Výhled Goldman Sachs: Vývoj demografie zpomalí globální růst. Které země čeká vzestup?

Nepříznivý demografický vývoj v západním světě znamená zpomalení globálního ekonomického růstu. Země považované dnes za rozvíjející se se budou přibližovat největším ekonomikám současného světa v čele s USA, Čínou či Německem. Největší hrozbou bude protekcionismus a změna klimatu. To jsou hlavní body ekonomického výhledu banky Goldman Sachs na dalších 50 let, o kterých informovala agentura Bloomberg.

Ekonomové Goldman Sachs se vrhli na předpovědi vývoje světové ekonomiky do roku 2075. Dvě desetiletí poté, co trefně načrtli dlouhodobé projekce růstu pro takzvané ekonomiky BRIC (označení hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie a Číny, pozn. red.), rozšířili ekonomové pod vedením Jana Hatzia své projekce na 104 zemí na příští půlstoletí, uvedl Bloomberg.

Hlavní výsledky analýzy Goldman Sachs:

Globální růst se bude v příští dekádě pohybovat v průměru těsně pod třemi procenty ročně oproti růstu 3,6 procenta v desetiletí před finanční krizí 2008/2009. Růst bude poté postupně klesat, což bude odrážet zpomalení růstu množství pracovní síly;

Rozvíjející se trhy se budou i nadále sbližovat s průmyslovými zeměmi Čínou, USA, Indií, Indonésií a Německem, které jsou na prvním místě v žebříčku největších ekonomik (měřeno v dolarech). Mezi největší by mohly patřit mimo jiné Nigérie, Pákistán a Egypt;

Je nepravděpodobné, že USA zopakují svůj relativně silný výkon z poslední dekády a výjimečná síla dolaru v příštích 10 letech také odezní;

I když se příjmová nerovnost mezi zeměmi snížila, bude nadále narůstat.

Ekonomové Kevin Daly a Tadas Gedminas vidí protekcionismus a změnu klimatu jako rizika, která jsou „obzvláště významná“ jak pro růst, tak pro sbližování velikosti ekonomik.

„Naše projekce naznačují, že jsme překonali hranici globálního potenciálního růstu,“ napsali ekonomové v analýze. „Většina z tohoto předpokládaného zpomalení je způsobena demografií. Globální populační růst se za posledních 50 let snížil na polovinu,“ podotkli.

Pomalejší populační růst na jednu stranu znamená menší zátěž pro životní prostředí. Přesto bude představovat „řadu ekonomických výzev“, jako například to, jak budou státy platit za rostoucí zdravotní náklady jejich stárnoucí populace, uzavřel Bloomberg.

