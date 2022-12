Indie má dobře našlápnuto stát se do roku 2030 třetí největší ekonomikou na světě

Indie se do konce desetiletí může stát třetí největší ekonomikou světa, předstihne Japonsko a Německo. Myslí si to analytici společností S&P Global a Morgan Stanley. Prognóza S&P vychází z předpokladu, že roční nominální růst hrubého domácího produktu (HDP) Indie bude do roku 2030 činit v průměru 6,3 procenta. Podobně Morgan Stanley odhaduje, že HDP Indie se do roku 2031 pravděpodobně více než zdvojnásobí proti současné úrovni.

„Indie má podmínky pro ekonomický boom, který pohání offshoring, investice do výroby, energetická transformace a vyspělá digitální infrastrukturou země,” napsali ve zprávě analytici Morgan Stanley. „Díky těmto faktorům se (Indie) do konce desetiletí stane třetí největší ekonomikou a burzou na světě,” cituje ze zprávy server CNBC.

Růst indické ekonomiky ve třetím kalendářním čtvrtletí zpomalil na 6,3 procenta z 13,5 procenta v předchozím kvartálu, kdy v zemi začala polevovat protipandemická opatření. Ke zpomalení růstu přispěl také útlum průmyslu a exportu.

Výhled S&P vychází z toho, že Indie bude pokračovat v obchodní a finanční liberalizaci a že zreformuje trh práce. Spoléhá také na investice do infrastruktury a lidského kapitálu. Některé z reforem už začaly. Vládní kapitálové výdaje se v uplynulém čtvrtletí zvýšily o více než 40 procent.

Miliardář Adini: Ochlazování planety bude jeden z nejvýnosnějších byznysů Leaders Indická ekonomika k roku 2050 dosáhne 30 bilionů dolarů, což je více než desetinásobek oproti dnešku, informuje agentura Bloomberg. Pohánět ji budou jednak rostoucí spotřeba a dále ekonomické a sociální reformy, řekl nejbohatší muž Asie Gautam Adani na konferenci v Bombaji. kuš Přečíst článek

Indická vláda se podle analytiků zaměřuje na to, aby se stala centrem pro zahraniční investory a také výrobní velmocí. Jejím hlavním nástrojem k tomu je systém pobídek vázaných na výrobu, který má podpořit produkci a vývoz.

V roce 2020 spustila indická vláda program PLIS (Production Linked Incentives), který nabízí pobídky domácím i zahraničním investorům, například ve formě daňových a licenčních úlev. „Je velmi pravděpodobné, že vláda sází na PLIS jako na nástroj, díky němuž bude indická ekonomika více zaměřena na export a bude více propojena v globálních dodavatelských řetězcích,” napsali analytici S&P.

Ze stejného důvodu banka Morgan Stanley odhaduje, že podíl indického zpracovatelského průmyslu na HDP vzroste do roku 2031 ze současných 15,6 na 21 procent. To podle banky znamená, že příjmy ze zpracovatelského průmyslu by se mohly ze současných 447 miliard dolarů (10,4 bilionu korun) zvýšit zhruba na trojnásobek.

Rusko už plynovou válku fakticky prohrálo, říká Vladimír Hlavinka Money Válka na Ukrajině mimo jiné připomněla, že decentrální energetika posiluje bezpečnost dodávek elektřiny a tepla. „Jednu velkou elektrárnu můžete vyřadit z provozu rychle, ale v případě decentrálních zdrojů byste se musel hodně snažit, abyste narušil celou síť,“ říká v rozhovoru pro Export.cz Vladimír Hlavinka, generální ředitel společnosti Tedom, která vyváží plynové kogenerační jednotky do více než 50 zemí světa. Jan Žižka Přečíst článek

Výhled Morgan Stanley by podle analytiků banky mohla ohrozit především dlouhodobá globální recese, protože Indie je ekonomikou vysoce závislou na obchodu a téměř pětina její produkce se vyváží. Jako další rizikové faktory analytici uvádějí nabídku kvalifikované pracovní síly či nepříznivé geopolitické události.

Hrozí boj s nedostatkem nafty. Důsledky budou obrovské, varuje Bloomberg Money Žádné palivo na světě není pro světovou ekonomiku tak důležité jako nafta. Pohání nákladní a osobní auta, autobusy, lodě a vlaky, ale také stroje ve stavebnictví, výrobě a zemědělství. Používá se také při vytápění domácností a vzhledem k vysoké ceně zemního plynu se na některých místech používá k výrobě elektřiny. V nejbližších měsících ale bude téměř každý region na této planetě bojovat s nedostatkem nafty, a to v době, kdy krize v zásobování téměř všech světových trhů s energie zhoršila inflaci a utlumila ekonomický růst. Důsledky mohou být obrovské, upozornila agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek