Britské volby budou v červenci. Sunak by měl o to víc fandit fotbalistům

Britský premiér Rishi Sunak v promočeném obleku včera před svým sídlem oznámil nečekaně brzké datum parlamentních voleb už 4. července. Pro oznámení si evidentně dobrý čas nevybral, o zmoklém politikovi už na sítích koluje nejeden vtip. Bude s datem voleb úspěšnější?

Červencový datum je pro parlamentní volby velmi neobvyklý. Naposledy se v tento letní měsíc hlasy odevzdávaly v roce 1945, krátce po konci druhé světové války, kdy Winstona Churchilla překvapivě nahradil Clement Attlee. Posledních více než dvacet let je pak téměř pravidlem, že se volby konají v květnu. Premiér tím všechny překvapil, od občanů přes média a komentátory až po poslance vlastní strany.

Co to znamená? Datum musel Sunak stanovit nejpozději do konce roku. Pravděpodobně se tedy rozhodl na poslední chvíli. Dřívější termín už nestihl, ale zároveň nechtěl čekat na podzim, se kterým se vlastně dopředu počítalo. Proč ale tolik toužil vyhlásit volby v situaci, kdy jeho strana v průzkumech ztrácí na konkurenční labouristy přes dvacet procent? Snad žádný premiér dosud nevyhlásil volby předčasně v tak špatné situaci.

Tisíce nevinných obětí. Británie řeší obří skandál tamního zdravotnictví, úřady o něm mlčely Zprávy z firem Vyšetřování ve Spojeném království rozkrylo obrovský skandál, kdy se desetitisíce Britů nic netušíce nakazily prostřednictvím léčiv a transfuzí virem HIV či nebezpečnou hepatitidou typu C. Tisíce lidí včetně dětí a dospívajících infekci podlehly. Velkému počtu případů se přitom dalo zabránit, úřady se však rozhodly mlčet. Karel Pučelík Přečíst článek

Komu nahrává datum?

Sunak se může obávat, že čím déle ve funkci vydrží, tím horší výsledek bude, a prodlužovat konzervativní agonii by tak bylo k ničemu. Sunak své premiérství, jak řekl na tiskové konferenci, spojil se znovunastolením ekonomické stability. Británii v krátkodobém horizontu žádná ekonomická dobrá zpráva nečeká – inflace klesá, ale pomaleji než se čekalo, snížení úrokových sazeb je nedohlednu. Sunak navíc potvrdil, že slíbená letadla s migranty do Rwandy do data voleb nevzlétnou. Brzký termín je tak dost možná snahou o minimalizaci škod, které by jistě byly napáchány.

Rishi Sunak je v pozici, kdy mu pomůže málo co. Všeobecně se očekává, že lídr labouristů Keir Starmer, přestože netrhá rekordy v popularitě, bude příštím britským premiérem. Sunak je tímto alespoň o krůček napřed, ani labouristé totiž s letní variantou zcela vážně nepočítali.

S termínem nejsou příliš spokojení ve Skotsku a Severním Irsku. V Anglii a Walesu mají sice letní prázdniny až později, ale třeba Skotové už mohou být dávno s rodinami na dovolených. Přitom tam se očekává velký volební souboj, kampaň se tak nejspíš bude muset zaměřit na podporu korespondenčního hlasování.

Karel Pučelík: Místo důchodu premiérský úřad. Skotskou vládu převzal kompromisní Swinney Politika Skotským prvním ministrem se tento týden stal politický veterán John Swinney. Ačkoli o funkci moc nestál, možná je právě on tím, co Skotská národní strana potřebuje. Té totiž dochází, že jen s bojem za nezávislost už napříště neuspěje. Karel Pučelík Přečíst článek

Uškodí to Starmerovi?

Mezi labouristy prý převládá nadšení. Podle zdrojů blízkých straně se pro jistotu připravovaly dvě varianty začátku kampaně, jedna letní a jedna podzimní. Labourističtí stratégové jsou údajně trochu nervózní z toho, že volební program ještě zdaleka není hotový (ale ještě je čas), scénář pro první dny ve vládě také a urychleně se bude muset vybrat ještě kolem stovky kandidátů. Práce tedy bude hodně, ale není to nic, co by taková strana nezvládla.

Labouristé navíc v posledních měsících pouštěli na veřejnost jeden programový návrh za druhým, takže program už je v podstatě na světě. Nyní však Starmerovi stačily nekonkrétní a zběžné plány, kdežto v průběhu kampaně bude muset jít do hloubky.

Bude Sunak fandit?

Počítat se musí i se zahraničními událostmi. Británie se tak vyhne podzimnímu souběhu s americkými prezidentskými volbami. Výroky Donalda Trumpa by jistě házely vidle i do ostrovních kampaní a lídři by je museli komentovat.

Fotbaloví fanoušci také jistě ví, že na začátku července bude v Německu mistrovství Evropy ve fotbale. Může nějak ovlivnit volby? Je to čirá spekulace, ale je to tak. Zkušenosti s tím jsou. V roce 1970 prý blbá nálada po výsledcích světového šampionátu vedla k prohře úřadujícího premiéra Harolda Wilsona. Bude Sunak fandit o to víc?