V indickém Puné se zřítil most. Na místě jsou mrtví

Ve městě Puné v indickém státě Maháráštra se zřítil most, zahynuli nejméně dva lidé a dalších 32 utrpělo zranění, informují média s odvoláním na úřady. Neupřesněný počet lidí odnesla řekla a jsou pohřešováni. Agentura Reuters předtím s odvoláním na web CNN News18 uváděla šest mrtvých. Spadl starý železný most, na kterém v době incidentu byla řada turistů, uvádí list Hindustan Times.

Třicet let starý most přes řeku Indrajání na západě Indie spadl kolem 15:30 místního času (11:00 SELČ). Bylo na něm podle jednoho ze svědků přes 100 lidí. „Někteří spadli do vody, ale zvládli doplavat na pevninu,“ řekl webu Hindustan Times. Záchranářům se podařilo zachránit nejméně šest lidí, kteří jsou nyní v péči lékařů, píše AP.

V indickém Puné se zřítil most. Nejméně dva lidé jsou mrtví Profimedia

Most byl podle Hindustan Times postaven pro přechody farmářů. Čas od časů ho úřady opravovaly a turistům byl vstup na něj zakázán. Přesto ho právě oni pravidelně využívali.

V oblasti několik dní před neštěstím padaly vydatné srážky, dnes však podle AP nepršelo.

Indická infrastruktura se dlouhodobě potýká s bezpečnostními problémy. V roce 2022 se zřítil visutý most pro pěší ve státě Gudžarát; zahynulo tehdy 141 lidí. Most se znovuotevřel jen pět dní před neštěstím, podle vyšetřování byla oprava nekvalitní.

