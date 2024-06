Kdo vyhraje volby do Evropského parlamentu? Hnutí ANO, šanci má i Turek, říká šéf STEM Buchtík

Podle úplně posledního průzkumu společnosti STEM před volbami do Evropského parlamentu, které se konají 7. a 8. června, se v Česku stane vítězem hnutí ANO se ziskem 23,1 procenta. Těsně ho následuje koalice Spolu s 21,5 procenty. Rozdíly jsou mnohem menší než v průzkumech preferencí do sněmovny. Podle čerstvých dat STEM se do Bruselu nedostane černý kůň voleb Filip Turek. Pobere jen 4,7 procenta. Martin Buchtík, ředitel STEM však připouští, že vzdálenost od pěti procent, která pustí stranu do Evropského parlamentu, je tak malá, že se to Turkovi nakonec může podařit.

Jaké je hlavní sdělení vašeho úplně posledního průzkumu před volbami do Evropského parlamentu?

Především mi říká, že je tady ještě spousta otazníků. Mimo jiné proto, že kampaň díky mistrovství světa v hokeji začala hodně pozdě. Pro čtenáře, který sleduje politické dění, nepřináší žádné překvapení. Neobjevila se žádná strana mimozemšťanů, která by brala patnáct procent.

Zůstává favoritem hnutí ANO?

To je jednoznačné. Těsně za ním je hnutí Spolu. Starostové, Trikolora a Piráti jsou kolem deseti procent. Stačilo kolem osmi procent. Přísaha je podle našeho modelu těsně pod pěti procenty. Sociální demokracie a Svobodní pod tři procenta, Zelení kolem dvou procent. Velký otazník je, jak budou lidé volit malé, třeba i recesistické strany. V minulosti, ve všech evropských volbách, to bylo kolem osmi procent, což je strašně hodně. Teď počítáme s tím, že to budou asi čtyři procenta. To je zajímavé, protože v parlamentních volbách jsou to obvykle dvě až tři procenta. Druhým otazníkem je účast. Modelujeme ji na 35 procent.

Češi chodí volit čím dál častěji

Taková účast by byla rekordní, dosud jsme nikdy nebyli nad třiceti procenty.

Rekordní by mohla být vzhledem k tomu, že jsou to evropské volby. Ale je těžké říct, jak to nakonec bude. Lidé u těchto „méně významných“ voleb účast vždy výrazně nadhodnocují. Vycházíme z naší širší zkušenosti, z více otázek. V každém případě, vidíme větší ochotu se zúčastnit než třeba před pěti lety. V Česku se obecně zvyšuje volební účast u všech voleb. A také nálada ve společnosti je taková, že Evropská unie byla dříve spíš technologicky-administrativní organizace, která z našeho pohledu řešila často marginálie. Teď řeší naprosto zásadní otázky, které budou určovat rozvoj celého regionu. Spoluurčuje, kam se bude ubírat Česká republika. Ať už jde o boj s klimatickou změnou nebo ruskou agresi na Ukrajině.

Bude tématem letošních evropských voleb Green Deal, o kterém řada kandidátů hovoří?

Ano, reakce vidíme. Ale rozdělil bych boj s klimatickou změnou, na kterou reagují třeba voliči Pirátů nebo Starostů, a Green Deal jako sadu politických opatření, která představují hrozbu. Takto to vidí především voliči Přísahy a Motoristů nebo SPD.Zajímavé je, že Přísaze se podařilo být lídrem v tématu Green Dealu ve smyslu, že je to něco, co nechceme. V tom dříve dominovalo SPD nebo konzervativní křídlo ODS.

A je Green Deal hlavním tématem těchto voleb?

Není. Nemůžeme o něm mluvit jako o hlavním tématu pro celou společnost. Pro voliče členů vládní koalice je často důležitějším tématem konflikt na Ukrajině.

Je díky klimatickým tématům černým koněm eurovoleb Filip Turek?

Správně jste použil jeho jméno, protože v případě tohoto uskupení to není o politické straně, ale o něm. Což je rozdíl třeba proti hnutí ANO, které nemá nějakého výrazně výrazného volebního lídra. Filip Turek oslovuje voliče, je schopný mluvit a je vnímaný jako lídr. Má spoustu sledujících na sociálních sítích, to mu rozhodně pomáhá. Co vidíme je, že jeho potenciál odpovídá třeba koalici Stačilo, která má v preferencích osm procent. Ale také vidíme, že oslovuje lidi, kteří často k volbám nechodí. Náš model říká, že bude těsně pod pěti procenty. Ale při započítání statistické odchylky se do europarlamentu mohou velmi snadno dostat. Modely konkurenčních průzkumných společností říkají, že budou mít nad pět procent. My ale v průzkumech vycházíme ze všech minulých voleb. Zdá se to být technikálie, ale je todůležité. Vidíme, že ikdyž se nějakému subjektu podařilo aktivizovat část voličů, tak tito nakonec nedošli k volební urně.

Volby do Evropského parlamentu vyhledávají její příznivci a odpůrci

Dokážete na základě vašich dat předvídat nějaký překvapivý volební výsledek?

V běžných volbách se víc než třetina lidí rozhoduje, jestli vůbec jít volit nebo koho volit, v posledním týdnu. My jsme sběr dat dělali před čtrnácti dny. Je prakticky jisté, že se poměry změní. Neříkáme, jak volby dopadnou, ale jaká je situace v době sběru dat. Třeba sázkové kanceláře upravují kurzy do poslední chvíle. Vycházejí i z našich dat, ale i z dalších, třeba jak kandidáti vystupovali ve volebních debatách nebo kolik peněz dali do kampaní na sociálních sítích, jaké měli echo v titulcích médií. A kde může být změna vůči našim datům největší? Řada voličů si není jistá, zda vůbec půjde volit. To vidíme i u Přísahy. Myslíme, že třeba voliči Komunistů volit půjdou, protože tak to bylo i v minulosti. Druhou věcí je, jak se přeskupí hlasy uvnitř vládního tábora. Zatím se zdá, že hodně lidí zvažuje Starosty i Spolu. Drtivá většina nerozhodných se v poslední době přiklonila ke Spolu. Spolu z našeho pohledu už nemůže nijak příliš růst, a kdyby Starostové v posledním týdnu zazářili, mohli by jim nějaké hlasy sebrat.

Dokážete rozškálovat voliče podle věku? Jinými slovy, poznáte, jestli k volbám přijdou mladí, a jak to může výsledek ovlivnit?

Nejdřív doupřesním Stačilo. Tam nejde jen o voliče Komunistů. Oni sbírají protestní hlasy jednak lidí frustrovaných z dění v této zemi, a zároveň jsou aktivizovaní. Neupadli do apatie s tím, že volby nemají smysl. Dokáží oslovit lidi napříč generacemi, byť ten základ jsou lidé starší. Otázka, jestli přijdou mladí volit, je častá. A naše odpověď je, že od druhé prezidentské volby, v níž se potkali Miloš Zeman a Jiří Drahoš, mladí lidí volit chodí, ne méně než jiné voličské skupiny. Účast uvadá spíš u třicátníků, kdy lidé řeší víc otázek uvnitř rodiny než politiku.

Jak se do voleb do Evropského parlamentu promítne často kritizované vládnutí české vlády?

Volby do Evropského parlamentu jsou volby jiného typu. Chodí volit relativně málo lidí. Chodí jádro příznivců jednotlivých stran, kteří volí téměř vždy. Častěji také chodí volit lidé, kteří jsou proevropští, nebo naopak kteří jsou skalní odpůrci Evropské unie. Víc je těch proevropských. Pokud sice někdo nemá rád Evropskou unii, ale není to jádro jeho světonázoru, je méně pravděpodobné, že půjde volit.

Volby vyhraje ANO

Favoritem je ANO. Je to vyjádření odporu k politice vlády? Kandidáti za ANO přitom nejsou žádné celebrity.

ANO je hegemonem na jedné části politického spektra. Vládní tábor je mnohem víc rozdrobený. Ale je také dobré si ukázat na ANO rozdíl mezi těmito volbami a volbami parlamentními. V těch má hnutí teď a mělo i před minulými volbami preference přes třicet procent. V eurovolbách je to asi 23 procent. To přesně ukazuje, že voliči ano nejsou emotivně vyhranění vůči Evropské unii. Nejsou to pro ně důležité volby. Současná kandidátka nemá silnou osobnost, která by to táhla. Je to spíš kandidátka postavená tak, aby se ANO nepotýkalo v příštích pěti letech s odchody evropských poslanců jako tomu bylo nyní. Zároveň ani pro koalici Spolu to nejsou nějaké klíčové volby. Podle našeho modelu získají pět až sedm mandátů, na ODS připadají tři mandáty. Spolu spíš dává signál před budoucími parlamentními volbami, že je schopné i nadále držet pohromadě.

Jsou eurovolby generálkou před parlamentními volbami?

U každé strany je hlavní motiv jiný. Hnutí ANO má kandidátku sestavenou tak, aby se nepotýkalo s odchody. Spolu chce ukázat, že drží koalici, i když z hlediska evropské politiky to nedává smysl. Alexandr Vondra a Luděk Niedermayer dokonce odmítají být spolu na billboardech. U Starostů je to naopak, tam je to velká sázka. U SPD, u Přísahy nebo u Starostů jsou na prvním místě kandidátky lidé, kteří mají oslovit širší voličské spektrum, než je jádro té které strany. Mají dost výrazné osobnosti, které mají zvýšit jejich celkový zisk. Přitom v té straně nejsou nijak zapuštěni. Případný úspěch může tyto tři strany nějakým způsobem etablovat. U sociální demokracie nebo u Zelených je to snaha ukázat: jsme relevantní hráči. U Zelených to často je tak, že je lidé zvažují, ale nakonec si řeknou, že by jejich hlas propadl a dají ho někomu jinému.

