newstream.cz Money Výhled české ekonomiky se zlepšil, rizikem zůstává Blízký východ

Výhled české ekonomiky se zlepšil, rizikem zůstává Blízký východ

Mezinárodní měnový fond zlepšil odhad růstu české ekonomiky na letošní rok. Hrubý domácí produkt (HDP) se zvýší o 2,2 procenta, uvedl měnový fond v jarním výhledu globální ekonomiky. Ještě loni na podzim počítal s růstem české ekonomiky o dvě procenta. S růstem o 2,2 procenta prognóza počítá i na příští rok. Fond nicméně varuje před závažnějšími scénáři, pokud válka na Blízkém východě potrvá déle.

Problémem by podle měnového fondu bylo i to, kdyby v důsledku současného konfliktu na Blízkém východě byla výrazněji poškozena energetická infrastruktura. To by se negativně podepsalo i na tuzemském hospodářství.

Ministerstvo financí minulý týden letošní výhled české ekonomiky zhoršilo právě v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Hrubý domácí produkt se podle něj zvýší o 2,1 procenta, zatímco lednová prognóza očekávala růst o 2,4 procenta.

Inflace klesne

Inflace v letošním roce podle MMF v Česku mírně klesne a dosáhne 2,4 procenta. Na příští rok měnový fond předpovídá inflaci 2,2 procenta. Průměrná roční inflace loni v Česku dosáhla 2,5 procenta.

Nezaměstnanost si Česká republika udrží na historicky nízkých hodnotách. Fond letos počítá s tříprocentní mírou nezaměstnanosti a v příštím roce s poklesem na 2,9 procenta. Schodek běžného účtu platební bilance podle prognózy letos dosáhne 1,5 procenta HDP a v roce příštím 1,3 procenta.

Ve srovnání s ostatními zeměmi Visegrádské skupiny si Česká republika nejlépe vede právě u nezaměstnanosti a inflace. V tempu hospodářského růstu ji překonává Polsko, jehož ekonomika letos podle MMF vykáže růst o 3,3 procenta a v příštím roce o 2,4 procenta.

Slovenská ekonomika letos vykáže růst o 0,6 procenta a v příštím roce o 1,6 procenta, předpovídá MMF. Růst maďarské ekonomiky, který loni činil 0,4 procenta, v letošním roce podle prognózy měnového fondu zrychlí na 1,7 procenta a příští rok na dvě procenta.

Inflace bude v ostatních státech V4 vyšší. V Polsku MMF letos i příští rok očekává růst cen o 3,3 procenta, v Maďarsku letos o 3,8 procenta a příští rok o 3,5 procenta. Na Slovensku pak míra inflace podle MMF letos dosáhne 4,2 procenta v příštím roce 3,3 procenta.

Základní prognóza MMF předpokládá, že konflikt na Blízkém východě zůstane omezený, a to jak v délce trvání, tak v intenzitě. V případě nepříznivého scénáře v podobě delšího a rozsáhlejšího konfliktu by ceny ropy ve druhém letošním čtvrtletí byly ve srovnání s lednem v průměru o 80 procent vyšší a nadále by se držely kolem 100 dolarů za barel. Ceny zemního plynu v Evropě by se zvýšily o 160 procent proti úrovni před válkou.

Česko by jako čistý dovozce energií a vyspělá ekonomika takovým otřesem citelně utrpělo. Růst HDP vyspělých ekonomik by nepříznivý scénář letos podle odhadů MMF snížil o 0,6 procentního bodu, a to z 1,8 přibližně na 1,2 procenta. Globální inflaci by to zvýšilo o 1,5 procentního bodu na 5,4 procenta, přičemž riziko nekontrolovatelné inflace by centrální banky donutilo k dalšímu zvyšování úrokových sazeb a tím i k dalšímu utlumení ekonomické aktivity.

Měnový fond navíc varuje před ještě závažnější variantou, v níž by konflikt výrazně poškodil klíčovou energetickou infrastrukturu. Globální růst by v takovém případě klesl na dvě procenta, což je na hranici globální recese. Celosvětová inflace by pak v roce 2027 přesáhla šest procent.

Amazon chce konkurovat Starlinku. Za 240 miliard kupuje provozovatele satelitů Globalstar

Americký internetový obchod Amazon se dohodl na převzetí provozovatele satelitů Globalstar. Hodnota transakce činí zhruba 11,6 miliardy dolarů (téměř 240 miliard korun), uvedla agentura Reuters. Amazon se tak snaží posílit své aktivity v oblasti satelitů, aby mohl lépe konkurovat komunikační síti Starlink, kterou provozuje vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely dnes Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).

Akcionáři společnosti Globalstar se podle dohody budou moci rozhodnout, zda za každou svou akcii obdrží 90 dolarů, nebo 0,3210 akcie Amazonu.

Společnost Amazon v roce 2019 představila plány na vytvoření sítě satelitů, která by poskytovala spotřebitelům, podnikům i vládám vysokorychlostní internet. Od loňského dubna vypustila do vesmíru už přes 240 satelitů, píše server CNBC. Projekt původně nesl název Kuiper, firma ho však nedávno přejmenovala na Leo.

Firmu Amazon v roce 1994 založil americký podnikatel Jeff Bezos. Společnost se ze skromného prodejce knih postupně rozrostla v největší internetový obchod a poskytovatele cloudových služeb na světě. Provozuje také například streamovací službu Prime. Bezos v roce 2000 založil rovněž společnost Blue Origin, která vyvíjí technologie pro komerční lety do vesmíru.

Muskovu síť Starlink nyní tvoří zhruba 10 tisíc satelitů. Musk v minulosti poskytl Starlink také například Ukrajině, a to po zahájení ruské vojenské invaze z února 2022. Později čelil obvinění, že pomohl Rusku, když službu při ukrajinské protiofenzivě v září 2022 na některých místech vypnul.

Německo zaplatí za stovky raket do systémů protivzdušné obrany Patriot, které pro Ukrajinu vyrábí americká zbrojní firma Raytheon. U příležitosti německo-ukrajinských vládních konzultací to oznámilo německé ministerstvo obrany. S německou firmou Diehl Defence se dohodlo na financování dalších systémů protivzdušné obrany IRIS-T pro Ukrajinu. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).

Ministři obrany Německa a Ukrajiny Boris Pistorius a Mychajlo Fedorov dnes podepsali dohodu o prohloubení obranné spolupráce svých zemí. Učinili tak u příležitosti vládních konzultací, kterých se zúčastnili i kancléř Friedrich Merz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Fedorov na telegramu napsal, že různé části dohody mají v součtu hodnotu čtyř miliard eur.

Německo a Ukrajina podle dohody rovněž vytvoří společný podnik na výrobu dronů. „Cílem je dodávka tisíců dronů k posílení obranyschopnosti ukrajinských ozbrojených sil,“ uvádí tisková zpráva německého ministerstva. Ukrajina bude s Německem podle dohody také sdílet digitální data z bojiště, která poslouží při vývoji zbraňových systémů.

Společná výroba dronů

Německé ministerstvo později uvedlo, že Berlín zaplatí za „několik stovek raket Patriot“, které pro Ukrajinu vyrábí americká firma Raytheon. „Navíc jsme se dohodli s firmou Diehl Defence na dodávce dalších odpalovacích zařízení pro systémy protivzdušné obrany IRIS-T. Také tento záměr bude financován Německem a výrazně zlepší ochranu kritické infrastruktury a měst,“ dodalo ministerstvo.

Německo je největším evropským poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině, která se už více než čtyři roky brání ruské invazi. Berlín podle ministerstva obrany napadené zemi od února 2022 zajistil pomoc za zhruba 55 miliard eur (1,3 bilionu korun). V německém rozpočtu na letošní rok je na pomoc Ukrajině vyhrazeno 11,5 miliardy eur.

