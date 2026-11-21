Dalibor Martínek: Hlaváček fantazíruje o mýtném v centru. Zapomněl, že vládnou Motoristé
Nové vedení Prahy se jako na první oblast vrhlo na dopravu, přesněji na její zdražení. S ním nemá žádná pražská vládní strana problém, a hlavně přinese peníze. Takže zdraží parkování i MHD. Nyní přichází další nápad: zavést pro vjezd do centra Prahy mýto. K tomu je však potřeba změnit legislativu.
O mýtě či regulaci vjezdu do některých míst, například na Smetanovo nábřeží, se ve vedení města debatuje dlouho. Teď je na něm poprvé široká shoda. Možná pro mýto nejsou všichni tři koaliční partneři stejně zapálení, ale nelze se zaseknout na prvním bodě, když úkolů je celá řada.
Na rozdíl od zdražení parkovného nebo MHD má zavedení mýta jeden háček. Neumožňuje ho současná legislativa, musela by se změnit. Hlaváček už se domluvil se svou domovskou STAN, aby připravila zákonnou úpravu a protlačila ji Sněmovnou. Je Hlaváček tak naivní, aby si myslel, že vládní koalice s Motoristy něco takového dopustí? Možná to Hlaváček udělal, aby měl klid od Prahy Sobě, s vědomím, že se to sice nepovede, ale on bude mít alibi. Hele, já to aspoň zkusil.
Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček, v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj. Původním povoláním architekt, nyní však více politik, Hlaváček stojí v Praze v pozadí mnoha významných počinů, propaguje Vltavskou filharmonii či stál u zrodu Pražské developerské společnosti. Co přinese Praze?
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Názory
Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček, v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj. Původním povoláním architekt, nyní však více politik, Hlaváček stojí v Praze v pozadí mnoha významných počinů, propaguje Vltavskou filharmonii či stál u zrodu Pražské developerské společnosti. Co přinese Praze?
Kde jsou parkovací domy?
Mýto tedy nebude, zdražení parkování určitě ano. Ostatně Hlaváček před volbami v rozhovoru pro newstream.cz poznamenal, že debata o parkování bude jedna z prvních, protože je to nízko visící ovoce.
Ve zmíněném rozhovoru vysvětlil svůj pohled: jestli vás rezidentní parkovací místo na Praze 1 stojí třeba 1200 korun ročně a parkování ve dvoře na Praze 3 stojí 4 500 korun měsíčně, máme tady obrovský rozdíl oproti tržnímu prostředí. Samospráva samozřejmě není čisté tržní prostředí, ale pokud je cena úplně mimo realitu, je to divné.
Před prezidentskou volbou se Andreje Babiše ptali, jestli by poslal české vojáky na pomoc napadenému Polsku. „Určitě ne, určitě ne,“ odpověděl tehdy. Dnes jako premiér nabízí Varšavě pomoc. Měl by o ní začít mluvit i doma. Zvlášť s Tomiem Okamurou, který ještě minulý týden hájil českou neúčast na cvičení v Polsku. Spojenci tam přitom nacvičovali právě to, co by následovalo po uzavření míru na Ukrajině.
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Názory
Před prezidentskou volbou se Andreje Babiše ptali, jestli by poslal české vojáky na pomoc napadenému Polsku. „Určitě ne, určitě ne,“ odpověděl tehdy. Dnes jako premiér nabízí Varšavě pomoc. Měl by o ní začít mluvit i doma. Zvlášť s Tomiem Okamurou, který ještě minulý týden hájil českou neúčast na cvičení v Polsku. Spojenci tam přitom nacvičovali právě to, co by následovalo po uzavření míru na Ukrajině.
Takže hlavní argument pro zdvojnásobení parkovného je, že daň 1 200 je „divná“. Jaksi se během let ztratilo, proč vlastně zóny vznikly. Vznikly proto, aby rezidenti, až přijedou večer autem z práce, mohli zaparkovat u svého domu. Od začátku přitom bylo jasné, že je to nesmysl. Aut přibývá, a zaparkovat se nedá, se zónou nebo bez zóny. Radnice si z toho udělaly čistě zdroj příjmů, daň z auta.
Kde je třeba debata o parkovacích domech, když tedy není místo na zaparkování? Ta by měla být logicky krokem B. Městské části zavedly výběr peněz z ulic, které nepostavily, ty už tu stály, a řidiči dál krouží, jako v dobách před zónami. Teď chce parkování zdražit, nic navíc za to nenabízí. Jen některým přijde částka 1 200 za nic „divná“.
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