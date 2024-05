Kam se hrabe Na stojáka. Fiala, Pekarová a Babiš, to jsou borci

Volební kampaň se plynule změnila z běhu na dlouhou trať ve finiš a některým aktérům už dochází dech. Úměrně tomu přibývá politického neumětelství, nálepku neumětela už dostal kde kdo – jedno jestli oponent z vlastních či opozičních řad. Minimálně v některých případech je to ale velký omyl. Nejedná se o neumětelství, ale o stand-up comedy. To je ten žánr, v němž komici vůbec nic nehrají a jsou sami za sebe.

Reklama

Případ první, antikampaň koalice SPOLU do evropských voleb. Koláž, na níž předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jednička kandidátky Klára Dostálová mají na tvářích ruskou trikolóru a razí heslo: “Rusko, pro tebe všecko“. Politologové ji vesměs zkritizovali, případně označili za hloupou. Prezident ji považuje, stejně jako některé protiukrajinské výroky ANO, za nebezpečnou. Premiér Petr Fiala tvrdí, že jde o nadsázku, kterou musí anoisté snést, další politici Spolu zase, že se trefili do černého, a přímo z ODS se ozývá: Na hrubý pytel hrubá záplata. Přísloví jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet znáte?

Politický diář Jany Havligerové: Bezpečnostní riziko - Babiš kontra Fiala Názory Jestli je Andrej Babiš bezpečnostní riziko nebo ne, stále není jisté. Politici vládní koalice si sice myslí (a také říkají), že ano. Poslanecká sněmovna, v níž mají ODS, T0P09, KDU-ČSL, STAN a Piráti většinu, ale žádné takové ani podobné usnesení nepřijala. Jana Havligerová Přečíst článek

Případ druhý, výměna na ministerském postu pro vědu a výzkum. Topkařka Helena Langšádlová rezignovala na vládní funkci, vedení strany na ministerskou židli vybralo pro profesní zkušenosti a odbornost docenta Pavla Tuleju. Jeho odbornosti a publikační činnosti se vzápětí vysmáli ekonomové a členové NERV. Tuleja uznal pochybení při publikaci statí, a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová naopak prohlásila: „Jeho jméno je opravdu neposkvrněné. Jedná se o jednotlivé malé pochybení a voliči oceňují, když umíte uznat chybu.“ Kauza ale zdaleka nekončila, a tak už jen stručně. Tuleja kandidaturu vzdal, Pekarová komentovala: „V posledních dnech bohužel vyšlo najevo několik jeho pochybení, které nemohl ignorovat. Cením si, že celou situaci rychle vyhodnotil a ukázal tak vysoké nároky na politickou odpovědnost, která je TOP09 vlastní.“ Zdařilé představení, voláme bravo a bis!

Ženy v politice to opravdu umí roztočit Názory Politika není nuda. Dokazují to partaje napříč spektrem, stejně jako jejich ctihodní reprezentanti a reprezentantky. Jak před pár dny předvedly třeba občanská demokratka Jana Černochová a komunistka Kateřina Konečná - ministryně obrany a europoslankyně. Jana Havligerová Přečíst článek

Případ třetí, Andrej Babiš kontra ministryně Jana Černochová. Šéf hnutí ANO je mistr stand-upu. Viz výběr z posledních dní. Současného premiéra Petra Fialu označil expremiér za smutnou postavičku, která rozděluje společnost ruskými malůvkami, vlaječkami a hesly, v žaludku mu leží i česká muniční iniciativa. Považuje ji za obří PR akci, jak napsal šéfce resortu obrany, a proto chce vědět, kolik munice stála a spoustu dalších detailů. Dopis je to dlouhý a my se ptáme spolu s jedním z jeho sledovatelů na Facebooku – psal jste to sám, nebo vám pomáhal kohout Silver?