Brusel: Na podporu Ukrajiny jsme už vynaložili 114 miliard eur

Evropská unie použila na podporu Ukrajiny od začátky ruské invaze v předloňském únoru skoro 114 miliard eur (2,86 bilionu korun). Do částky je započítáno i 17 miliard eur použitých na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Na zbraně a vojenskou asistenci šlo 39 miliard eur (978 miliard korun).

Reklama

Největší část prostředků, a to bezmála 58 miliard eur, byla vyplacena a použita na finanční a ekonomickou pomoc Ukrajině a na rekonstrukci válkou poničené země. Z nového nástroje na pomoc Ukrajině, který začal fungovat v březnu, EU vyplatila Kyjevu 13,8 miliard eur. Zhruba 12 miliard eur pomoci pak za uplynulé dva roky a půl vyplatily členské státy ze svých národních prostředků.

Na vojenskou pomoc Ukrajině unie a členské státy použily 39 miliard eur, z nichž šest miliard eur bylo utraceno z Evropského mírového nástroje (EPF). Zbytek fondů použily členské státy v bilaterálních projektech. Peníze šly na pořízení zbraní a vojenské techniky či na financování výcvikových misí.

Na začátku srpna americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že Spojené státy poskytly od začátku ruské agrese v roce 2022 Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 55,4 miliard dolarů (1,24 bilionu korun). Dalším důležitým poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině je Británie. Její vojenská pomoc činí 7,6 miliardy liber (224 miliardy korun), uvedly úřady v dokumentu z července.

Evropa zbrojí jako o život a Strnad bohatne Zprávy z firem Zbrojovka Excalibur Army holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada loni zvýšila tržby téměř o 40 procent na rekordních 18,7 miliardy korun. Hrubý zisk činil 4,5 miliardy korun a byl tak meziročně vyšší o 120 procent. Většinu tržeb firma získala v členských zemích NATO a také na Ukrajině, kam dodává vojenskou techniku. Uvedl to generální ředitel Excalibur Army Petr Kratochvíl. ČTK Přečíst článek

Reklama

Putinův jestřáb: Do plánů ukrajinského vpádu do Ruska byl zapojen Západ Politika Do plánování ukrajinského útoku na ruskou Kurskou oblast byl přímo zapojen Západ a Severoatlantická aliance, v rozhovoru s listem Izvestija to řekl poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Nikolaj Patrušev. ČTK Přečíst článek