Z “nenáviděného” Bruselu dostalo loni Česko o desítky miliard více, než odvedlo

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 61,2 miliardy korun více, než do něj odvedla. Z celkové sumy takzvané čisté pozice tvoří 10,3 miliardy korun příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU). Informovalo ministerstvo financí.

Reklama

Předloni Česko získalo včetně peněz z plánu obnovy 88,4 miliardy korun.

Od vstupu do EU dostali Češi bilion korun navíc

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 ČR do konce roku 2022 zaplatila do rozpočtu EU 809,8 miliardy korun a získala z něj 1,82 bilionu korun. Od vstupu do EU tak celková čistá pozice ČR činí 1,01 bilionu korun. Při započtení příjmů z NGEU činí čistá pozice 1,05 bilionu korun.

Emisní norma Euro 7 je nepřijatelná, říká ministr. Škodovky budou neprodejné, tvrdí firma Politika Pro Českou republiku je navrhovaná emisní norma Euro 7 v současné podobě nepřijatelná. Znamenala by ohrožení výroby osobních i nákladních aut a autobusů, snížení dostupnosti nových aut a jejich zdražení. Dopady na snižování emisí jsou přitom spíše sporné. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) proto chce v pátek v Bruselu jednat o změnách normy s v Bruselu s eurokomisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem, uvedl v Poslanecké sněmovně. ČTK Přečíst článek

"Už v první polovině loňského roku jsme překonali symbolickou hranici jednoho bilionu korun, který jsme od našeho vstupu do EU získali navíc oproti našim odvodům. I nadále tak zůstáváme čistými příjemci evropských peněz," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Zemědělci si loni přilepšili o 30 miliard

"Vedle finanční výhodnosti našeho členství v EU se navíc v loňském roce během našeho předsednictví potvrdila soudržnost unie v průběhu energetické krize i při prokázání společné solidarity Ukrajině během pokračující ruské agrese," doplnil.

Reklama

Za pokračující kladnou čistou pozicí Česka vůči EU jsou podle ministerstva financí nadále především prostředky získané ze strukturálních fondů a z kohezního fondu, které loni celkově dosáhly 83 miliard korun. V rámci společné zemědělské politiky do Česka plynulo 29,6 miliardy korun z unijního rozpočtu. Vedle příjmů z rozpočtu EU obdrželo Česko loni také dodatečné prostředky na rozvoj venkova a na podporu soudržnosti NGEU ve výši 10,3 miliardy korun.

Šance pro zanedbanou Palmovku. Kosmická agentura EU potvrdila zájem o sídlo v nedostavěném office centru Reality Zástupci vlády a Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) podepsali memorandum o porozumění o poskytnutí budovy Nová Palmovka v Praze, do které se má EUSPA v roce 2025 přestěhovat. Dokument podepsali ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr dopravy Martin Kupka (oba ODS) a výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da Costa. Pro devět let nedostavěnou budovu a Palmovku je to další šance na rozvoj zanedbaného území v širším centru Prahy. ČTK, duk Přečíst článek