Dalibor Martínek: Mikropříběh s přesahem. Kam až Praha zajde s parkováním
Radnice Prahy 3 nechala navést na okraj ulice Novovysočanská pod pražskou Ohradou dřevěné špalky, aby tam zabránila parkování aut. Málokdo asi ví, kde se ta ulice nachází, a proč by to mělo být důležité. Je to důležité. Přesně to ukazuje, jak radnice měst šikanují řidiče a vytahují z nich peníze. Fenomén, který bude narůstat.
V Praze je milion registrovaných aut. Lidé auta chtějí, využívají je. Přesto se volení zástupci všemožně snaží pohybu aut po městě zamezit a řidiče i parkování zpoplatnit. Je to bláznivé, není to v zájmu voličů, ale politici to prostě dělají.
Případ málo známé ulice Novovysočanská vzbudil na sociálních sítích emoce. Auta tam v jakémsi ztraceném kousku města stála léta vedle silnice. Teď si radnice městské části usmyslela, že to tak nechce. Nechala tam navést dřevěné špalky. „Nelegálně zaparkovaná auta poškozovala zeleň, ale také bránila přístupu do parku a znemožňovala jeho pravidelnou údržbu,“ uvedla Praha 3 na Facebooku.
Zcela nejapné vysvětlení, které rozvášnilo místní. „Čemu ta auta vadila? Co takhle tam udělat legální stání?“ zní jeden z příspěvků. Radnice městské části si se svými obyvateli nebere servítky. Mluvčí k případu uvedl: „Rozumíme tomu, že parkování je pro mnoho obyvatel Prahy 3 problém a že počet automobilů roste rychleji než počet obyvatel.“ Současný systém parkování podle něj potřebuje zásadní reformu. Asi dřevěné špalky.
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Víc modrých zón
Parkování je jedno z úhlavních pražských témat. Praha 3 se teď předvedla, ale chybí nějaké celkové řešení. Mají platit Pražané „parkovací daň“ za to, že budou muset objíždět bydliště a hledat volné místo? To dělali i před modrými zónami, s tím rozdílem, že to bylo zadarmo.
Budou se stavět parkovací domy, třeba na sídlištích? Na tom je v zásadě politická shoda, kromě Pirátů, kteří však o tom teď nebudou rozhodovat. Není ovšem shoda, kde se na to vezmou peníze. A zda tato nová stání budou zdarma, nebo budou placená. Pokud by byla placená, což se radnicím líbí, protože si rády nechávají si od svých občanů platit. Developeři odhadují cenu jednoho místa parkovacího domu až na milion korun. Tak si to rozpočítejte.
Současné, nově se tvořící vedení Prahy je v parkování nejednotné. Petr Hlaváček, budoucí primátor, by parkování zdražil. Chápe prý, že každý chce auto, třeba když potřebuje jet k doktorovi, ale v zásadě, ať prý Pražané jezdí městskou hromadnou dopravou. Tu chce zdražit, lítačka by měla nově stát 4750 korun. Jistě to bude jedno z prvních témat nové rady.
Poslední vesnice na trase mezi Prahou a Chomutovem si oddechne. Lotouš u Slaného o víkendu obejdou auta po novém obchvatu, který je součástí budované dálnice D7. Zatím pojedou obousměrně po jedné polovině budoucího čtyřpruhu. Pro místní však skončí dlouhé čekání na odvedení tranzitní dopravy z obce, kterou protíná silnice s pověstí „silnice smrti“.
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Poslední vesnice na trase mezi Prahou a Chomutovem si oddechne. Lotouš u Slaného o víkendu obejdou auta po novém obchvatu, který je součástí budované dálnice D7. Zatím pojedou obousměrně po jedné polovině budoucího čtyřpruhu. Pro místní však skončí dlouhé čekání na odvedení tranzitní dopravy z obce, kterou protíná silnice s pověstí „silnice smrti“.
Adam Scheinherr, budoucí radní pro dopravu, je příznivcem rozšiřování modrých zón. Na této otázce se už střetnul s Tomášem Portlíkem z ODS při sestavování nové pražské koalice, který by naopak rád umožnil Pražanům, aby mohli parkovat ve městě i mimo své bydliště. Hlaváček by proti tomu nebyl, ale lidé by si za to podle něj museli připlatit. Ostatně, tak či tak přijde zdražování modrých zón. V tom si Hlaváček se Scheinherrem notují.
A jsme pořád u toho samého. Praha a městské části, budou chtít od vlastníků aut víc peněz. Proč? Za lepší službu, průjezdné město, dva pruhy místo jednoho? Za omezení neustálých oprav silnic, přes které odtékají z městské kasy desítky miliard?
Nikoliv. Prostě jen tak, protože můžou. Vlastníci aut, voliči, jsou prostě snadná kořist. Jak říká Petr Hlaváček, nízko visící ovoce. Případ Novovysočanské jen ukazuje nový trend. Kdo má v Praze auto, a to je skoro každý, bude víc šikanován a bude víc platit. Naštěstí se Macinka chová jako pako, takže zhoršování a zdražování parkování ani horší doprava po městě nenaženou Pražany k jeho podpoře. Přestože se o to „levice“ i „pravice“ usilovně snaží.
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