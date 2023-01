V průmyslu inflační vlna pomalu opadá

Ceny výrobců v Česku loni meziročně vzrostly. V průmyslu téměř o čtvrtinu, uvádí statistici. Prosincová výrobní inflace ale naznačuje, že inflace v největším tuzemském odvětví pozvolna opadá. Ceny se v průmyslu meziměsíčně snížily o 1,1 procenta.

Ceny výrobců v Česku loni vzrostly. V zemědělství se meziročně zvýšily o 31,8 procenta, v průmyslu o 24,3 procenta, ceny stavebních prací stouply o 12,3 procenta a tržních služeb pro podniky o 5,8 procenta. V prosinci meziroční růst v zemědělství a průmyslu zpomalil, u stavebních prací a tržních služeb byl mírně rychlejší, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.

„Meziroční růst cen všech výrobců v prosinci pokračoval,” sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš. Průmysloví výrobci v prosinci proti předchozímu roku zvýšili ceny o 20,1 procenta, zemědělští o 27,3 procenta. Ceny stavebních prací v posledním loňském měsíci vzrostly meziročně o 12,2 procenta a tržních služeb pro podniky o 7,3 procenta.

Cenový vývoj bude umírněný

„Tendence ke zpomalení meziročního růstu cen, jež byla patrná po většinu loňského druhého pololetí, by měla pokračovat i letos. Zhruba kolem poloviny letošního roku by meziroční růst cen průmyslových výrobců zpomalit do jednociferných úrovní a průměrný růst těchto cen za celý rok 2023 by mohl být blízko úrovně 10 procent,” uvedl Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.

Ve srovnání s listopadem se ceny stavebních prací a tržních služeb zvýšily shodně o 0,6 procenta. Ceny zemědělských výrobců stouply meziměsíčně o 1,7 procenta, v průmyslu ceny klesly o 1,1 procenta.

„Ceny v průmyslu klesly nejen díky příznivému vývoji na trhu s ropou a jejími deriváty. Pozvolna je vidět pozitivní vliv poklesu cen komodit i v chemickém průmyslu a ve zpracování kovů. Meziroční růst cen v průmyslu nyní dosahuje ‚jen‘ 20,1 procenta, zatímco ještě před půl rokem to bylo 28,5 procenta,” okomentoval čísla Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Bolest jménem energetika

Nic podobně pozitivního se podle něj zatím nedá říct o energetice, kde ceny v posledním měsíci opět vzrostly a meziročně jsou o téměř 54 procent výše.

Pozitivní zprávou je podle analytiků zpomalování cen stavebních materiálů (na 16 procent), avšak stejně jako v případě celého průmyslu je teď otázkou, jak budou vypadat firemní ceníky pro rok 2023. „Teprve až v lednové inflaci uvidíme, jakou cenovou politiku hodlají firmy razit v čase ekonomického útlumu,” dodal Dufek.

Zpomalení růstu výrobních cen by mělo pokračovat i v zemědělství. Za letošní rok jako celek by výrobní ceny v zemědělství podle Jáče mohly zhruba stagnovat, tj. jejich růst by se mohl zastavit.

Kromě počasí, jež má vždy vliv na úrodu a tedy i na ceny v zemědělství, bude samozřejmě záviset na vývoji cen ropy, energií a dalších, což bude mít vliv nejen na ceny v zemědělství, ale také na ceny v průmyslu a v dalších oblastech tuzemské ekonomiky.

Spotřebitelské ceny, do nichž se ceny výrobců promítají, v prosinci meziročně stouply o 15,8 procenta, oznámil už dřív ČSÚ. Tempo inflace tak zpomalilo, v listopadu byly ceny meziročně vyšší o 16,2 procenta. Za celý loňský rok byla podle ČSÚ průměrná míra inflace 15,1 procenta, tedy nejvyšší od roku 1993.

