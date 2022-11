Úspora v kapse dřív než solár na střeše. Holding Malina představuje novinku na trhu s fotovoltaikou

Energetický Holding Malina představí koncept okamžité úspory za energie. Společnost spouští novou nabídku, která umožní každému zákazníkovi šetřit s fotovoltaikou.

Reklama

Tiskovou konferenci, kde vystoupí Cyril Regner, předseda představenstva Energetického Holdingu Malina a Jozef Partika, obchodní ředitel Energetického Holdingu Malina, můžete sledovat 30. listopadu od 10:00 v úvodu článku.

Na co se řečníci zaměří?

Jak bude nový koncept okamžité úspory za energie fungovat.

Kolik peněz budou zákazníci šetřit.

Aktuální výsledky výzkumu veřejného mínění, které ukazují, podle čeho si lidé vybírají dodavatele FVE a z čeho mají největší obavy, když si solární elektrárnu pořizují.

Do fotovoltaiky už zase tečou peníze. A vláda to tak chce Zprávy z firem Zájem o připojení fotovoltaických elektráren v Česku je u ČEZ za poslední dva roky proti dřívějšku osminásobný a letos trojnásobný. Generální ředitel firmy Daniel Beneš uvedl, že ČEZ Distribuce od začátku roku eviduje 55 tisíc žádostí. Premiér Petr Fiala (ODS) zopakoval, že vláda chce do konce volebního období vybudovat 100 tisíc fotovoltaik. ČTK Přečíst článek