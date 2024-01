Dalibor Martínek: Je smutné, že českou korunu obhajuje jenom ex-prezident Václav Klaus

Prezident Petr Pavel si při novoročním projevu pustil ústa na špacír, když lobboval za euro proti české koruně. Co ho k tomu vedlo může být tématem spekulací. Sám není ekonom, což není nic proti ničemu. Moudře se obklopuje poradci, kteří mu v ekonomické oblasti dávají dobré rady.

Reklama

Možná mu myšlenku na euro vnukl jeden z jeho poradců, bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma. Nebo některý z jeho podporovatelů. V červnu před rokem a půl, když oznamoval svou kandidaturu na prezidenta, sedělo kolem stolu na terase dejvické vily několik českých podnikatelů nového ražení, lídři e-sféry. Zakladatel Y-softu Václav Muchna nebo spoluzakladatel Liftaga Martin Hausenblas. A další.

Kdo prezidentovi napověděl, že má v novoročním projevu propagovat euro, zůstane asi skryto. Sám na to zřejmě nepřišel. Mnohem víc mu svědčí agenda války na Ukrajině, kde dělá za Česko dobrou práci.

Žádní oponenti

Ale zpátky k euru. Jediný, kdo se veřejně celkem hlasitě vůči Pavlově tezi o přijetí eura vymezil, je bývalý prezident Václav Klaus. Což je smutné. Smutné proto, že tady nemáme jiného oponenta veřejného dění, než tohoto matadora minulých let. Kde jsou progresivní mládežníci, jejich nové teze?

Dalibor Martínek: Co čekat v roce 2024? Evropa se bude týrat klimatem, ale žezlo už drží Afrika Názory V osmdesátých letech běžel na jednom ze dvou kanálů české televize dokumentární pořad s názvem Přežijí rok 2000? Byl to apelativní přírodovědný dokument. Orel skalní v úvodní sekvenci strhl ze skály jehně, nesl ho v pařátech, potom ho pustil. Padalo ze skály, mlátilo se o útesy, vše za dramatické hudby. Skvělý úvod dokumentu. Jehně nepřežilo. Orel skalní ještě žije. Ne ten z filmu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Podle Klause byla Pavlova slova neuvážená. Že prý Pavel nemá ekonomickou kompetenci. To je asi pravda. Klaus vždycky uměl trefit svého soupeře do slabin, zase se mu to povedlo. To je jeho silná stránka. Na druhou stranu, je smutné, že za českou korunu bojuje jen bývalý prezident. Což ho vlastně šlechtí.

Za korunu veřejně nebojuje český premiér, ani guvernér národní banky. Nezazněla žádná výrazná slova, která by řekla, že česká koruna ekonomice svědčí. Vlastně nevím, proč tady mám korunu obhajovat sám. Přidá se někdo?

Zatím si nechme korunu

Česká koruna, světe div se, i současný pane prezidente, zajistila, že se Česko dokázalo vymanit z inflační noční můry. Kterou částečně způsobila minulá česká vláda svou neschopností zarazit rozhazovačnost.

Dalibor Martínek: Fiala se pořád neprobudil ze svého snu o úspěšné vládě Názory Premiér Fiala přednesl své vánoční poselství.V něm opět předvedl, že víc než schopným kapitánem, který umí provést zemi těžkými časy, je spíše snílkem, který žije ve světě velkých myšlenek a iluzí, ale všední realita společnosti mu uniká. Dalibor Martínek Přečíst článek

Ano, bylo tady nepříjemné mezinárodní dění. Covid, válka na Ukrajině, v Gaze. Ale nepříjemné situace se prostě pořád budou dít. Jsou neočekávatelné, nejde se na ně dopředu připravit. Přechod k euru nic na tom nezmění. Euro nevyřeší českou ekonomickou situaci. Máme tady mnohem větší, strukturální problémy. Obří stát, strašnou spoustu zbytečných a z veřejných peněz placených zaměstnanců. Nikdo to rád neposlouchá. Každý chce cucat peníze z veřejných rozpočtů. Na dluh.

Euro na tom nic nezmění. Je to o myšlení, ne o euru. Nechme si zatím korunu.