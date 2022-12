Dalibor Martínek: Boj o Prahu. Primátor Hřib byl vždy trochu toporný. Na tahu je teď Čižinský

Jednání o novém vedení pražské radnice opět zkrachovala. Máme tu rekord v době neschopnosti zvolených zastupitelů dohodnout se na složení pražské radnice. Jednání už trvají 73 dní, bez výsledku. A budou trvat dál.

Z neúspěchu jednání se obviňují oba klíčoví hráči, kteří spolu mimo jiné sedí ve vládě. Spolu, vítězové voleb v Praze. Což je v zásadě ODS. A Piráti, kteří po čtyřletém primátorování Zdeňka Hřiba skončili ve volbách až na třetím místě. Čili prohráli. To jim ovšem nijak nebrání klást si požadavky. Hřib si patrně myslí, že by měl být primátorem i nadále, že mu to dobře šlo.

Pokud by si to skutečně myslel, pozitivní výsledky jeho vládnutí v Praze lze těžce vysledovat. Myslí snad podporu Tchaj-wanu? To bylo hezké gesto, ale co z něj mají Pražané? Nebo je podle něj úspěchem založení Pražské developerské společnosti, která má přinést městu tisíce nájemních bytů? Ani jeden z nich nebyl zatím postaven. Ani naplánován, je to fikce. Nebo má být tím úspěchem metropolitní plán, tedy územní plán města? Ten také zatím nevzniknul, čímž se výstavba bytů v Praze nekonečně vleče.

Nebo je jeho úspěchem mizení jízdních pruhů pro auta? Pražané tak stojí v ranní špičce dlouhé kolony, zatímco v nově vytvořených cyklo pruzích nikdo nejede. Kde jsou ty úspěchy dosud stále ještě primátora Hřiba? Ani lupa na jejich hledání nestačí. Každoročně utracených devadesát miliard korun městského rozpočtu, a skutek utek.

Nicméně, velikostí rozpočtu je možné si vysvětlit tu beraní neústupnost Piráta Hřiba. Sice prohrál volby, ale vlivu se nechce vzdát. Čímž směřuje vítězné Spolu buď do menšinové vlády nad městem, nebo dokonce do spojení s ANO. To by dávalo největší logiku, obě strany by měly na magistrátu hlavního města většinu o jeden hlas. Premiér Fiala to však nechce dopustit, Praha je symbol.

Ačkoliv v mnoha městech již existují koalice ANO a ODS, v Praze to prostě vedení vítězné strany nedopustí. Co bude dál? Nabízí se jediná možnost. Bez Pirátů. Spolu se spojí s Čižinského projektem Praha Sobě a STANem vedeným v Praze Petrem Hlaváčkem. Dohromady by vytvořili pohodlnou většinu pětatřiceti hlasů.

Hlaváček by moc stál o to, aby zůstal ve vedení města. Čtyři roky kutil územní plán, chtěl by ho dokončit. A pak jezdit po konferencích a chlubit se jím. Čižinský by také rád zůstal u moci. Jeho gesto, které deklaroval po volbách, že vždy půjde s Piráty a nikdy jinak, jednak svědčí o podobném pionýrském naladění šéfa Prahy 7 a pražského šéfa Pirátů. Nicméně, může být rychle zapomenuto. Moc je přece víc než kamarádství.

Hřib si pod sebou uřízl větev. Ještě se bude chvíli vztekat, ale už to bude bez něj. Hlaváček se shodne s každým, teď záleží na Čižinském, jestli překročí svůj stín.

