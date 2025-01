Senioři i mladí stále zažívají kvůli věku diskriminaci při hledání práce. Kdy se to změní?

Stále více Čechů nad 50 let aktivně investuje, cestuje, pracuje s moderní technikou, a přesto zažívá diskriminaci kvůli věku. S nefér předsudky se setkávají při hledání práce či bydlení nebo i ve zdravotnických zařízeních. A obdobné situace zažívají i dvacátníci. Ageismus přitom může mít závažné důsledky na fyzické a duševní zdraví i na kvalitu života. Navíc je drahý i pro celou společnost. Více jak 60 procent Čechů tak chce, aby se tato situace řešila, jak vyplynulo z průzkumu Ipsos pro Českou spořitelnu.

Bylo jí osmadvacet, když se přihlásila po studiích na Univerzitě Karlově do náročného výběrového řízení renomované konzultantské firmy. Více kolovým výběrem postupovala úspěšně až do finále. Dobře placené místo ale nakonec ve firmě nedostala se slovy „přijďte za deset let až budete starší a zkušenější“. Když dorazila tamtéž jako čtyřicátnice, dozvěděla se, že je na ně zase už stará moc. A jejího šedesátiletého manžela se zkušenostmi a ideální kvalifikací k pohovoru ani nepozvali. Přímý střet s předsudky si tak manželé z Prahy vyzkoušeli ze všech stran, což podle sociologů není v Česku ničím ojedinělým. Stereotypní posuzování podle věku a nejvíce u zaměstnání, si podle průzkumu Ipsos uvědomuje téměř každý Čech.

S tím, jak společnost stárne, je navíc problém ageismu stále aktuálnější. Podle průzkumu Ipsos v současnosti 8 z 10 Čechů připouští, že jsou lidé v Česku posuzováni stereotypně podle věku. Nejvíce se to pak týká nejmladších a nejstarších věkových skupin, a to při hledání zaměstnání a následně i s kolegy v práci. Zatímco mladí lidé ve věku 18 až 29 let zažívají stereotypy ve škole nebo když si žádají o hypotéku či shánějí podnájem, generace 50 až 65 let se s předsudky nejčastěji setkává u hledání práce, u moderních technologií a ve zdravotnických zařízeních.

Senioři se technologií nebojí

Například jen ohledně využívání nových technologií se ale situace v české společnosti mění rychlým tempem a přispěla k tomu i pandemie covidu, kdy se museli všichni rychle naučit ovládat moderní komunikační technologie. Výsledkem je, že podle dat ČSÚ už je dnes online každý druhý senior nad 65 let. Stále aktivnější jsou i starší klienti bank.

„Z celkového počtu klientů, kteří mají na svém telefonu mobilní bankovnictví George, už je čtvrtina klientů ve věku 65 a více let. 9 z 10 klientů v této věkové kategorii se do mobilního bankovnictví pak také pravidelně přihlašuje, zadává platby nebo kontroluje svoji transakční historii. A i podíl klientů na 65 let, kteří aktivně platí kartou se za čtyři roky zvýšil o 38 procent,“ potvrzuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Stále aktivnější seniory registruje u internetového a mobilního bankovnictví pak i konkurenční banka ČSOB. Zhruba 55 procent z jejích klientů nad 60 let, kteří využívají účet, zároveň s tím také využívá internet banking nebo ČSOB Smart.

Předsudky ničí i zdraví

Z nejnovějších lékařských výzkumů také vyplývá, že ageismus může mít závažné důsledky, jak pro zdraví lidí, tak i pro celkovou kvalitu jejich života. „U starších lidí může negativně ovlivnit jejich fyzické i duševní zdraví, zvýšit pocit osamělosti a sociální izolace, a dokonce omezit jejich schopnost pracovat nebo se aktivně zapojovat do společnosti,“ shrnuje Kamila Fialová ze Sociologického ústavu Akademie Věd ČR. A není to podle ní jen problém starších generací.

Ageismus má podle Fialové významný dopad i na mladé lidi. Například v pracovním prostředí, při hledání bydlení nebo v přístupu ke zdravotní péči. Může snižovat jejich motivaci k účasti na veřejném dění, pracovním úsilí a celkově ovlivňovat jejich životní spokojenost. Více než polovina mladých lidí ve věku 18-29 let má zkušenost s tím, že je někdo stereotypně posuzoval podle věku, nejčastěji právě v souvislosti se zaměstnáním.

„Na otázku, kde se lidé setkali s posuzováním podle svého věku, uvedli že při hledání zaměstnání (43 procent), v práci (42 procent), v mezilidských vztazích (32 procent) či v rodině (22 procent),“ vypočítává Fialová. Příslušníci této nejmladší dospělé generace si ale podle ní současně nejčastěji připouštějí, že i oni sami si někdy v životě udělali na někoho jiného názor jen podle jeho věku. Typicky se to pak stalo buď v práci, v rodině nebo v mezilidských vztazích. Více jak třetina z nich se pak domnívá, že by si tento přístup měli lidé v sobě každý sám potlačit.

Diskriminace je drahá pro všechny

Dopady předsudků se ovšem nepromítají jen do individuálních životů těch, kteří diskriminaci z hlediska věku zažívají. Ageismus je ekonomická zátěž, která přijde na mnoho peněz, i pro celou společnost. „Přispívá k chudobě a finanční nejistotě znevýhodněných skupin a zvyšuje náklady na sociální a zdravotní systémy. Zároveň může během života násobit další formy diskriminace, například na základě pohlaví nebo etnického původu,“ zdůrazňuje Fialová.

Minimálně 6 z 10 Čechů se v průzkumu současně vyjádřilo, že by se situace se stereotypním posuzováním lidí podle věku měla řešit. Jednou z možností pro zlepšení by mohla být podle nich například podpora mezigeneračního setkávání a spolupráce, podpora pozitivního vnímání stáří v médiích, reklamě a kultuře a speciální programy na školách.

Podle věku se diskriminuje i v cizině

Podle socioložky Lucie Vidovićové, která věkovou diskriminaci v Česku zkoumá už od roku 2002, se nejedná o výhradně tuzemský problém. „Fascinace věkem je téměř všudypřítomná a velkou pozornost jí věnují i mezinárodní organizace. Světová zdravotnická organizace WHO dokonce před časem vyhlásila Globální kampaň proti ageismu a snaží se najít cestu, jak proti tomuto nešvaru bojovat na vícero frontách. Ageismus totiž dost odolává jednoduchým řešením,“ vysvětluje Vidovićová a dodává, že ani neexistuje ve společnosti všeobecná shoda, jak vlastně má vypadat společnost bez ageismu.

Současně také socioložky připomínají i nebezpečí sebenaplňujícího proroctví. „Když lidé přijmou za své stereotypy a předsudky spojené s věkem, mohou je začít nevědomě naplňovat svým chováním. Například pokud společnost považuje stáří za období sociální izolace a nízké životní úrovně, může toto přesvědčení vést k tomu, že si starší lidé sami kladou nižší cíle, omezují své aktivity nebo se méně snaží navazovat společenské kontakty. Tento mechanismus nejen zhoršuje kvalitu života jednotlivců, ale také posiluje zažité stereotypy, čímž vytváří bludný kruh,“ dodává Kamila Fialová. S ageismem se přitom dříve nebo později setká každý z nás, protože všichni jsme byli mladí a stárneme, ageismus je tak podle Vidovićové vlastně nenávist vlastního budoucího já.

Říjnový průzkum agentury Ipsos pro Českou spořitelnu se uskutečnil na reprezentativním vzorku 1005 respondentů.

