Vít Hradil je novým hlavním ekonomem Investiky

Do pozice hlavního ekonoma společnosti Investika nastupuje zkušený makroekonom Vít Hradil.

Vít Hradil je ekonom a analytik s téměř desetiletou zkušeností v oblasti makroekonomické analýzy, komentování tržních dat a tvorby odborného obsahu. Před nástupem do investiční společnosti Investika působil jako makroekonomický analytik v Raiffeisenbank a poté hlavní ekonom ve společnosti Cyrrus.

„S Vítkem Hradilem zase chceme srozumitelně a fundovaně vysvětlovat složitá ekonomická témata, a tím zvyšovat finanční povědomí a gramotnost nejen našich klientů, ale i široké veřejnosti,“ říká Ondřej Karanský za marketingové oddělení investiční společnosti Investika.

Investika aktuálně spravuje prostředky více než 100 tisíc klientů a patří (podle objemu majetku ve fondech) mezi tři největší nezávislé investiční společnosti na českém trhu. Vlajkovou lodí investiční společnosti je stejnojmenný investiční fond Investika realitní fond, otevřený podílový fond, který je největším nebankovním realitním fondem pro drobné investory v Česku i na Slovensku. Investiční společnost i fond letos oslaví deset let na trhu.

„Investiční rozhodování dnes stále více ovlivňují širší ekonomické souvislosti. Mým úkolem je v ekonomických událostech nalézat investiční rizika i příležitosti a srozumitelně o nich komunikovat dovnitř investiční společnosti i navenek,“ uvádí Vít Hradil, nový hlavní ekonom Investiky.

