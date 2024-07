Stanislav Šulc: Sunak projede volby spektakulárně. Přesto by měl zůstat v čele konzervativců

Britové jdou konečně volit. Očekává se, že po 14 letech konzervativci prohrají a k moci se vrátí Labouristé. Někteří odborníci pak očekávají dokonce drtivou porážku stávající vládní strany. Tu na sebe bude muset vzít premiér Rishi Sunak a jistě tak i učiní. Ale vedení konzervativců by se vzdávat neměl, protože tato porážka nebude jeho. Nebo alespoň ne pouze jeho.

Na začátek zmiňme několik čísel. 650 – o tolik poslaneckých křesel se nyní v britských volbách hraje. 2 – tolik stran se tradičně popere o valnou většinu křesel. 180 – maximálně tolik křesel podle odhadů získá aktuální vládní konzervativní strana. Pokud by to tak skutečně dopadlo, půjde o jeden z nejostudnějších výsledků konzervativců za sto let.

Pro konzervativce je scénář téměř jasný a má spíše drobné nuanční vedlejší zápletky. Hlavní příběh voleb bude jejich spektakulární prohra. To je jisté. Půjde však o to, kolik hlasů nakonec získají Labouristé a jak moc volnou ruku budou mít při vládnutí. Druhá vedlejší linka bude o tom, jak se bude dařit minoritním stranám, zejména partaji Reform UK, kterou vede jeden z architektů brexitu. A třetí zápletka bude spíše povolební a bude se točit čistě kolem premiéra Rishiho Sunaka.

Expremiér na odstřel?

Je poměrně tradiční postup, že po prohraných volbách dává poražený lídr hlavu na špalek. Jde o téměř archetypální moment, kdy se neúspěch maže s koncem lídra. Od té chvíle pak může poražená strana zanechat vše špatné za sebou a směřovat k lepším zítřkům.

Přesto by to tentokrát byla ohromná chyba. Jestli je Sunak dobrý premiér, či špatný, nelze příliš racionálně přemýšlet. Byl to spíš krizový premiér, který měl konzervativce a celou Británii dovést k volbám, v nichž konzervativci poprávu padnou. To byla jeho první historická role a tu vlastně zvládnul.

Architekti katastrofy

Jenomže rozhodně to není právě on, kdo je příčinou, natož symbolem toho, proč Britové budou volit Labouristy. Po 14 letech u vesla se toho stalo příliš a máloco bylo dobré. Architekty současného marasmu jsou spíše David Cameron, Boris Johnson, Theresa May, ale také pandemie a samozřejmě samotní Britové, kteří si vytvořili peklo na Zemi rozhodnutím opustit Evropskou unii.

A zmínění politici je v tom dílem podporovali, dílem pak nedokázali smysluplně dotáhnout absurdní rozhodnutí k realizaci, která by Britům alespoň tolik neubližovala.

Rishi Sunak samozřejmě není bez viny, sám brexit také podporoval, nicméně symbolem kampaně za vystoupení z EU rozhodně nebyl a není.

První mise Sunak zvládl

Nejspíš není ani symbolem naděje pro lepší Británii. Ale to z vrcholných politiků zatím není vůbec nikdo, a to ani z Labouristické strany, natož stran minoritních, které budou mít v příští dolní sněmovně jednotky poslanců.

Jenomže na rozdíl od všech zmíněných lídrů konzervativců není Sunak namočen do bahna poslední dekády tak moc, aby se takovým symbolem naděje nemohl stát. Pro současnost je totiž ideálním kandidátem – dobře vypadá a mluví docela srozumitelně. V éře politiky řízené algoritmy sociálních sítí to je až moc. Takže by od konzervativců bylo fér, kdyby mu dali šanci ukázat, co v něm skutečně je. Přiznejme si, že ve svém prvním období opravdu nemohl dokázat nic, než udržet Britské království pohromadě a dovést konzervativce k brutální porážce. Obojí zvládl.