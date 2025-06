Trumpova vojenská přehlídka byla nejdražší v historii. Překonala i oslavy vítězství USA ve druhé světové válce

Včerejší vojenská přehlídka ve Washingtonu vyjde amerického daňového poplatníka až na 45 milionů dolarů. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa, jejího iniciátora, jde však o „drobné“, v porovnání se zásluhami amerických vojsk, které je prý třeba takto okázale připomenout.

Ve Spojených státech ovšem zvláště po fiasku války ve Vietnamu nemají vojenské přehlídky kdovíjakou tradici. S výjimkou oslav vítězství ve válce v Perském zálivu. Přehlídky se tehdy, roku 1991, konaly jak ve Washingtonu, tak v New Yorku. Washingtonská přehlídka přitom stála zhruba 12 milionů dolarů. V dnešních cenách jde o 28 milionů dolarů.

Před válkou ve Vietnamu se vojenské přehlídky konaly v rámci inaugurací prezidenta Dwighta Eisenhowera, vojenského hrdiny druhé světové války, a Johna Fitzgeralda Kennedyho. Přehlídka u příležitosti Kennedyho inaugurace, zahrnující ukázku repliky torpédové lodi, stála zhruba milion dolarů v cenách roku 1961. V dnešních cenách jde o 11 milionů dolarů.

Slavná newyorská přehlídka u příležitosti konce druhé světové války, jež se konala v lednu 1946 na Páté avenue, se pořádala v době demobilizace, přičemž tehdejší vojenská technika nevyžadovala tak komplexní logistiku jako ta dnešní. Vyšla na přibližně – opět – jeden milion dolarů. To v dnešních cenách odpovídá přibližně 17 milionům dolarů.

Z toho všeho plyne, že včerejší „Trumpova“ vojenská přehlídka byla velmi pravděpodobně nejdražší, jaká se v USA pořádala minimálně od konce druhé světové války, a to jak absolutně, bez úpravy o inflaci, tak právě v úpravě o inflaci. Náklady na ni činí podle odhadů maximálně zmíněných 45 milionů dolarů, minimálně ovšem 25 milionů dolarů. Je tedy – i v úpravě o inflaci – nákladnější než zmíněné přehlídky z let 1946 a 1961 a velmi pravděpodobně též než ta z roku 1991.

