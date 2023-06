Co zabíjí výkonnost britské ekonomiky? Množí se hlasy, že banky a jejich posedlost hypotékami

Velká Británie se po odchodu z EU potácí v ekonomických potížích. Experti tvrdí, že rodiště průmyslové revoluce nutně potřebuje inovace. Jenže tomu podle kritiků stojí v cestě zásadní překážka: banky zatížené hypotékami, napsal deník The Wall Street Journal.

Velká Británie – místo zrození parního stroje, železnice a továrního systému výroby – stojí nyní v čele zpomalení produktivity ve světě. Růst výkonnosti britského průmyslu neboli produkce za odpracovanou hodinu se od finanční krize snížil na polovinu, což vedlo některé politiky k tomu, že tuto éru označili za „ztracenou dekádu" Británie. Ze sedmi největších vyspělých ekonomik světa dopadla hůře pouze Itálie.

Za vše může stárnutí populace, brexit – a banky

O příčinách se v monarchii vášnivě diskutuje a patří mezi ně stárnutí populace, přísnější regulace a odchod z Evropské unie. Ale faktor, který si získal zvláštní pozornost, je způsob, jakým britské banky přesměrovaly úvěrování ke vzkvétajícímu trhu s bydlením na úkor firem a podniků, napsal The Wall Street Journal.

Bankovní úvěry na projekty, které zvyšují ekonomický výkon, jako jsou strojní technologie a software, stagnovaly. Experti a zástupci regulačních úřadů tvrdí, že tyto dva trendy spolu souvisí: Jak ceny nemovitostí stoupaly, banky přesouvaly stále více kapitálu do realit, které jsou považovány za méně rizikové, protože úvěry jsou kryty hmotnými aktivy s rostoucími hodnotami, tedy opět nemovitostmi.

Banky jsou brzdou ekonomiky

„Bankovní systém se stále více stává brzdou ekonomiky,“ řekl WSJ člen výboru pro měnovou politiku Bank of England Jonathan Haskel.

Velká Británie je extrémním příkladem toho, co se dělo ve velkých ekonomikách po celém světě po větší část nového století. Centrální banky snižovaly od roku 2010 až do začátku roku 2022 úrokové sazby, aby podnikům zlevnily úvěry a investice. Ale zatímco dluh u bank prudce vzrostl, většina úvěrů a dluhů šla do nemovitostí.

Podle zprávy výzkumné společnosti McKinsey Global Institute se celková světová aktiva – včetně aktiv v držení domácností, podniků a bank – od roku 2000 do roku 2020 více než ztrojnásobila. Dvě třetiny jsou ale uloženy v nemovitostech; pouze pětina je v aktivech zvyšujících produktivitu, jako jsou továrny, strojní zařízení a infrastruktura, říká zpráva McKinsey. „Historické spojení mezi růstem čistého jmění a růstem HDP již neplatí,“ uvádí zpráva.

Nejnižší podíl aktiv podporujících růst

Mezi 10 největšími světovými ekonomikami má Británie společně s Francií nejnižší podíl čistého jmění v aktivech, která podporují ekonomický růst. Mezitím hodnoty domů ve Spojeném království a hypoteční dluhy explodovaly, podotkl WSJ. Britské banky za posledních deset let zvýšily celkový objem úvěrů na bydlení o 400 miliard liber (asi 8,8 bilionu korun), ukazují údaje Bank of England. Zadlužení podniků vzrostlo pouze o desetinu této částky.

„Velké britské banky se ve finanční krizi stáhly zpět a nikdy se doopravdy nevrátily, pokud jde o podnikatelské úvěry," uvedl Richard Davies, bývalý regionální ředitel britských obchodních bankovních operací Barclays, který nyní vede londýnský start-up Allica Bank poskytující půjčky pro malé a střední podniky.

„Velké banky jsou posedlé hypotékami na bydlení," míní. A tato posedlost hypotékami zanechává v mnohých podnicích pocit, že jsou odsunuty na vedlejší kolej, dodal.

