Sněmovna.
Dnes jsme na vládě představili novelu zákona důchodového pojištění, která přináší konkrétní změny pro seniory. Zavádíme pravidelné automatické navyšování důchodů od 80 let, a to každých pět let o 500 Kč měsíčně. Výrazně také ulevíme pracujícím důchodcům – jejich penze se za… pic.twitter.com/QL2YnDZW7t— Aleš Juchelka (@juchelkaa) July 20, 2026
Pětistovka od osmdesátky
Dnes se důchod podle věku zvyšuje v 85 letech o tisíc korun a při dosažení 100 let o 2000 korun. Novela tento systém rozšiřuje.
Nově by se zásluhová procentní část penze měla zvedat o 500 korun v 80, 85, 90 a 95 letech. Ve 100 letech by navýšení činilo tisíc korun. U pětaosmdesátníků a stoletých by se tak proti dnešku nic neměnilo. Polepšili by si hlavně lidé v 80 a 90 letech o 500 korun a v 95 letech o tisícikorunu.
Vyšší důchod by lidé dostávali od měsíce, ve kterém dosáhnou příslušného věku. Seniorům a seniorkám, kteří už daného věku dosáhli, by se penze upravila také příští rok. Juchelka zdůvodnil věkové přidání tím, že péče ve stáří bývá nákladnější.
Vládní strany se dohodly na posunu hranice odchodu do důchodu na 68 let, zvýšení paušální daně pro zaměstnance mimo pracovní poměr a zároveň na daňovém ulehčení nízko a středně příjmových domácností.
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Vládní strany se dohodly na posunu hranice odchodu do důchodu na 68 let, zvýšení paušální daně pro zaměstnance mimo pracovní poměr a zároveň na daňovém ulehčení nízko a středně příjmových domácností.
Stát to bude stát miliardy
Přidání podle věku má podle odhadů vyjít v roce 2027 na 2,6 miliardy korun. Náklady mají postupně růst. V roce 2029 by měly dosáhnout tří miliard korun, v roce 2035 pak 3,8 miliardy. Do poloviny století by se částka zvýšila na 4,8 miliardy a v roce 2060 na 6,4 miliardy korun.
Do novely se naopak nedostal návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mezd. Dnes se započítává třetina. Ministerstvo práce odhadovalo, že tento krok by od roku 2029 do roku 2060 zvedl roční výdaje ze dvou miliard na 102 miliardy korun. Ministerstvo financí bylo proti a chce přesnější výpočty.
Podle vládních politiků se vyšší valorizace, stejně jako zastropování důchodového věku na 65 letech, může objevit v další novele.
Práce v důchodu má znovu zvýšit penzi
Další změna se týká pracujících důchodců. Od roku 2028 by se jim měla penze navyšovat vždy od ledna. Zaměstnancům by sociální správa přidala automaticky, živnostníci by museli požádat.
Zásluhová procentní výměra by se za rok práce zvýšila o 1,5 procenta. Při kratší době by se přidala poměrná část. Důchody se za práci v penzi zvyšovaly už dříve, ale méně.
Minulá vláda místo toho prosadila odpuštění důchodových odvodů ve výši 6,5 procenta z výdělku. Toto opatření má zůstat. Podle Juchelky se mylně předpokládalo, že si lidé ušetřené peníze z odvodů odloží a neutratí je. Navyšování penzí za práci v důchodu jim má zajistit víc peněz ve stáří.
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Výdaje mohou výrazně růst
Pokud by přibylo 2000 pracujících důchodců, navýšení penzí by v roce 2028 stálo 0,8 miliardy korun. Stát by na daních a odvodech získal 0,3 miliardy korun. V roce 2035 by výdaje vzrostly na 7,8 miliardy a příjmy na 0,4 miliardy korun. V roce 2060 by si přidání vyžádalo 54,4 miliardy korun, zatímco příjem státu by činil 1,1 miliardy.
Ministerstvo práce má i vyšší scénář. Ten počítá s tím, že zaměstnanost lidí ve věku 65 až 75 let poroste o půl procentního bodu ročně. Do roku 2060 by se tak zvýšila celkem o 16,5 procentního bodu. Roční výdaje na navýšení penzí by v takovém případě od roku 2028 do roku 2060 vzrostly z 0,8 miliardy na 95 miliard korun. Příjmy státu by se zvedly z 1,5 miliardy na 89,2 miliardy korun.
Novela zároveň zpřesňuje pravidla pro výplatu penzí do zahraničí v cizí měně.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.