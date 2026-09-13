Červeného balónek, starosti se Starosty a Babišovy dotace
Blíží se volby do Senátu a do zastupitelstev. Motoristé jsou sice vládní stranou, ale nemají členy, voleb se účastní jen okrajově. Přesto si chtěli i v uplynulém týdnu ukrást veřejnou pozornost. Vytáhli yperit na Šumavě. Mediálním vítězem týdne se přesto stal opět Babiš, nechtěně. Evropská komise mu nevěří, že nemá vliv na Agrofert, a pozastavuje dotace.
Faktu, že Babiš jen tak převedl svůj mnohamiliardový majetek na jakýsi svěřenský fond a už na něj nebude mít nikdy vliv, v Česku nikdy nikdo nevěřil. Třetině Čechů je to jedno. Babiš sice s pomocí právníků vykličkoval z omezení daných Lex Babiš, ale ztratit vliv? Bruselské procedury jsou komplikované, takže až teď jsme dostali razítko, že komise Babišovi nevěří.
To ale není konec, šetření dál pokračuje. Babiš to teď má snadné, může klidně říct, že ho závěr z Bruselu nezajímá. Jednak jde o „pouhých“ 77 milionů korun, za druhé, Babiš je premiérem a je tím pádem nepostižitelný, a za třetí, řízení není u konce. Snažit se teď budou právníci státních úřadů, například Státního zemědělského intervenčního fondu.
Evropská komise dál zpochybňuje způsob, jakým Andrej Babiš vyřešil svůj vztah k Agrofertu. Podle Bruselu svěřenský fond RSVP Trust potenciální střet zájmů dostatečně neodstraňuje, a firmám z holdingu proto pozastavila část dotací ze zemědělského i kohezních fondů. Babiš vzkázal, že ho postoj Komise „nezajímá“ a že Agrofert nevlastní ani z něj nemá prospěch.
Babiš je v potenciálním střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. „Nezajímá mě to,“ vzkázal premiér
Politika
Evropská komise dál zpochybňuje způsob, jakým Andrej Babiš vyřešil svůj vztah k Agrofertu. Podle Bruselu svěřenský fond RSVP Trust potenciální střet zájmů dostatečně neodstraňuje, a firmám z holdingu proto pozastavila část dotací ze zemědělského i kohezních fondů. Babiš vzkázal, že ho postoj Komise „nezajímá“ a že Agrofert nevlastní ani z něj nemá prospěch.
K němu má Babiš z pozice zemědělského miliardáře, ale hlavně jako premiér, cestu vyšlapanou. Úředníci se teď za Babiše budou rvát, budou se snažit dokázat, že v Česku je všechno podle práva. Babiš může být v klidu.
Červený balónek
Motoristé sice nemají vlastního kandidáta do Senátu a jejich hlavním volebním cílem je, aby se dostali aspoň do pražského zastupitelstva, nicméně vytáhli před volbami nečekanou kartu, yperit na Šumavě. Později se sice ukázalo, že nejde o yperit, ale o nějaký starý nepořádek po vojácích. Který leží v zemi desítky let.
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
Michal Nosek: Motoristé objevili na Šumavě katastrofu. Zatím hlavně komunikační
Názory
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
Ze 17 tisíc hektarů bývalého vojenského prostoru jde o jeden hektar. Kdyby se hledalo, takového nepořádku se najde všude možně spousty. Žádná škoda se nestala, nikdo neutrpěl, podzemní voda je čistá. Kdyby byl průšvih, věc se řeší. Ministr Červený místo toho svolá tiskovku. Vznikl balónek, který se nějakou dobu bude vznášet, než praskne.
Starosti se Starosty
Předvolebních průzkumů přibývá. V Praze prý už vede ANO s neviditelným Janem Hušbaurem v čele. Když mohl být primátorem Hřib, proč ne Hušbauer, Praha se nezboří. Hlavním fenoménem průzkumů je nástup Starostů. Není sice moc jasné, jaká témata přinášejí, ale prostě se pro ně nyní uvolnil prostor.
Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 procenta hlasů. S odstupem druhé je hnutí STAN před ODS. Do Sněmovny by se dostalo i hnutí SPD a také Piráti. Motoristé by byli těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.
Volby by teď vyhrálo ANO. Jediný STAN si polepšil, Motoristé by poslance neměli
Politika
Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 procenta hlasů. S odstupem druhé je hnutí STAN před ODS. Do Sněmovny by se dostalo i hnutí SPD a také Piráti. Motoristé by byli těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.
Pražský volební lídr Starostů Petr Hlaváček doručil městu po osmi letech jako radní pro rozvoj nový územní plán. Krásně před volbami, potlesk. Jeho existenci běžný Pražan nezaznamená, to nebude důvodem nástupu Starostů.
Hlaváček je pro redukci aut ve městě, zdražení parkování a osekávání parkovacích míst. V Senátu potom byli Starostové proti novele stavebního zákona, prý příliš straní výstavbě. Starostové ještě přinesou starosti.