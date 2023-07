Dalibor Martínek: Česká debata o úspěšné budoucnosti se scvrkla do souboje o výši penzí. Poněkud malá ambice

Když se podíváte na český penzijní účet, vidíte rok po roce samé saldo, saldo a zase saldo. To znamená, dluh na úkor budoucích generací. V loňském roce přes 21 miliard korun, v roce 2020 přes 40 miliard korun. Rok předtím šestnáct miliard korun, prostě sekera za sekerou, rok co rok. Jen za prvních pět měsíců letošního roku je ztráta penzijního účtu třicet miliard korun. A bude hůř.

Reklama

Peníze na penze tvoří asi třetinu všech státních výdajů. Loni šest set miliard korun, letos to bude ještě víc.

Ano, máme rádi naše staré, ale systém se pokazil. Penzistů je v Česku 2,8 milionu a bude jich přibývat. Naopak lidí, kteří ze svých platů odvádějí peníze do důchodového systému, ubývá. Je to jednoduchá rovnice o žádné neznámé. Vše je známé.

Poslanci nyní plamenně probírají škrtací balíček současné vlády. A znějí u toho nepěkná slova o špatných řešeních či dokonce o asociálnosti. Vypadá to, že celý neduživý balíček, kdy vláda ani nenašla odvahu škrtnout třeba celou státní podporu stavebního spoření, se bude točit jenom kolem důchodů.

Dalibor Martínek: Důchodci, přestaňte vydírat stát. Buďte solidární se svými vnoučaty Názory Lidí, kteří v Česku pobírají nějakou státní důchodovou dávku, je 3,4 milionu. A to včetně víc než 400 tisíc invalidních důchodců. Lidí, kteří pracují a přispívají na důchody, je 5,3 milionu. To jsou statistická data. Průměrný důchod nyní činí 20 216 korun. Což je zhruba na úrovni 48 procent průměrné mzdy v Česku. Pro lidi, kteří nepracují. A kteří by měli mít po svém produktivním věku na účtu úspory, měli by podle očekávání vlastnit dům. Někteří i jachtu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Změna mindsetu je nemožná

Očekávat od vlády změnu myšlenkového nastavení by bylo evidentně příliš ambiciózní. Sesekat zákony, státní byrokracii. Nic z toho se nestane. Žádná vláda na to nemá sílu. Ani ta současná, s pohodlnou sto osmičkou ve sněmovně.

Jak by ji vlastně mohla najít, když se opírá o nás, voliče, kteří jsou na státu závislí, chtějí dávky, důchody. Prostě se ve svém životě opírat o pomoc úřednic, které sedí na svých židlích od Husákových dob.

Možná ministři vlastně ani neví, jak by strukturální změny české společnosti měly vypadat, nemají o tom žádnou představu. Má se digitalizovat? Co to přinese, kdo dodá funkční systémy? Nyní pořád musíte na úřadě vyplňovat formuláře a mít u sebe občanský průkaz. Rakousko-Uhersko nám prorostlo do morku kostí, a vlastně nám vyhovuje.

Ministři, jejich náměstci a vůbec celá vládní garnitura má spoustu benefitů na státní konto, platy, služební auta s řidičem, valorizaci. Tak proč něco dělat s českým zastaralým systémem? Tlak společnosti přece není ještě nijak velký. Asi bychom potřebovali větší krizi, větší inflaci, víc lidí v ulicích, aby se v Česku něco někam pohnulo. Staví se tu nejpomaleji v Evropě, nikdo nechce za barákem silnici nebo bytový dům. Ale všichni budeme nadávat na ministra, že nedodal lepší stavební zákon.

Přehledně: Bitva o vládní balíček startuje. Co Fiala navrhuje? Co chce opozice? Money Poslanci začnou projednávat vládní balíček na konsolidaci veřejných financí. Vláda Petra Fialy jej připravila kvůli bobtnajícím deficitům a pokud tato opatření projdou, měly by deficity v následujících dvou letech klesnout o celkem 150 miliard korun. Spíše než jednání se ve sněmovně očekává zákopová válka, při níž budou vládní poslanci chtít balíček schválit v prvním čtení, aby jej potom měnili v připomínkovém řízení. Naopak opoziční poslanci chtějí obstruovat a zabránit schválení balíčku v jeho původním znění. Co chce vláda? A co chce opozice? A kdo další bude do výsledné podoby opatření promlouvat? Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Stanislav Šulc Přečíst článek

Živnostník jako nepřítel státu

Neustále řešíme chyby druhých, ale nic k větší prosperitě země. Všem vyhovuje zaběhnutý systém. Takže teď stačí pár drobných změn, o kterých se poslanci budou celý den hádat, a máme hotovo.

Máme tady opakovaný tyjátr, kdy vláda protlačuje jakési zvyšování daní. Živnostník je opět nepřítelem státu, málo si prý platí na důchod. Celou debatu o vládním balíčku zastíní debata o penzích. A protože je důchodců tolik, a v parlamentu dvě populistické strany, budeme se tedy přes léto bavit o výši penzí.

Je zvláštní, že součástí debaty není téma, jak se kdo během plodného života uměl postarat sám o sebe tak, aby nekladl nároky na stát. Či jak kdo pomáhá druhým. Vládní balíček je esencí české malosti. O pár stokorun jsme schopní se pohádat, myslet na úspěšnou budoucnost a co pro ni udělat, toho nejsme schopni.