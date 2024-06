Česká vláda v čele s premiérem Fialou kráčí po českých cestách vpřed

Předseda vlády dláždí českou cestu do vesmíru a udělá vše proto, aby se po ní za pět let vydal armádní bojový pilot Svoboda. A šéfka obrany žádný spor s náčelníkem generálního štábu nevede, jenom mu doporučuje. Tak už si to konečně zapamatujte.

Premiér Petr Fiala tvrdí, že vláda pro příští rok navýší peníze na výzkum. Kvůli tomu, že bude usilovat o to, aby Češi měli dalšího astronauta, který se podívá do vesmíru. Tvrdí přitom, že český kosmický průmysl je mezi nejlepšími. Zároveň se vší skromností připouští, že máme slabá místa, se kterými se musíme vypořádat, abychom patřili ke špičce. O programu případné mise premiér neřekl zhola nic, zákulisí poněkud odhalil ministr dopravy Martin Kupka: „Všichni trochu toužíme, aby byl náš ne úplně velký národ, který občas trpí nedostatkem sebevědomí, vidět. Vláda chce, aby český astronaut letěl do pěti let. Letenka je za 60 milionů dolarů (nyní zhruba 1,4 miliardy korun). No nekup to.

Ministr financí Zbyněk Stanjura, nejbližší stranický spojenec premiéra připouští, že kabinet si na velké úkoly netroufá. „Roky poslouchám dotazy, jestli jsme neměli být odvážnější. Říkám, že ano. Měli jsme být odvážnější. To, co jsme prosadili, bylo na hraně minima,“ prohlásil ministr na národní konferenci „Reforma státu“, kterou pořádal spolek eStat. Nebyl to náhodou také Stanjura, kdo už v lednu hlásil - „chceme měnit Česko, ale žádné výrazné reformy od nás už v tomto volebním období nečekejte“?

Šéf českého zdravotnictví Vlastimil Válek ovšem na řeči kolegy Stanjury nedbá. Do novely zákona o veřejném zdravotním pojištění se pokouší prosadit pravidlo, aby si pachatelé trestného činu nebo pouhého přestupku – pokud si způsobí zranění - platili nutnou zdravotní péči z vlastní kapsy. Válek si přitom, řečeno s trochou nadsázky, dává dobrý pozor, aby dobré skutky nekonal před zraky voličů.

Ministryně obrany Jana Černochová žádný Twitter šéfovi armády Karlu Řehkovi nezakázala. Jen náčelníkovi doporučila, aby komunikoval místo na soukromém účtu, který si založil, na dvou oficiálních platformách rezortu – Obrana Tweetuje a Armáda České republiky. Tečka.