Češi vymírají nejrychleji v moderní historii. Víc než za pandemie

Tvrdá data zveřejnil Český statistický úřad. Celkový počet obyvatel Česka propadl sice jen o 3300 lidí, výraznějšímu snížení pomáhá jen migrace. Naopak rozdíl mezi narozenými a zesnulými je nejvyšší v historii.

Počet obyvatel České republiky za letošní první tři čtvrtletí klesl o 3300 na na 10,897 milionu. Počet zemřelých lidí rekordně převažoval nad narozenými, úbytek obyvatel zmírňovala migrace ze zahraničí.

Oproti prvním třem čtvrtletím loňska se letos narodilo výrazně méně dětí, počet úmrtí přitom v podstatě stagnoval. Snížil se počet sňatků, přibylo naopak rozvodů, uvedl Český statistický úřad.

„Od ledna do září byla letos každý měsíc zaznamenána převaha zemřelých obyvatel nad živě narozenými dětmi. Populace Česka tak touto přirozenou měnou své obyvatele soustavně ztrácela. V úhrnu za tři čtvrtě roku šlo o úbytek v rekordní výši 18 300 obyvatel,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Letošní čísla překonala přirozený úbytek obyvatel z prvních tří čtvrtletí 2021, kdy zemřelí převažovali nad narozenými o 17 900 lidí.

Růst migrace pomáhá statistice

Migrací se od ledna do konce září počet obyvatel zvýšil o 15 tisíc. Proti loňsku byl ale tento přírůstek nižší o 59 300 lidí. Vliv mělo hlavně stěhování do zahraničí v březnu, což podle ČSÚ koresponduje s termínem ukončení dočasného pobytu u lidí, kteří si nepožádali o jeho prodloužení.

Obnovit si dočasnou ochranu museli do konce března uprchlíci z Ukrajiny.

