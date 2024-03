Ve Spojených státech se po kolizi s lodí zřítil čtyřproudový silniční most

V Baltimoru na východním pobřeží Spojených států se dnes zřítil čtyřproudový silniční most, do kterého předtím narazila nákladní loď. Informoval o tom server Fox Baltimore. Zatím není jasné, zda si kolaps 2,5 kilometru dlouhé stavby vyžádal oběti.

Zatím není jasné, zda si kolaps 2,5 kilometru dlouhé stavby vyžádal oběti, podle hasičů však do vody spadlo několik vozidel a až sedm lidí.

Místní policie dostala oznámení, že do mostu Francis Scott Key Bridge přes řeku Patapsco narazilo velké plavidlo, okolo 1:30 místního času (6:30 středoevropského času), uvedla agentura Reuters. Na záběrech zveřejněných Fox Baltimore je vidět tmavou konstrukci mostu, který se následně propadne do vody.

„Všechny jízdní pruhy jsou v obou směrech uzavřeny kvůli incidentu na Key Bridge na silnici I-695. Doprava je odkloněna,“ uvedly marylandské úřady. Podle starosty města Brandona Scotta na místě zasahují záchranáři.

Pátrají po nejméně sedmi lidech, kteří se pravděpodobně nacházejí ve vodě, řekl šéf komunikace baltimorského hasičského sboru Kevin Cartwright. „Nyní se soustředíme na snahu zachránit a vyprostit tyto lidi,“ řekl Cartwright. Podle něj je zatím příliš brzy na to, aby se vědělo, kolik lidí nehoda zasáhla, ale označil zřícení mostu za „rozvíjející se událost s hromadným neštěstím“.

Na mostě se v době nárazu nacházelo několik vozidel, včetně jednoho o velikosti tahače s návěsem. Podle Cartwrighta na mostě „visí nějaký náklad“, což vytváří nebezpečné a nestabilní podmínky, kvůli nimž záchranáři pracují opatrně. „Jedná se o hrozivý stav nouze,“ řekl.

