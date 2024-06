Babiš má nový účes, Fiala nový proslov a Pekarová se nestačí divit

Do voleb do Evropského parlamentu zbývá jen týden, a politici se obuli do vrcholné fáze kampaně. Andrej Babiš si užíval s dinosaury, mamutem, medvědem a dětmi na skákacím hradu, a v neděli dal čerstvý sestřih. Petr Fiala dostál své důstojnosti a pouze natočil video, ve kterém vyzval voliče, aby dali hlas občanskému demokratovi Filipu Bendovi. Bratr poslance Bendy je kandidátce Spolu do EP až na osmém místě. No a v dolní komoře parlamentu se poslanci koulují. Boj vypuknul poté, co se zjistilo, že ve sněmovně sněží.

Markéta Pekarová Adamová je šťastná žena, stále se má čemu divit. Tomu, co se vyklubalo z bývalému kolegy, exposlance Feriho, teď zase tomu, že by snad někdo v Poslanecké sněmovně užíval kokain. „Kdybych věděla, že se tady nějaké takové podezření nachází, tak bych byla první, kdo by chtěl, aby se to prošetřilo. Jsem proti drogám a klidně půjdu na test.“ Svatá prostoto.

Saša Vondra, lídr kandidátky Spolu si mne ruce. Květnový volební model agentury STEM potvrdil, co v týdnu několikrát opakoval: „Spolu je na dostřel hnutí ANO. Abych použil hokejovou hantýrku, hrajeme v útočném pásmu, tlačíme, brankář soupeře leží na zádech. K vítězství stačí jen doklepnout puk do branky.“ Jen aby z toho nebyla minela.

Ministr financí Zbyněk Stanjura ohlásil, že začínají jednání o rozpočtu na příští rok. Jeho cílem je snížení deficitu o sedmnáct miliard z letošních 252 miliard korun. Ministři to slyšet nechtějí, do svých rozpočtových kapitol žádají navíc desítky miliard. Šéfa státní kasy vládní kolegové nepotěšili. Troufáme si říct, že ani on nepotěší je.

Mimochodem, nejvíc peněz navíc požadují ministři za STAN. To starostové na úrovni měst a obcí vědí, že nejlepší je postarat se sám. Možnost zvýšit daň z nemovitostí tak jak se patří využili. Daň, kterou platí chataři a chalupáři, je už v základu třikrát vyšší než u staveb k trvalému bydlení a koeficienty ji ještě zvyšují. Lufťáci si tak proti stálým obyvatelům připlatí i tisíce korun. Starostové nejspíš spoléhají na to, že voliči to spočítají Stanjurovi, respektive Fialově spolku Spolu.