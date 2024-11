Živě: O politice soudržnosti v Českých Budějovicích

ČTK Connect, která je partnerem Evropské komise v projektu Veřejná debata o evropských fondech, uspořádá a odvysílá první z řady veřejných setkání k tématu čerpání unijních dotací v České republice. Stane se v pondělí 11. listopadu 2024 v Domě kultury v Českých Budějovicích. Přímý přenos začne ve 12:00.

Rozloha 10 058 km², která představuje 12,8 procenta rozlohy státu. Přes 655 tisíc obyvatel na této výměře drží národní primát v nejnižší hustotě osídlení (65 obyvatel na km²). Více než 420 obcí, z toho 56 měst. To vše je Jihočeský kraj, příhraniční region sousedící s Bavorskem, stejně jako s Horním a Dolní Rakouskem. A zároveň první adresa, kam směřuje projekt „Veřejná debata o evropských fondech“ ČTK Connect.

V Českých Budějovicích, v Domě kultury Metropol, se tak v pondělí 11. listopadu 2024 od 12:00 odehraje veřejná debata k tomu, jak kraj a jeho autority čerpají dotace, které nabízí Evropská unie svým členských zemím. Otázky můžete pokládat přes Slido: #EuFondyCB

V publiku usednou studenti Vysoké školy evropských a regionálních studií. Univerzitu a její vztah k EU představí rektor Jiří Dušek.

Pilotním projektem, který otevře diskusi o konkrétních počinech, se stala přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Tyto vodní nádrže se podařilo s vydatnou pomocí evropských peněz odbahnit, což v praxi znamenalo jak zachování úzce provázaného rybničního a přilehlého ekosystému, tak průlom v přístupu k ekologii a možnostem ve využívání dotací z EU. Hovořit bude František Talíř, bývalý 1. tajemník Krajského úřadu Jihočeského kraje, do jehož gesce problematika rekultivace rybníků spadala.

Data a statistiky o tom, jak si jižní Čechy vedou ve využívání nabídky z unijních fondů, přednese a okomentuje analytik, expert na EU a člen NERV Petr Zahradník. Učiní tak na základě podkladů, jež dodalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, národní orgán koordinace v procesu čerpání evropských dotací. Zástupce tohoto rezortu by se měl připojit on-line.

Dalšími pozvanými hosty jsou představitelé Magistrátu města České Budějovice, Jihočeské hospodářské komory a aglomeračně-metropolitní sítě ITI (Integrované územní investice). Osloveni byli rovněž starostové.

Pořad, který bude moderovat novinářka Libuše Bautzová, bude proložen videi. Ta nabídnou příklady, jak byly prostředky EU v kraji použity.

Českobudějovická debata je první z cyklu čtyř podobných akcí, které bude ČTK Connect pořádat v různých částech republiky. Cílem těchto setkání není pouhá diskuze, ale zároveň snaha motivovat a inspirovat ty, kdo o fondech EU vědí, ale nad jejich využitím stále váhají. Záznam bude k dispozici na YouTube a ve speciálu portálu České noviny (ceskenoviny.cz).

V aktuálním programovém období 2021–2027 může Česko dosáhnout až na 21,2 miliardy eur (550,5 miliardy korun).